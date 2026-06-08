법적 분쟁 '불꽃야구2', 오승환 영입으로 반전 행보

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오승환 합류를 소개하는 '불꽃야구2' 영상의 한 장면스튜디오C1
이에 앞서 <불꽃야구2>는 한 가지 반가운 소식을 전했다. 한·미·일 통산 550세이브를 달성한 오승환(전 삼성)이 '불꽃 파이터즈'의 새 멤버로 합류한 것이다. 공식 유튜브 채널에서는 별도의 영상을 게재하며 그가 왜 다시 유니폼을 입게 되었는지 그 속사정을 소개해 큰 관심을 모았다.
"선수 시절 김성근 감독님과 함께 뛰어본 적이 없어 은퇴 후 감독님께 많은 것을 배우고 싶다"라는 포부를 드러낸 오승환은 지난달 24일 열린 단국대와의 직관 경기(공개일 미정)에 등판하며 팬들에게 입단을 공식화했다.
한국 프로야구를 대표하는 상징적인 인물의 <불꽃야구2> 합류는 단순한 전력 보강 이상의 의미를 지닌다. 프로그램이 처한 어려운 상황 속에서 큰 힘이 되어준 것은 물론, 은퇴 이후에도 야구를 향한 배움의 자세를 이어가고 있다는 점에서 <불꽃야구2>가 선수들에게 단순한 예능 프로그램 이상의 가치를 지니고 있음을 보여준다.
법적 리스크 우려한 조심스러운 편집