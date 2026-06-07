'34년 만의 10대 챔피언'... 안드레예바, 롤랑 가로스 우승

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2026 롤랑 가로스 여자단식 결승 결과

(6월 6일 오후 10시 20분, 필립 샤틀리에 코트, 롤랑 가로스 스타디움 - 파리)

★ 미라 안드레예바[8위] 2-0 (6-3, 6-2) 마야 흐발린스카[114위]

◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 안드레예바 1개, 흐발린스카 0개

더블 폴트 : 안드레예바 2개, 흐발린스카 2개

첫 서브 적중률 : 안드레예바 78%(38/49), 흐발린스카 69%(37/54)

첫 서브로 포인트 성공률 : 안드레예바 58%(22/38), 흐발린스카 46%(17/37)

세컨드 서브로 포인트 성공률 : 안드레예바 55%(6/11), 흐발린스카 18%(3/17)

서브 최고 속도 : 안드레예바 195km/h, 흐발린스카 169km/h

첫 서브 평균 속도 : 안드레예바 150km/h, 흐발린스카 142km/h

세컨드 서브 평균 속도 : 안드레예바 132km/h, 흐발린스카 125km/h

리시빙 포인트 성공률 : 안드레예바 63%(34/54), 흐발린스카 43%(21/49)

브레이크 포인트 성공률 : 안드레예바 58%(7/12), 흐발린스카 38%(3/8)

전체 포인트 : 안드레예바 62개, 흐발린스카 41개

위너 : 안드레예바 25개, 흐발린스카 10개

언포스드 에러 : 안드레예바 26개, 흐발린스카 29개

네트 포인트 성공률 : 안드레예바 59%(10/17), 흐발린스카 57%(4/7)

◇ 롤랑 가로스 여자단식 최근 결승 기록(왼쪽이 우승자)

2026 미라 안드레예바(러시아) 2-0 마야 흐발린스카(폴란드)

2025 코코 고프(미국) 2-1 아리나 사발렌카(벨라루스)

2024 이가 시비옹테크(폴란드) 2-0 자스민 파올리니(이탈리아)

2023 이가 시비옹테크(폴란드) 2-1 카롤리나 무호바(체코 공화국)

2022 이가 시비옹테크(폴란드) 2-0 코코 고프(미국)

2021 바르보라 크레이치코바(체코 공화국) 2-1 아나스타샤 파블류첸코바(러시아)

2020 이가 시비옹테크(폴란드) 2-0 소피아 케닌(미국)

2019 애슐리 바티(호주) 2-0 마르케타 본드로우소바(체코 공화국)

2018 시모나 할렙(루마니아) 2-1 슬론 스티븐스(미국)

2017 옐레나 오스타펜코(라트비아) 2-1 시모나 할렙(루마니아)

2016 가르비녜 무구루사(스페인) 2-0 세레나 윌리엄스(미국)

미라 안드레예바의 첫 우승 소식을 알리는 롤랑 가로스 누리집(rolandgarros.com) 첫 화면결승 상대편 코트에 선 마야 흐발린스카는 예선부터 한 계단 한 계단 올라와 신데렐라 수식어가 붙은 세계랭킹 114위의 선수였기에 결코 가볍게 볼 수 없었다. 하지만 1세트 게임 스코어 2-3으로 밀린 상태에서 내리 네 게임을 뒤집어버린 미라 안드레예바의 침착한 스트로크는 롤랑 가로스 스타디움을 찾은 모든 팬들을 놀라게 했다.시베리아 크라스노야르스크에서 태어난 미라 안드레예바(러시아, 8위)가 한국 시각으로 6일(토) 오후 10시 20분 프랑스 파리에 있는 필립 샤틀리에 코트에서 벌어진 2026 롤랑 가로스(프랑스 오픈) 여자단식 결승에서 이번 대회 최대 돌풍의 주인공 마야 흐발린스카(폴란드, 114위)를 1시간 22분만에 2-0(6-3, 6-2)으로 물리치고 그랜드 슬램 첫 우승의 감격을 누렸다.결승 첫 게임부터 브레이크 포인트를 주고받는 난타전이 이어졌다. 흐발린스카의 첫 서브 게임이 듀스까지 이어졌는데 그 과정에서 미라 안드레예바가 네트 앞으로 빠르게 달려와 백핸드 다운 더 라인 위너를 만드는 순간부터 예사롭지 않았다. 그리고는 상대 흐발린스카가 도저히 따라잡지 못하는 백핸드 크로스 위너로 얼리 브레이크 포인트를 찍어낸 것이다.물러설 마음 없는 흐발린스카도 곧바로 브레이크 백을 선언하며 다섯 번째 게임까지 3-2로 앞서나갔다. 이 흐름이라면 세계랭킹 114위의 대반란 스토리가 정말로 완성될 것 같았다.하지만 여섯 번째 게임에 서브권을 쥔 미라 안드레예바가 침착한 스트로크 싸움 끝에 날카로운 백핸드 크로스 위너를 상대 코트 구석으로 뿌리며 역전 흐름을 만들어 내리 네 게임을 휩쓸어 버렸다.특히 여덟 번째 게임에서 절묘한 백핸드 드롭샷에 이은 백핸드 점프 발리 위너 포인트(5-3)를 만든 미라 안드레예바의 집중력은 놀라웠다. 이 자신감은 그대로 2세트까지 이어져 어쩌면 베이글 세트까지 욕심날 정도로 미라 안드레예바의 우승 기세가 거침없이 몰려왔다.2세트 네 번째 게임에서 미라 안드레예바는 날카로운 포핸드 다운 더 라인 위너로 트리플 브레이크 포인트를 만들며 결정적인 우승 갈림길을 열어 놓았다. 바로 다음 게임에도 미라 안드레예바는 백핸드 다운 더 라인 위너로 5-0 게임 스코어를 완성해냈다.이대로 물러나기 싫었던 흐발린스카가 내리 두 게임을 따내며 마지막 안간힘을 썼지만 여덟 번째 게임 미라 안드레예바의 백핸드 다운 더 라인 위너(0:30)는 도저히 받아 넘길 수 없는 완벽한 위닝샷이었다. 그리고 미라 안드레예바의 감격적인 챔피언십 포인트는 코트 중간으로 달려와 휘두른 백핸드 크로스 위너였다.2024년 롤랑 가로스 단식 4강, 2025년에는 복식 멤버로 호주 오픈과 롤랑 가로스 연속 4강 기록을 찍어내면서 최고의 선수로 성장할 수 있다는 가능성을 보여준 미라 안드레예바는 1992년 모니카 셀레스(미국)가 18살의 어린 나이로 롤랑 가로스 우승 트로피를 들어 올린 이후 34년만에 10대 소녀의 아름다운 우승 스토리를 만들어낸 주인공이 됐다.곧바로 이어진 시상식에는 2000년 롤랑 가로스 여자단식 챔피언 마리 피어스(캐나다)가 쉬잔-랑글렌 컵을 우승자 미라 안드레예바에게 시상했는데 당시 준우승의 아쉬움을 겪었던 콘치타 마르티네스(스페인) 선수가 지금 미라 안드레예바의 코치로 있기에 그 감회가 남달랐다. 미라 안드레예바와 콘치타 마르티네스 코치는 나란히 시상대에 앉아서 우승컵을 사이에 두고 포즈를 취하며 특별한 순간을 남겼다.