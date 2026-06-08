'친정 울린 킬패스' 김선민, 충북 청주에 시즌 첫 '승점 3점' 안겨

충북청주FC 공식 홈페이지

충북청주FC MF 김선민(5번)정말 힘들게 시즌 첫 승점 3점을 가져온 충북청주였고, 그 중심에는 킬패스로 친정을 무너뜨린 '캡틴' 김선민의 활약이 있었다.후이 퀸타 감독이 이끄는 충북청주FC는 7일 오후 7시 30분 목동 종합경기장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 15라운드서 김도균 감독의 서울 이랜드에 1-2 역전 승리를 챙겼다. 이로써 서울은 8승 2무 5패 승점 26점 3위에, 청주는 1승 10무 3패 승점 13점 14위에 자리했다.순위표 최상단과 하단에 자리한 양 팀이 만났다. 홈에서 전반기 마지막 경기를 앞뒀던 서울은 이번 시즌 김도균 감독 지휘 아래 구단 창단 첫 승격을 노리고 있었다. 시즌 초반 흔들리고 있었으나 14라운드까지 8승을 휩쓸면서 상위권 자리를 유지했고, 이번 경기서 승점 3점이면 최대 2위까지 순위를 끌어올릴 수 있었다.반면 청주는 개막 후 시즌 첫 승리에 대한 갈증이 아직도 해결되지 않았다. 산전수전 다 겪은 베테랑 후이 퀸타 감독을 선임하며 체질 개선에 나섰고, 경기력 자체는 괜찮으나 승점 3점이라는 달콤함을 아직 맛보지 못했다. 14라운드까지 무려 10무 3패를 기록했고, 최근 5경기서도 4무 1패로 무너지지 않았으나 승리를 맺지 못하고 있었다.강력한 동기부여가 있었던 상황 속 양 팀 사령탑은 의지를 확고히 다졌다. 서울 김 감독은 "우리가 이런 팀을 상대로 첫 승의 제물이 되면 안 된다는 생각을 나뿐 아니라 선수들도 하고 있다"라고 방심하지 않겠다고 다짐했다. 퀸타 감독 역시 "우리는 매번 해오던 대로 경기를 준비했다"라며 승리를 향한 의지를 은연중에 드러냈다.그렇게 시작된 경기, 청주가 점유율을 늘려가며 기회를 엿봤으나 오히려 득점은 서울에서 나왔다. 전반 32분 오인표가 페널티 박스 안에서 슈팅을 조성훈이 막아냈지만, 흘러나온 볼을 김현이 환상적인 오버헤드 킥으로 선제골을 터뜨렸다. 일격을 허용한 청주는 공세 모드로 전환했고, 후반 39분 박재환의 실수를 틈 타 볼을 잡은 이종언이 승부의 균형을 맞췄다.이에 그치지 않고 역전까지 성공한 청주다. 후반 종료 직전 우측면을 파고든 반데이라가 낮은 크로스를 올렸고, 이를 가르시아가 오른발로 가볍게 밀어 넣으면서 활짝 웃었다.전반기 마지막 라운드서 나온 역대급 혈투였고, 끝내 승자는 청주가 됐다. 올해 그리고 퀸타 감독 부임 후 첫 승점 3점을 챙긴 가운데 이번 시즌 묵묵하게 주장의 견책과 임무를 수행했던 김선민 역시 활짝 웃었다. 1991년생인 그는 2011시즌, 프로 무대에 데뷔한 베테랑 중의 베테랑이다.가이나레 돗토리(일본)·울산·안양·대전·대구·서울E·수원FC를 거쳐 지난 2024시즌, 충북 청주 유니폼을 입었다. 여러 팀을 거치면서 실력을 인정받았던 그는 청주에서도 여전한 클래스를 발휘했다. 곧바로 주전 미드필더로 활약했고, 특히 지난해에는 필드 플레이어임에도 전 경기에 나서 교체 없이 모든 시간을 소화하면서 성실함을 증명하기도 했다.이번 시즌에도 변함없는 활약이 이어지고 있다. 퀸타 감독 부임 이후 주장단에 선임됐고, 리더 역할과 중원 핵심 임무를 확실하게 수행하면서 클래스를 입증하고 있었다. 서울전 직전까지 전 라운드에 선발로 나서고 있었고 경남(1골)·안산(1도움)을 상대로 공격 포인트를 올리면서 팀에 없어서는 안 될 존재로 자리했다.개인적인 퍼포먼스는 매우 훌륭했으나 팀 성적은 따라오지 않았다. 퀸타 감독 부임 후 빠른 공수 전환과 측면에서 유기적인 움직임을 통한 패턴 플레이가 잘 먹혔으나 승리가 없었다. 13경기서 10무 3패를 기록했고, 주장이었던 김선민 역시 고심이 깊어지고 있었던 상황. 이번 경기에서도 전반 32분 만에 김현에게 실점하면서 첫 승점 3점은 물 건너 가는 듯했다.하지만, 김선민은 포기하지 않았다. 중원 파트너인 정진우·허승찬과 함께 왕성한 활동량과 투지를 선보였고, 청주가 더 이상 흔들리지 않도록 중원 청소기 역할을 아주 훌륭하게 해냈다. 특히 후반 중반에는 에울레르와 경합 과정에서 완벽한 태클로 공을 빼내기도 했고, 거친 반칙을 당해도 감정적으로 흥분하지 않으며 베테랑다운 모습을 선보였다.결국 사고를 쳤다. 1-1로 맞선 후반 45분, 중원에서 원터치 롱패스를 통해 서울 수비 뒷공간을 단번에 공략했고, 볼을 받은 반데이라가 가르시아에게 득점을 만들어주면서 기점 역할을 훌륭하게 해냈다. 김선민은 동료들이 흥분할 수 있는 상황서 침착함을 유지하며 끝까지 집중력을 발휘했고, 끝내 팀에 시즌 첫 승리를 안겨주는 데 중요한 역할을 해냈다.풀타임으로 경기장을 누빈 김선민은 패스 성공률 87%·전진 패스 21회·팀 내 최다 롱패스 성공(13회)·횡패스 성공률 100%·지상 경합 성공률 100%·팀 내 최다 인터셉트(4회)·팀 내 최다 볼 획득(14회)을 기록하며 펄펄 날았다.경기 후 방송사와 인터뷰에 나선 김선민은 "이제야 첫 승을 거둔 점에 대해서 팬들께 진심으로 죄송하다. 감개무량하다. 첫 승의 소중함을 깨달았던 경기였다"라고 입을 뗐다. 이어 "오늘도 우리의 축구로 승리할 수 있어서 기쁘다. 그동안 지지하고 응원해 주신 울트라스 NNN에 감사하다고 말하고 싶다"라며 팬들한테 감사함을 전했다.김선민이 없었다면 청주는 일찌감치 무너졌을 수도 있다. 하지만, 그는 승리가 없는 상황 속 포기하지 않으며 팀원들을 다독였고, 확실한 실력을 통해 시즌 첫 승점 3점을 안겨주는 데 핵심적인 역할을 해냈다.청주 부임 후 첫 승리를 가져온 퀸타 감독 역시 활짝 웃었다. 경기 후 그는 "어려운 부분도 많았으나 선수들이 잘 극복했다. 포기 않는 모습이 있었기에 이 승리를 가져올 수 있었다. 극복하는 모습 잊지 않고, 앞으로도 같은 마음가짐을 갖고 했으면 좋겠다"라고 활짝 웃었다.한편, 청주는 월드컵 휴식기 이후 내달 4일 대구FC와 리그 16라운드 일전을 통해 후반기에 돌입하게 된다.