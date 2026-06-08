미운 오리에서 백조 되나... 시즌 첫 QS+ 달성한 베니지아노

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7일 kt전에서 7이닝 무실점으로 호투한 SSG 선발 베니지아노SSG랜더스
미운 오리에서 백조가 되려고 하는 것일까. SSG 외국인 투수 앤서니 베니지아노가 KBO리그 무대 입성 후 최고의 투구 내용을 선보였다.
베니지아노는 7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 kt와의 경기에서 선발로 등판해 7이닝 2피안타 2사사구 8탈삼진 무실점으로 호투하며 팀의 7 vs. 0 승리에 공헌했다.
7이닝은 베니지아노의 이번 시즌 한 경기 최다 이닝이기도 하다. 지난 2일 키움전에서 6.1이닝을 던졌던 베니지아노는 이날 처음으로 QS는 물론, QS+를 달성했다.
1회에는 2사 이후 김민혁에게 좌전 안타를 허용했다. 하지만 힐리어드를 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 2회에는 2사 이후 한승택에게 볼넷을 허용했다. 하지만 오윤석(뜬공)을 범타 처리하며 이닝을 마쳤다.
3회를 삼자범퇴로 막은 베니지아노는 4회에 첫 위기를 자초했다. 1사 이후 힐리어드(안타)와 허경민(볼넷)을 출루시키며 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 김상수를 삼진, 한승택을 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.
이후, 5회부터 7회까지 3이닝을 모두 삼자범퇴로 막아내며 베니지아노는 선발로서의 임무를 완벽히 해냈다.
뒤이어 올라온 불펜도 제 역할을 해줬다. 8회에는 전영준, 9회에는 한두솔이 올라와 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 베니지아노와 팀의 승리를 지켜냈다.