'화성 감독' 차두리, 끝내 넘지 못한 수원 삼성의 벽

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화성FC 차두리 감독잘 싸웠으나 끝내 역전 패배를 당한 화성. 수장인 차두리 감독은 다시 한번 수원 삼성의 벽을 넘어서지 못했다.차두리 감독이 이끄는 화성FC는 6일 오후 7시 30분 화성종합경기타운에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 15라운드서 이정효 감독의 수원 삼성에 1-2로 패배했다. 이로써 수원은 9승 2무 3패 승점 29점 2위에, 화성은 7승 4무 4패 승점 25점 5위에 그쳤다.전반기 마지막 경기에 나섰던 양 팀이었고, 승점 3점 의지는 확실했다. 가장 먼저 원정을 떠나온 수원은 최대 위기에 봉착했다. 이정효 감독 부임 후 6라운드까지 5승 1무라는 압도적인 성과를 기록했으나 7라운드 김포전 패배 이후 6경기서 3승 1무 2패에 그쳤고, 직전 주말에는 충남 아산 원정서 2-1로 무너지면서 팬들의 질책을 받아야만 했다.이에 더해 연령별 대표팀 차출까지 겹친 수원은 핵심 김준홍을 비롯해 이건희·강성진·장석환 등 무려 7명이 빠지면서 명단을 구성하는 데 어려움을 겪었다. 이 감독은 "이런 거 저런 거 따질 상황이 아니다"라며 필승을 다짐했다.반면 홈에서 경기를 치르는 화성 흐름은 화끈했다. 직전 경기까지 7승을 쓸어 담았고, 수원을 잡아내면 최대 2위까지 상승할 수 있었다.그렇게 시작된 경기, 전반 초반 수원이 파울리뇨·헤이스를 필두로 분위기를 주도했지만, 화성은 깊게 내려선 5백을 통해 공격을 확실하게 제어했다. 막아내며 기회를 서서히 엿봤고, 전반 41분 드디어 결실을 맺었다. 코너킥 상황에서 플라나의 크로스를 받은 장민준이 수원 정호연을 완벽하게 따돌리고 왼발로 수원 골망을 흔든 것.다급해진 수원은 후반 들어 공세를 강화했고, 후반 22분 교체 투입된 강현묵이 오른발 슈팅으로 승부의 균형을 맞추는 데 성공했다. 실점을 허용한 화성 역시 전성진·김정민·임병훈을 넣으며 공격을 퍼부었다. 후반 39분에는 임병훈이 득점을 기록했으나 김민우를 향한 스트라이킹 파울이 지적되면서 골 취소가 선언됐다.이후 무승부로 종료되는 듯했으나 수원이 끝내 웃었다. 후반 52분 문전 앞 혼전 상황서 페트로프가 걷어낸 볼이 송주훈 머리 맞고 일류첸코 앞으로 떨어졌다. 이를 놓치지 않은 일류첸코가 오른발 슈팅으로 김승건의 선방 범위를 뚫어내는 데 성공, 승부의 방점을 찍었다.준비된 전략을 가져왔지만 불행한 결과를 받아야만 했던 화성 차두리 감독이다. 1980년생인 그는 수원과 특별한 인연을 가졌다.2013시즌을 앞두고 유럽 무대에서 K리그 복귀를 택한 그는 FC서울로 이적했다. 유독 수원을 상대로 강한 모습을 보여줬다. 중요한 슈퍼매치 맞대결서 공격 포인트를 기록하기도 했고, 특히 은퇴식 역시 수원 삼성과 경기에서 거행되기도 했다.은퇴 이후에도 차두리는 친정 서울에서 몸을 담으면서 지도자 경험을 쌓았다. 그리고 지난해 K리그2 신생팀으로 출범했던 화성 지휘봉을 잡았다. 선수가 아닌 감독으로 수원 삼성과 마주하게 된 것.지난해 K리그2 미디어 데이에서 차 감독은 꼭 이기고 싶은 팀을 수원 삼성으로 지목했다. 그는 "서울 선수는 기본적으로 '파란색'을 보면 이기고 싶은 마음이 생긴다"라고 말하기도 했다.실제로 차 감독은 이번 경기서 수원을 제압하기 위해 절묘한 묘책을 내놓았고, 이는 제대로 적중한 모습을 보여줬다. 핵심 플라나를 막기 위해 수원이 5백으로 깊게 내려서고 맨투맨 수비를 시동 걸자, 그는 속도감 있는 김대환·박경민·제갈재민을 적극적으로 활용하면서 빈틈을 공략했다. 또 오픈 플레이에서 공격이 막히자, 코너킥을 통해 선제골을 뽑아내며 웃었다.후반 강현묵에게 실점한 이후에도 침착하게 대응했고, 김정민·전성진·임병훈·페트로프를 투입하면서 분위기를 다시금 가져오기도 했다. 비록 종료 직전 운이 따라주지 않으며 쓰라린 역전 패배를 당했으나 차 감독이 리그 정상급 팀인 수원과 이정효 감독을 상대로 보여준 대응법과 용병술은 상당히 빛났다.그는 경기 후 "우리 선수들이 전반기에 보여준 모습은 기대 이상이었다. 자랑스럽고 칭찬해 주고 싶다. 수원이라는 팀을 상대로 대등한 경기를 할 수 있어 지도자로서 선수단에 감사하다"라고 말했다.한편, 화성은 월드컵 휴식기 이후 내달 11일 홈에서 용인FC와 리그 17라운드를 시작으로 후반기 일정에 돌입한다.