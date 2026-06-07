호날두의 라스트 댄스...'우승후보' 포르투갈 1강 구도

포르투갈 축구협회 인스타그램 캡쳐

■ 팀 프로필 피파랭킹 : 5위

월드컵 본선 진출 횟수 : 9회

월드컵 최고 성적 : 3위 (1966)

북중미 월드컵 지역예선 성적 : 4승 1무 1패 (유럽예선 F조 1위)

세계 정상급 스쿼드 구축

마르티네스의 공격적인 전술 콘셉트

호날두 딜레마

▶ 포르투갈 예상 베스트11

■ 팀 프로필 피파랭킹 : 46위

월드컵 본선 진출 횟수 : 2회

월드컵 최고 성적 : 조별리그 (1974)

북중미 월드컵 지역예선 성적 : 7승 1무 2패 (아프리카 예선 B조 2위) / 1승 1무 (아프리카 예선 플레이오프) / 1승 (대륙간 플레이오프)

이중국적자 합류 후 탄탄한 스쿼드 완성

▶ 콩고 민주공화국 예상 베스트11

포르투갈 선수들이 칠레와의 평가전을 앞두고 의기투합하는 장면. 한 가운데 주장 호날두의 모습.이번 2026 북중미 월드컵 K조에서는 포르투갈의 확실한 1강 구도가 예상되는 가운데 2위 자리를 놓고 콜롬비아와 콩고 민주공화국의 다툼이 유력할 전망이다. 크리스티아두 호날두(알나스르)가 이끄는 포르투갈은 화려한 스쿼드를 앞세워 사상 첫 월드컵 우승을 노리고 있다.콜롬비아 역시 정신적 지주 하메스 로드리게스(미네소타)를 중심으로 끈끈한 실리 축구로 12년 전의 영광을 재현하겠다는 각오다. 52년 만에 월드컵 본선에 오른 콩고 민주공화국과 첫 번째 월드컵에 나서는 우즈베키스탄은 언더독의 반란을 꿈꾼다.포르투갈이 첫 번째 항금기는 에우제비오가 이끌던 1966 잉글랜드 월드컵이다. 당시 포르투갈은 첫 번째 출전 만에 3위를 기록했다. 에우제비오 은퇴 이후 암흑기를 겪으면서 20년이 지난 1986 멕시코 월드컵에서야 본선에 진출했다. 2000년대 이전까지는 유럽 강호의 이미지와는 다소 거리가 있었던 게 사실이다.2000년대 이후부터는 비교적 꾸준한 강호의 위치로 올라섰다. 루이스 피구, 후이 코스타로 대표되는 골든 제네레이션의 등장과 함께 유로와 월드컵에서 한 차례도 빠지지 않고, 본선 무대를 밟은 것이다. 다음 세대는 크리스티아누 호날두가 핵심이었다. 호날두가 이끈 포르투갈은 유로 2016에서 사상 첫 메이저대회 우승의 꿈을 이뤘다. 그러나 아직까지 월드컵과는 인연이 없었다. 호날두의 마지막 월드컵이 될 이번 2026 북중미 월드컵에서 포르투갈의 우승을 차지할 수 있을까.포르투갈은 페르난두 산투스 감독의 장기 집권 체제 아래 유로 2016 우승의 위업을 달성했으나 이후 메이저대회에서의 성적은 실망스러웠다. 2018 러시아 월드컵 16강, 유로 2020 16강에 이어 지난 2022 카타르 월드커벵서는 모로코 돌풍의 희생양으로 전락하며 8강에서 탈락했다.결국 포르투갈 축구협회는 산투스 감독과 결별하고, 벨기에 대표팀을 이끌었던 스페인 출신의 로베르토 마르티네스를 선임했다.산투스와 달리 공격 지향적인 전술을 구사하는 마르티네스 감독이지만 정작 첫 시험대였던 유로 2024에서 답답한 경기 내용으로 8강에서 탈락하며 실망감을 남겼다. 조별리그 3차전부터 16강, 8강전까지 3경기 연속 무득점에 그친 것이다.하지만 포르투갈은 어느 팀과 비교해도 빠지지 않는 최정상급 스쿼드를 보유하고 있다. 호날두를 비롯해 브루누 페르난데스(맨체스터 유나이티드), 후벵 디아스, 베르나르두 실바(이상 맨체스터 시티)의 베테랑들과 비티냐(파리 생제르맹), 페드르 네투(첼시), 프란시스코 콘세이상(유벤투스) 등 20대 초 유망주들이 급성장하면서 신구조화를 이루고 있다.조직력만 조금 더 가다듬으면 언제든지 우승권으로 갈 수 있는 힘을 보유하고 있었다. 포르투갈은 유로 2024 실패의 교훈을 딛고, 2024-25 UEFA 네이션스리그에서 승승장구했다. 8강 덴마크, 4강 독일을 차례로 격파한 뒤 유로 2024 챔피언 스페인과의 결승전에서는 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 승리를 거두고, 통산 두 번째 네이션스리그 우승트로피를 들어 올렸다.마르티네스 감독은 공수 밸런스보단 공격 지향적인 전술을 중시한다. 라인을 위로 끌어올리고, 전방부터 압박의 강도를 높인다. 공격 시에도 2명의 센터백을 전진시키며 상대 진영에서 후방 볼배급을 지원한다. 이뿐만 아니라 속도감 있는 공격 전개와 카운터 어택도 위협적이다.마르티네스 감독은 과거와 달리 앞선 상황에서 수비에 무게감을 두는 유연성도 보이기 시작했다는 점이다. 워낙 두터운 선수층을 보유한 탓에 베스트 11이 고정적이지 않고, 상대팀 맞춤 기용을 선보이고 있다. 경기가 안풀리는 즉시 과감한 교체로 분위기를 바꾸고 있다. 대표적으로 덴마크와의 네이션스리그 8강 2차전에서 트린캉, 독일과의 4강전에서 콘세이상의 조커 기용이 승리에 큰 영향을 미쳤다.포르투갈은 지난해 9월부터 2026 북중미 월드컵 유럽예선에서 아르메니아, 헝가리, 아일랜드와 본선 진출을 놓고 다퉜다. 예선에서는 들쭉날쭉했다. 초반 3연승을 거둔 뒤 헝가리와 홈에서 2-2로 비기고, 아일랜드 원정에서 0-2로 패했지만 마지막 아르메니아전에서 9-1 대승으로 마감하며 조1위를 확정지었다. 2002 한일 월드컵부터 7회 연속 본선 진출이었다.이번 유럽예선에서 드러난 전술적 특징은 네투가 왼쪽 터치 라인으로 벌리고, 왼쪽 풀백 누누 멘데스(PSG)가 하프 스페이스로 침투하는 움직임이 매우 날카로웠다. 반대편에 위치한 오른쪽 풀백 주앙 칸셀루(바르셀로나)는 오른쪽에서 기점이 되는 양질의 패스를 공급해주며, 빈번하게 페널티 박스 안으로 침투하는 포지셔닝을 보였다.월드클래스 중앙 미드필더로 성장한 비티냐의 안정적인 볼배급과 키핑, 파트너 주앙 네베스가 많은 활동량으로 중원 장악에 힘쓴다. 2선에도 화려한 윙어들이 차고 넘친다. 트린캉, 콘세이상, 네투, 하파엘 레앙(AC 밀란), 주앙 펠릭스(알나스르)가 버티고 있다.그러나 약점도 드러났다. 협력 압박이 풀리면서 상대에게 결정적인 역습 기회를 자주 허용했다. 지난해 10월 헝가리와의 예선 4차전에서는 후반 막판 걸어 잠그는 전략을 택했으나 일대일 수비에서 뚫리며 종료 직전 실점하기도 했다. 지난해 11월 아일랜드와의 5차전에서는 브루누 페르난데스가 결장하자 공격 작업이 원활하게 풀리지 않는 모습이었다. 이날 27개의 슈팅을 시도했지만 무득점 패배를 당하며 아쉬움을 남겼다.호날두는 포르투갈 역사상 최고의 레전드다. A매치 최다 출전과 득점 기록을 모두 경신했으며, 에우제비우, 피구도 이뤄내지 못한 메이저 대회 우승컵을 들어 올렸다.2023년 사우디 아라비아로 이적하면서 유럽 무대를 떠난 지 3년이 지났지만 아직까지도 포르투갈 대표팀의 주전 원톱으로 활약 중이다. 천부적인 골 감각은 여전하다. 이번 월드컵 유럽예선에서는 5골을 터뜨리며 본선 진출을 이끌었고, 앞선 네이션스리그 8강 2차전, 4강, 결승전에서도 모두 득점을 기록하며 우승을 차지하는데 결정적인 역할을 해냈다.그러나 아일랜드전에서 감정을 조절하지 못하고, 상대 수비수를 가격하며 퇴장을 당하는 장면은 곱씹어볼 필요가 있다. 또한, 호날두는 유독 중요도가 높은 월드컵 토너먼트에서 침묵했다. 2006년부터 2022년까지 5개 대회에서 토너먼트 무득점은 호날두의 명성과 어울리지 않는 성적표다. 호날두의 존재는 포르투갈의 장점이자 약점이 될 수 있는 이유다.과연 호날두가 포르투갈에게 피파컵을 선물할 수 있을까. 월드컵 우승 여부는 호날두의 활약에 달려있다고 해도 과언이 아니다.4-2-3-1 : GK 지오구 코스타 - 칸셀루, 디아스, 베이가, 누누 멘데스 - 주앙 네베스, 비티냐 - 베르나르두 실바, 브루누 페르난데스, 네투 - 호날두1974년 당시 자이르라는 국명으로 아프리카에 주어진 1장의 본선 진출 티켓을 획득하며, 첫 번째 월드컵 출전 기회를 얻었다. 하지만 세계의 벽은 높았다. 조별리그 3전 전패, 무득점 14실점으로 쓸쓸히 퇴장했다. 유고슬라비아전 0-9 패배는 월드컵 역대 최다 점수차 경기 공동 1위로 남아있다.1997년 콩고민주공화국이라는 새 이름으로 월드컵 무대를 두들겼지만 아프리카 예선을 뚫는 것은 쉽지 않았다. 하지만 마침내 Les Léopards(표범)들은 해냈다. 대륙간 플레이오프를 통과하며 반세기가 지난 2026년 통산 두 번째 월드컵 본선 진출의 꿈을 실현했다.콩고 민주공화국은 지난 2022 카타르 월드컵 아프리카 최종예선에 진출하며 본선에 근접했다. 그러나 강호 모로코에 덜미를 잡히며 아쉽게 탈락하고 말았다.2023년 2월 세바스티앙 드사브로 감독 체제로 새 출발에 나선 콩고 민주공화국은 이때부터 조금씩 성장세를 보였다. 특히 이중국적자들을 대거 대표팀 유니폼을 입히는 정책을 시도한 것이 주효했다. 세드릭 바캄부(레알 베티스), 아론 완비사카(웨스트햄), 악셀 튀앙제브(번리), 요안 위사(뉴캐슬) 등이 대표적이다. 유럽 빅리그 출신들이 가세한 콩고 민주공화국은 2023 아프리카 네이션스컵에서 4위를 차지하며 아프리카의 강호로 발돋움했다. 시간이 지날수록 강한 피지컬, 안정된 수비 조직력, 빠른 카운터 어택 전술의 완성도는 더욱 향상됐다.이번 2026 북중미 월드컵 아프리카 예선에서 강호 세네갈과 1위 다툼을 벌였다. 콩고 민주공화국의 선전은 눈부셨다. 지난해 9월 세네갈과의 홈 경기에서 2-0으로 리드를 잡았지만 3골을 내주며 아쉽게 패했다. 결국 세네갈을 넘기에는 한끝이 부족했다. 예선 조2위로 마감한 콩고 민주공화국은 아프리카 예선 플레이오프에서 나이지리아를 승부차기로 물리치고, 대륙간 플레이오프 티켓을 획득했다. 지난 4월 1일 열린 북중미의 자메이카와 마지막 단판 승부에서 연장 접전 끝에 1-0으로 승리하며 본선 진출을 확정지었다.콩고 민주공화국은 4-2-3-1 포메이션을 기반으로 수비에 많은 무게감을 두고 있다. 그럼에도 역습 상황에서는 좌우 풀백 아르투르 마수아쿠(랑스)와 완비사카의 오버래핑을 최대한 활용하며 원톱 바캄부, 세컨 스트라이커 위사에게 빠른 패스를 전달하는 형식의 전술을 구사하고 있다.콩고 민주공화국은 지난 3월 A매치까지 플레이오프를 치르느라 월드컵 본선을 대비할 시간이 부족했다. 그럼에도 지난 4일 강호 덴마크와의 평가전에서 0-0 무승부를 기록할만큼 경쟁력을 입증했다.4-2-3-1 : GK 음파시 은자우 - 완비사카, 음벰바, 투앙제브, 마수아쿠 - 무투사미, 사디키 - 엘리아, 위사, 음부쿠 - 바캄부