미운 오리에서 백조 되나... 시즌 첫 QS+ 달성한 베니지아노

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큰사진보기 ▲이번 시즌 첫 QS+ 투구를 선보인 베니지아노, 동료들로부터 물세례를 받고 있다 SSG랜더스

경기 종료 후 베니지아노는 방송 인터뷰를 통해 "팀이 연패에 처한 상황이었는데, 내가 팀의 연패를 끊어냄에 있어 도움을 준 거 같아 기분이 좋다"라며 소감을 밝혔다.



KBO리그 무대 첫 QS이자 QS+ 투구였다. 이에 대해서는 "저번 등판(2일 인천 키움전)에서 7회를 깔끔하게 소화하지 못하고 내려갔었다. 같은 실수를 되풀이하지 않기 위해 이번에는 7회에 들어가기 전에 조형우 포수와 투구 내용에 대해서 대화를 주고 받았는데, 그게 주효했던 거 같다"라고 말했다.



사실 SSG는 이번 시즌 용병 투수 성적이 좋지 않다. 심지어 1선발이었던 미치 화이트가 웨이버 공시까지 된 상태였기에 베니지아노에게도 영향이 있지 않았나 싶었다. 이에 대해서는 "큰 영향을 주지는 않았다. 이제 같은 팀은 아니지만, 화이트랑 연락을 계속 할 것이다. 그리고 새로 합류한 토마스 해치와의 인연도 기대가 된다"라고 말했다.



마지막으로 SSG 팬들에게 "항상 SSG 팬들께서 나를 좋게 봐주고 있어서 감사하게 생각한다. 더 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다"라고 말했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 이번 시즌 첫 QS+ 투구를 선보인 베니지아노, 동료들로부터 물세례를 받고 있다경기 종료 후 베니지아노는 방송 인터뷰를 통해 "팀이 연패에 처한 상황이었는데, 내가 팀의 연패를 끊어냄에 있어 도움을 준 거 같아 기분이 좋다"라며 소감을 밝혔다.KBO리그 무대 첫 QS이자 QS+ 투구였다. 이에 대해서는 "저번 등판(2일 인천 키움전)에서 7회를 깔끔하게 소화하지 못하고 내려갔었다. 같은 실수를 되풀이하지 않기 위해 이번에는 7회에 들어가기 전에 조형우 포수와 투구 내용에 대해서 대화를 주고 받았는데, 그게 주효했던 거 같다"라고 말했다.사실 SSG는 이번 시즌 용병 투수 성적이 좋지 않다. 심지어 1선발이었던 미치 화이트가 웨이버 공시까지 된 상태였기에 베니지아노에게도 영향이 있지 않았나 싶었다. 이에 대해서는 "큰 영향을 주지는 않았다. 이제 같은 팀은 아니지만, 화이트랑 연락을 계속 할 것이다. 그리고 새로 합류한 토마스 해치와의 인연도 기대가 된다"라고 말했다.마지막으로 SSG 팬들에게 "항상 SSG 팬들께서 나를 좋게 봐주고 있어서 감사하게 생각한다. 더 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다"라고 말했다. SSG랜더스 선발투수 베니지아노 QS투구 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 달빛시리즈를 지배한 '슈퍼스타' 김도영

7일 kt전에서 7이닝 무실점으로 호투한 SSG 선발 베니지아노미운 오리에서 백조가 되려고 하는 것일까. SSG 외국인 투수 앤서니 베니지아노가 KBO리그 무대 입성 후 최고의 투구 내용을 선보였다.베니지아노는 7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 kt와의 경기에서 선발로 등판해 7이닝 2피안타 2사사구 8탈삼진 무실점으로 호투하며 팀의 7 vs. 0 승리에 공헌했다.7이닝은 베니지아노의 이번 시즌 한 경기 최다 이닝이기도 하다. 지난 2일 키움전에서 6.1이닝을 던졌던 베니지아노는 이날 처음으로 QS는 물론, QS+를 달성했다.1회에는 2사 이후 김민혁에게 좌전 안타를 허용했다. 하지만 힐리어드를 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 2회에는 2사 이후 한승택에게 볼넷을 허용했다. 하지만 오윤석(뜬공)을 범타 처리하며 이닝을 마쳤다.3회를 삼자범퇴로 막은 베니지아노는 4회에 첫 위기를 자초했다. 1사 이후 힐리어드(안타)와 허경민(볼넷)을 출루시키며 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 김상수를 삼진, 한승택을 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.이후, 5회부터 7회까지 3이닝을 모두 삼자범퇴로 막아내며 베니지아노는 선발로서의 임무를 완벽히 해냈다.뒤이어 올라온 불펜도 제 역할을 해줬다. 8회에는 전영준, 9회에는 한두솔이 올라와 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 베니지아노와 팀의 승리를 지켜냈다.