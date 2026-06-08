직장 생활 하며 만든 앨범에 꼭 담고 싶었던 한 마디

▲가수 은선가수 은선 은선

- 어려운 현실 속에서도 희망을 잃지 않고 꿈을 향해 달리는 청춘들에게, 그리고 본인의 예술에 대해 전하고 싶은 말이 있다면요.

"성공이라는 것은 누구에게나 올 수도 있고, 오지 않을 수도 있다고 생각해요. 제가 최근에 깊이 깨달은 점이 하나 있는데요. 만약 같은 돈을 벌 수 있다면, 다른 일을 하면서 안정적으로 버는 것보다 아무리 힘들어도 제가 사랑하는 예술을 통해 성공하는 것이 비교할 수 없을 만큼 행복하겠다는 사실이었습니다. 이 말은 '만약 내가 다른 길을 선택했더라면 더 행복했을까?'라는 가정 자체가 무의미하다는 뜻이기도 합니다. 다른 길을 걸었더라도 그곳에는 또 그만큼의 지옥 같은 고통과 감내해야 할 무게가 분명히 존재했을 테니까요. 그렇다면 저는 차라리 제가 선택한 이 예술의 길에서 마주하는 힘겨움을 기꺼이 감내하고, 버텨내며 희망을 품고 싶습니다.



이건 저 자신에게 건네는 위로이기도 합니다. 우리가 어떤 길을 걷고 있든, 결국 지금 걷고 있는 이 길이 우리에게 최선의 선택이었기에 이 자리에 서 있는 것이라 믿습니다. 꿈꾸는 모든 분이 그렇다는 이야기를 전하고 싶어요. 다만, 우리가 묵묵히 걸어가는 이 길의 끝에 따뜻한 행복과 보람이 가득하기를 간절히 바랄 뿐입니다."



- 타이틀 곡을 제작하며 다양한 '챌린지'에도 도전했다고 들었어요.

"사실 처음에는 '챌린지'라는 문화가 저와는 거리가 먼 이야기라고만 생각했어요. 그런데 프로듀싱을 맡은 주기훈이 "요즘에는 장르나 분야를 불문하고 대중과 소통하기 위해 무조건 챌린지를 시도해야 한다"라며 적극적으로 설득하더라고요. (웃음) 조금은 어색하고 쑥스러운 마음으로 셋이 모여 촬영을 시작했습니다. 복잡하고 화려한 안무보다는 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 가장 직관적이고 단순한 동작을 담았습니다. 역시 '심플 이즈 더 베스트(Simple is the best)'니까요. 대중분들도 친근하게 즐겨주셨으면 좋겠습니다."



- 차기작에 대한 계획도 궁금해요. 미니앨범(EP)을 구상 중이라고요.

"제작자(쵸코쨈)님도 그렇고 프로듀싱하는 주기훈도 같이 의견을 준 게 다음 작품으로는 싱글이 아닌, 조금 더 완성도 높은 형태의 미니앨범(EP)을 제작해 보자고 의견을 모았습니다. 다만 현실적인 제약은 있어요. 저희 셋 다 본업(직장 생활)을 병행하고 있다 보니, 한 달에 한두 번 시간을 맞춰 모이는 것조차 정말 쉽지 않거든요. (웃음) 그래도 마음을 모아 앨범다운 형식을 제대로 갖춘 EP 제작을 목표로 차근차근 계획하고 있습니다."



- 이번 앨범과 관련한 활동 계획이나 목표가 있다면요.

"다가오는 7월에 신곡 기념 쇼케이스를 진행할 예정입니다. 그리고 무엇보다 아티스트로서 인지도를 넓히는 것이 중요하다고 생각해요. 대중분들께 더 친근하게 다가가기 위해 유튜브 채널을 적극적으로 활용할 계획입니다. 다양한 커버곡 영상은 물론, 제 작업물에 대한 비하인드 스토리, 그리고 친근한 일상을 담은 데일리 브이로그 쇼츠까지 다채로운 콘텐츠를 준비 중입니다. 인지도를 높이고 소통할 수 있는 활동에 집중해 볼 생각입니다.



제가 이 곡을 만들고 부르면서 스스로 큰 희망과 위로를 얻었던 것처럼, 대중분들에게도 소중한 위로의 마음이 그대로 닿기를 바랍니다. 사실 이 노래는 멜로디 자체는 청량하고 밝지만, 가사를 들여다보면 꽤 슬픈 정서를 담고 있어요. 어떠한 힘겨운 상황 속에서도 '나는 반드시 너에게 닿겠다'라는 간절한 다짐을 노래하거든요.



그 대상이 꿈이든, 희망이든, 혹은 사랑하는 사람이든 간에 말이죠. 저는 마냥 밝기만 한 노래보다는, 이처럼 깊은 곳에 작은 슬픔을 품고 있는 곡이 진정으로 아름답다고 생각합니다. 많은 분의 마음을 울리는 곡이 되었으면 합니다."



- 팬들에게 한마디 남겨주세요.

"늘 변함없는 자리에서 저를 믿고 기다려주신 팬들에게 진심으로 감사드려요. 앞으로 아티스트로서 더욱 빛을 발해, 제가 가진 음악적 예술 세계를 더 자주, 그리고 넓게 공유하고 싶습니다. 저의 음악과 예술을 통해 팬들과 더 깊이 소통하고, 여러분의 고단한 삶 속에 작은 빛과 소금 같은 위로가 될 수 있도록 늘 노력하겠습니다. 감사합니다."

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