'올해의 감독' 수원 이정효, '이달의 감독' 화성 차두리에 판전승

'올해의 감독'과 '이달의 감독'간 맞대결에서 이정효 감독이 차두리 감독에 판정승을 거뒀다.이정효 감독이 이끄는 수원은 6일 화성종합경기타운 주경기장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 15라운드 경기에서 차두리 감독의 화성FC에게 2-1 역전승을 거뒀다.이날 경기는 월드컵 휴식기를 앞두고 양팀의 전반기 마지막 경기이자, 최근 K리그2에서 가장 핫한 두 사령탑의 맞대결로 관심을 모았다. 이정효 감독은 'KFA(대한축구협회) 올해의 감독' 수상자이고, 차두리 감독은 최근 한국프로축구연맹이 선정한 '5월 이달의 감독상'을 수상한 바 있다.화성은 전반 42분 코너킥 상황에서 장민준이 선제골을 터뜨렸다. 반격에 나선 수원은 후반 22분 강현묵의 오른발 슈팅으로 동점골을 뽑아내며 승부를 원점으로 돌렸다.화성은 후반 42분 교체투입된 임병훈이 골을 터뜨리며 앞서가는 듯 했으나, 비디오 판독 결과 슈팅을 쏘기 전에 임병훈의 파울이 선언되며 골이 취소됐다. 화성 벤치가 강하게 항의했지만 판정은 바뀌지 않았다.큰 위기를 넘긴 수원은 후반 추가시간 53분, 역시 교체투입된 일류첸코의 극장골이 터지며 막판에 승부를 뒤집었다. 세트피스 상황에서 흘러나온 세컨볼이 굴절되며 발 앞으로 떨어진 것을 일류첸코가 침착하게 골문 안으로 밀어 넣었다. 수원은 지난 충남아산전 패배의 충격에서 벗어나며 짜릿한 역전승으로 유종의 미를 거두고 전반기를 마칠 수 있게 됐다.이정효 감독은 경기 후에도 "오늘은 감독으로서 우리 선수들을 칭찬해주고 싶다. 전반은 지키자는 생각을 하면서 오늘은 후반에 승부를 걸었다. 상대에게 단 한 번의 기회를 내주고 실점하게 된 점은 아쉽지만, 후반에 선수들이 끝까지 준비한 대로 잘해줬기 때문에 좋은 결과가 나왔다고 생각한다"고 총평했다.이로써 이정효 감독의 수원은 전반기 9승 2무 3패,승점 29점을 기록하며 리그 2위를 기록했다. 선두 부산 아이파크(승점 32점)와 격차는 3점 차다.수원으로서는 나쁜 성적표는 아니지만 조금은 아쉬울만한 결과라고 할 수 있다. 수원은 올시즌을 앞두고 1부 승격을 목표로 '이정효 사단' 영입을 비롯하여 전력보강을 위하여 대대적인 투자를 아끼지 않았다.하지만 압도적으로 K리그2를 제패할 것이라는 예상과는 달리, 수원은 내용면에서 상당히 고전을 면치 못했다. 선두 부산과의 맞대결에서는 승리했지만, 수원을 상대로 철저한 선수비 후역습 전략을 펼치는 중하위권 팀들을 공략하는데 어려움을 겪었다.수원의 최대고민은 부족한 득점력이다. 전반기 14경기에서 팀득점이 20골(전체 7위)에 그쳤다. 리그 최다득점 1위 부산(30골)과는 무려 10골 차이였다. 팀내 최다득점자인 헤이스가 4골(전체 공동 22위)에 불과했다. 지난해 13골을 터뜨렸던 일류첸코는 화성전 결승골을 넣었지만, 전반기 성적은 2골 3도움에 그쳤다.수원은 전반기 9승을 거뒀지만 내용 면에서 상대를 압도한 경기는 많지 않았다. 대부분이 고전하다가 경기 막판에 골이 터진 극장승이거나, 판정 논란 등 뒷말을 남겼다. 화성전 직전까지 4경기에서 1승에 그치며 한때 3위까지 추락하기도 했다.전반기 마지막 경기인 화성전에서는 김준홍·강성진 등 주축 선수들이 대거 연령대별 대표팀에 차출되는 전력공백까지 발생했다. 그 여파로 인하여 간신히 이겼음에도 내용 면에서는 좋은 평가를 줄 수 없는 경기가 나왔다.이정효 감독은 "휴식기 동안 월드컵 경기보다 우리가 치른 경기들을 디테일하게 리뷰할 계획"이라며 "선수들과는 별도의 전지훈련 없이 클럽하우스에서 훈련을 진행하겠다"고 밝히며 후반기 팀 재정비에 대한 의지를 드러냈다.한편 차두리 감독의 화성은 7승 4무 4패, 승점 25점을 기록하며 리그 5위로 전반기를 마쳤다. 승격 PO 도전이 가능한 위치다. 전반기 마지막 경기에서 수원이라는 대어를 잡았더라면 리그 3위까지 올라설 수도 있었다. 불과 창단 2년차로 첫해인 2025시즌 10위(승점 40)에 그쳤던 것을 감안하면 그야말로 괄목할만한 성장이다.화성은 시즌 초반 약점으로 지적됐던 수비력에서 스리백이 자리를 잡으면서 안정감을 찾았다. 전방에서는 플라나와 김병오, 제갈재민을 활용한 빠른 역습과 침투 플레이가 위력을 발휘했다. 여기에 차두리 감독의 교체카드가 경기마다 적재적소에서 신들린 적중률을 보였다.화성은 수원전 직전까지 지난 8경기에서 창단 첫 3연승 포함 6승 2무로 고공행진을 벌였다. 5월에는 4승 1무를 기록하는 동안 11골 5실점으로 리그를 압도했다. 2년차 사령탑인 차두리 감독은 프로 지도자 데뷔 이후 처음 '이달의 감독상'까지 수상하는 영광을 누렸다. 상대팀인 이정효 감독이 "차두리 감독이 팀을 잘 만들었다"며 칭찬을 아끼지 않았다.차두리 감독은 "전반기에 선수들은 기대 이상으로 해줘서 좋은 결과를 가져왔다. 오늘도 수원이라는 큰 팀을 상대로 대등한 경기를 했다고 생각한다. 지도자로서 너무나 감사하고 모두 선수들 덕분이다. 짧은 휴식이지만 재충전해서 후반기엔 더 좋은 경기를 할 수 있도록 준비 잘 하겠다"라고 밝혔다.