'로코 장인'들이 각 잡고 질투하면 벌어지는 일

<질투의 화신> 홈페이지

2016년에 방송된 <질투의 화신>은 <파스타>와 함께 서숙향 작가의 대표작으로 꼽히는 드라마다.독일에서 태어나 초등학교 3학년 때 한국으로 귀국한 문가영은 2006년 영화 <스승의 은혜>로 데뷔해 드라마 <내 결에 있어>, <궁S>, <메리대구 공방전>, <자명고>, <친구,우리들의 전설> 등에 출연하며 아역 배우로 활동했다. 문가영은 2013년 KBS 주말드라마 <왕가네 식구들>에서 왕씨 5남매의 넷째 딸이자 대한민국 최초의 여자 선장을 꿈꾸며 해양대에 진학하려다 어머니와 갈등하는 왕해박 역을 맡았다.2015년 웹드라마 <우리 옆집에 EXO가 산다>를 통해 처음 주연을 맡은 문가영은 2016년 SBS 수목드라마 <질투의 화신>에서 두 명의 어머니를 가진 화신(조정석 분)의 조카 이빨강을 연기했다. 빨강은 조연 캐릭터였음에도 개성 있는 이름과 성격, 문가영의 좋은 연기를 만나 주연들 못지 않게 많은 사랑을 받았고 <질투의 화신>은 이제 막 성인이 된 문가영이라는 배우를 대중들에게 알리는데 중요한 분기점이 됐다.문가영은 2018년 프랑스 소설 원작의 MBC 월화드라마 <위대한 유혹자>에 이어 2019년 jtbc 드라마 <으라차차 와이키키2>에 출연했고 2020년에는 <그 남자의 기억법>을 통해 첫 지상파 드라마 메인 주연을 맡았다. <그 남자의 기억법>은 썩 높은 시청률을 기록하진 못했지만 세심한 연출과 배우들의 좋은 연기로 호평을 받았고 문가영은 그 해 MBC 연기대상에서 김동욱과 함께 베스트 커플상을 수상했다.그렇게 착실히 경력을 쌓던 문가영은 2020년 연말 차은우와 함께 출연한 tvN 드라마 <여신강림>을 통해 일약 '글로벌 스타'로 도약했다. <여신강림>은 무려 10억 시간이 넘는 누적 시청시간을 기록하며 2023년 이후 넷플릭스 한국 드라마 누적 시청시간 4위를 기록했다(플릭스 패트롤 자료 기준). 문가영은 2022년 jtbc의 <사랑의 이해>에서도 좋은 연기를 선보이며 주연 배우로 확실히 자리매김했다.작년 tvN의 <그놈은 흑염룡>과 <서초동>에 출연하며 활발한 활동을 이어간 문가영은 작년 연말에 개봉한 영화 <만약에 우리>를 통해 260만 관객을 동원하며 극장가에 작은 이변을 일으켰다(영화관입장권 통합전산망 기준). <만약에 우리>에서 열연을 펼치며 백상예술대상 영화 부문 여자 최우수상을 수상한 문가영은 내년 허진호 감독이 연출하는 tvN 드라마 <고래별>에서 최우식과 연기 호흡을 맞출 예정이다.