'배반당한 혁명', 미완의 통일을 어떻게 기억할 것인가

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<위대한 환상> 스틸일미디어
대지주와 토착 귀족은 사태 추이를 살피며 모습을 드러내지 않는다. 그들의 대리인은 마피아 보스다. 그들은 오르시니에게 자신들의 제안을 수용하지 않으면 협조할 수 없다며 은근히 협박한다. 지역 기득권 세력이 원하는 건 자신들의 지배력, 즉 대농장 소작농 체계와 자원 독점 및 정치적 발언권 유지다. 하지만 오르시니 입장에선 혁명의 대의를 부정하고 군주만 바뀔 뿐이다. 단호히 유혹을 거부하자 그들은 자신들의 힘을 과시하듯 비협조로 일관한다.
정규군이 아닌 의용군 집단에게 지역 사회의 지지와 군수 지원은 사활이 걸린 문제다. 이게 난관에 봉착한 것. 오르시니의 부대는 보급도 부상자 치료도 힘들다. 하지만 토호들이 무지렁이 농민이라 비웃으며 노예처럼 대하던 가난한 주민들은 오히려 희생을 무릅쓰고 의용군을 돕는다. 물론 부르본 군대는 보복으로 잔혹한 파괴와 학살을 일삼는다. 게릴라전에 대처하는 정부군의 주된 전술이다. 공포를 불러와 의용군을 돕지 못하게 막는 것. 전세가 불리해진다.
의용군 내에도 동요가 일어난다. 혁명 동참은 핑계에 불과할 뿐, 그저 고향에 돌아갈 여비 아끼려던 사기꾼 도메니코 트리코와 로사리오 스피탈레 콤비 역시 전투에 겁을 먹고 탈영했다가 잡혀온다. 다행히 용서를 받지만, 열정에 불 탄 동료와 주민들의 헌신에 감화된 둘은 알토란 같은 활약을 펼치기 시작한다. 진심으로 아군을 돕고 주민을 구하려는 열망은 복잡한 정치적 계산에 발목 잡힌 의용군에게 뜻하지 않는 활로를 연다. 숱한 위기를 그렇게 넘길 수 있었다.
천신만고 끝에 주민들의 헌신적 원조로 목표 달성이 목전에 닿은 시점, 하지만 그들이 유인한 적의 대군이 분풀이로 마을을 초토화할 위협에 놓인다. 의용군은 빠져나가면 되지만, '무방비도시' 선언해도 패배에 눈 뒤집힌 정부군이 주민을 학살하는 건 막을 수 없다. 발만 동동 구르던 오르시니는 기이한 장면을 목격한다. 역사의 뒤안길에서 과감한 상상력이 발휘된다. 겁쟁이 사기꾼이라도 본성이 선량하고 대의에 감화된 이들은 놀라운 과업을 해낼 수 있다.
빛바랜 이상을 소환하는 역사 바로세우기 현장