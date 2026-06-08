직장 생활 하며 만든 앨범에 꼭 담고 싶었던 한 마디

▲가수 은선
은선가수은선
- 디지털 싱글 '압구정에서 옥수를 지나며'로 1년 3개월 만에 컴백한 소감은요.
"감개무량하다는 표현이 가장 먼저 떠오릅니다. 이번 신곡은 저의 온전한 자전적인 이야기를 담아낸 곡이라 저에게는 더욱 뜻깊고 소중합니다. 곡의 시작인 기획 단계부터 마지막 마무리까지, 말 그대로 'A부터 Z까지' 제가 직접 진두지휘하며 모든 과정을 이끌었거든요. 그만큼 엄청난 노력과 시간, 그리고 열정을 쏟아부었기 때문에 음악적으로 매우 자신 있습니다. 다행히 주변 지인분들께 모니터링을 부탁드렸을 때 전반적으로 좋은 피드백을 보내주셔서 큰 힘을 얻고 있습니다.
또 하나 특별한 점이 있다면, 동생인 '주기훈'이 이번에 챌린지 아이디어를 제안해 주었다는 거예요. 동생의 이야기를 듣고 문득 '이번 음악은 직접 뮤직비디오를 제작해 대중에게 선보이면 더욱 새롭고 진정성 있게 다가가지 않을까?' 하는 생각이 들더라고요. 그래서 이번에 처음으로 뮤직비디오 제작에 도전해 제 유튜브 채널에 공개하기도 했습니다. 제 손길과 애정이 닿지 않은 곳이 없는 곡인 만큼, 많은 사랑을 받았으면 좋겠습니다."
- 그동안 어떻게 지냈는지, 삶의 변화가 있었다면요?
"공백기 동안 동료들과 함께 다음에는 어떤 색깔의 음악을 대중에게 선보여야 할지 치열하게 고민했습니다. 길고 깊은 고민 끝에, 제가 예전에 데모 버전으로 유튜브에 올렸던 곡을 다시 꺼내 보게 되었어요. 제작자님께서 이 곡의 멜로디와 감성이 완성도가 높다며 적극적으로 지지해 주셨죠. 당시에는 1절만 만들어 둔 상태였는데, 추가 작업을 통해 2절까지 멋지게 완성할 수 있었습니다.
삶의 변화가 있다면, 이번 공백기를 거치면서 앞으로 예술적으로 더욱 다양하고 과감한 시도를 해봐야겠다는 확신과 용기를 얻게 되었습니다. 아티스트로서 한 단계 성장할 수 있었던 뜻깊은 준비 과정이었습니다."
- '압구정에서 옥수를 지나며'의 작사, 작곡, 편곡에 모두 참여했는데, 곡 소개를 해주세요.
"대학 입시를 준비하던 시절의 이야기를 바탕으로 만든 곡입니다. 당시에는 미래가 어둡고 앞이 잘 보이지 않는 불안한 나날의 연속이었어요. 매일 지하철을 타고 공부하러 가던 중, 압구정에서 옥수역으로 넘어가며 마주하는 동호대교 밖 풍경이 있었습니다. 그때 항상 마음속에 품고 있던 감정들을 드디어 이번 노래로 풀어내게 되었습니다. 당시 앞날이 캄캄하고 힘들 때, 창밖으로 펼쳐진 한강의 풍경이 저에게 정말 큰 위안을 주었습니다.
치열하게 공부하느라 지하철 안에서도 한시도 책을 놓지 못했는데, 신기하게도 그 풍경이 보이는 순간만큼은 잠시 책을 내려놓고 온전하게 그 아름다움을 감상하곤 했어요. 힘들고 지친 일상 속에서 잠시나마 숨을 쉴 수 있었던, 그 편안하고 따뜻했던 위안의 순간을 음악으로 담아내고 싶었습니다. 오랫동안 소중히 간직해 온 마음을 드디어 노래로 세상에 선보일 수 있게 되어 무척 행복합니다."
- 이번 음원을 작업하면서 처음으로 전체 프로듀싱에 도전했는데, 에피소드나 어려웠던 점이 있다면요?
"유튜브에 올린 데모 버전이 있긴 했지만, 정식 음원으로 발전시키며 제가 전체적인 키를 잡고 프로듀싱을 진행했습니다. 그러다 보니 시행착오도 많았어요. 제 머릿속에 명확히 그려둔 사운드가 있는데, 이를 편곡자님께 음악적 언어로 제대로 전달하는 게 생각보다 쉽지 않더라고요.
처음에는 소통이 잘 안되는 것 같아 좌절하기도 하고, '내가 원하는 방향과 전혀 다른 곡이 나오면 어쩌지?' 하는 두려움과 겁이 나기도 했습니다. 다행히 동생인 함께하는 동료들이 곁에서 중심을 잡고 냉정하고 객관적인 시선으로 조언을 건네주었습니다. 덕분에 제가 처음에 구상했던 시나리오보다 멋진 결과물이 나올 수 있었습니다. 과정은 눈물이 날 만큼 어려웠지만, 최종적으로 모두가 흡족할 만한 완성도 높은 작품이 나온 것 같아 무척 만족스럽습니다."
"반드시 닿으려고요"