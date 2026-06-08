법적 분쟁 '불꽃야구2', 오승환 영입으로 반전 행보

▲지난 7일 방영된 SBS 플러스 '특집 불꽃야구'의 한 장면 SBS플러스

<불꽃야구2> 시즌 개막 이후 눈에 띄는 또 다른 변화는 현재까지 공개된 영상들이 유튜브를 통해 정상적으로 서비스되고 있다는 점이다. 시즌1 당시에는 JTBC와의 저작권 분쟁 여파로 공개된 영상이 며칠 만에 비공개 처리되거나 삭제되는 일이 반복된 바 있다.

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앞서 장시원 PD는 유튜브 생방송을 통해 "가처분 결정이 내려졌지만 그건 시즌1 본방 영상에 대한 것이다. 시즌2를 진행하는 데는 아무런 문제가 없다"고 밝힌 바 있다. 실제로 올해 공개된 <불꽃야구2>에서는 과거 <최강야구> 및 <불꽃야구> 시즌1에 대한 언급을 선수단과 제작진 모두 의도적으로 자제하는 모습이 확인된다.

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최근 경기 MVP로 선정된 이대호 역시 수상 소감을 밝히는 과정에서 지난 3년간 출연했던 기존 야구 예능에 대한 언급을 의식적으로 피하는 모습을 보였다.

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표면적으론 거침없는 확장 행보를 이어가면서도, 콘텐츠 내부적으론 과거와의 연결 고리를 철저히 차단해 법적 리스크를 최소화하는 신중한 '투트랙' 움직임을 보이고 있는 것. <불꽃야구2>만의 새로운 생존 방식이 제법 큰 효과를 거두고 있는 듯 하다.

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