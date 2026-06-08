'로코 장인'들이 각 잡고 질투하면 벌어지는 일

지난 1997년 이창동 감독의 데뷔작 <초록물고기>가 개봉했을 때 관객들은 한석규와 문성근, 심혜진 외에 또 한 명의 배우에게 시선을 집중했다. 바로 배태곤의 부하 판수를 연기한 송강호였다. 당시 관객들은 송강호의 연기를 보며 "어디서 '현역깡패'를 데리고 왔나?"라고 의심의 시선을 보냈지만 사실 송강호는 대중적 인지도가 적었을 뿐 1990년대 초반부터 연극 무대에서 꾸준히 내공을 쌓아온 배우였다.
2020년 의대 동기 5명의 이야기를 그린 드라마 <슬기로운 의사생활>은 조정석과 정경호, 유연석, 김대명 등 인기 배우들이 대거 출연했지만 신경외과 교수 채송화 역의 전미도는 대중들에게 크게 알려지지 않았다. 하지만 전미도 역시 2006년부터 뮤지컬 배우로 활동하며 한국 뮤지컬어워즈 여우주연상 2회, 관객이 뽑은 최고의 연극배우 3회 수상에 빛나는 최고의 여성 뮤지컬 배우 중 한 명이었다.
이처럼 대중들에게 익숙하지 않았던 배우들이 알고 보면 만만치 않은 연기 경력을 가진 것이 뒤늦게 드러나는 경우가 적지 않다. 지난 2020년 tvN 드라마 <여신강림>을 통해 글로벌 스타로 도약한 배우 문가영도 2000년대 중반부터 활동했던 아역 배우 출신이다. 그리고 지난 2016년에 방송된 SBS 수목드라마 <질투의 화신>은 문가영이 데뷔 10년 만에 처음으로 대중들에게 이름을 알리기 시작한 작품이었다.