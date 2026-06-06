메이저대회 4연패 노리는 아르헨... 알제리-오스트리아 2위 싸움

아르헨티나 축구협회 인스타그램 캡쳐

■ 팀 프로필 피파랭킹 : 3위

월드컵 본선 진출 횟수 : 19회

월드컵 최고 성적 : 우승 3회 (1978, 1986, 2022)

북중미 월드컵 지역예선 성적 : 12승 2무 4패 (남미예선 1위)

메시가 지난 2022 카타르 월드컵에서 피파컵을 들어올리는 모습1강 2중 1약 구도가 명확한 J조다. 리오넬 메시(인터 마이애미)가 이끄는 아르헨티나는 2회 연속 월드컵 우승이자 코파 아메리카를 포함해 메이저대회 4연속 우승을 노리고 있다. 오랜만에 월드컵 무대에 선을 보이는 알제리, 오스트리아는 J조에서 2위 자리를 놓고 다툴 것으로 보인다. 첫 출전하는 요르단의 선전을 지켜 보는 것도 흥미로운 포인트다.이보다 완벽한 서사가 있었을까. 아르헨티나-프랑스의 2022 카타르 월드컵 결승전은 월드컵 역사상 최고의 명승부라고 해도 과언이 아닐 만큼 한 편의 드라마였다. 전 세계 축구팬들은 리오넬 메시의 라스트 댄스가 해피 엔딩이 되길 원했다. 마침내 메시는 4전 5기 끝에 조국 아르헨티나를 월드컵 우승으로 이끌었다.36년 만에 우승의 한을 풀어낸 아르헨티나는 이번 2026 북중미 월드컵에서 사상 초유의 메이저대회 4연패 신화를 목표로 내세웠다.1993 코파 아메리카 우승 이후 한동안 아르헨티나는 언제나 2인자의 위치에 있었다. 수차례 월드컵과 코파 아메리카 결승전에 진출했지만 우승과 인연이 없었다. 메이저대회 우승의 한을 풀어낸 것은 리오넬 스칼로니 감독 체제 이후부터였다. 2021 코파 아메리카에서 28년 만에 무관의 한을 풀었다. 리오넬 스칼로니 감독은 메시에게 많은 자유도를 부여하고, 팀 동료들은 각각 자신들을 희생하며 메시를 보좌했다.역동적이고 실리적인 축구로 이기는 법을 터득한 아르헨티나는 1년 뒤 2022 카타르 월드컵에서도 정상에 올랐다. 매 경기 유연한 전술 운용과 탄탄한 조직력에 더해 우승을 향한 갈망, 동기부여, 팀 단합력에서 아르헨티나를 따라올 팀은 없었다.메시의 라스트 댄스가 될 것이란 예상과 다르게 아르헨티나는 2024 코파 아메리카에서도 메시와 동행했다. 메시는 과거 전성기 시절의 공격 포인트와 경기력을 보여주지 못했지만 그럼에도 아르헨티나의 실리 축구는 더욱 견고해진 상태였다. 콜롬비아와의 결승전에서 메시는 경기 도중 부상을 당하며 교체 아웃됐다. 그러나 나머지 선수들은 강한 정신력과 결속력으로 콜롬비아를 1-0으로 물리치고 메이저대회 3연패를 달성했다.그동안 아르헨티나의 가장 큰 약점은 메시 의존증이었다. 메시는 최전방과 2선에서 다수의 공격 포인트를 생산할 뿐만 아니라 플레이메이킹, 공격 작업에 많은 관여도를 보인다. 메시가 부진하거나 결장하는 경기에서 아르헨티나의 공격력은 매우 투박해지는 현상을 드러냈다.메시의 나이가 30대 중후반이 되면서 경기력 감소와 부상 빈도가 증가는 필연적이었다. 이에 아르헨티나는 메시가 빠진 채 경기하는 숫자가 늘어났다. 하지만 과거와는 달리 메시 없이 사는 법을 터득해나가고 있는건 매우 고무적이다.언제나 메시와 함께 공격의 파트너로 나선 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드)는 홀로 공격진을 책임질 수 있을 만큼 눈에 띄게 성장했다. 알바레스와 더불어 4년 전 카타르 월드컵에서 20대초의 유망주였던 엔소 페르난데스(첼시), 알렉시스 맥알리스터(리버풀)도 마찬가지다.메시 의존증이 사라졌음을 확인할 수 있었던 가장 대표적인 경기는 지난해 3월 열린 브라질과의 월드컵 남미예선 14라운드 홈 경기였다. 이날 아르헨티나는 메시의 부상 결장에도 불구하고 브라질을 압도하며 4-1 대승을 거뒀다. 지난해 6월 열린 콜롬비아와의 남미예선 16라운드에서는 엔소 페르난데스가 퇴장을 당하고, 수적인 열세를 극복하기 위해 메시를 교체 아웃시키는 상황에서도 0-1로 뒤진 경기를 1-1 무승부로 바꿔내는 저력을 선보였다.아르헨티나는 2026 북중미 월드컵 남미예선에서 우루과이, 콜롬비아, 파라과이, 에콰도르에 한 차례씩 패하긴 했지만 1위 자리를 줄곧 놓치지 않았다. 예선 4경기를 남겨두고, 월드컵 본선행을 확정지을만큼 여유로운 레이스였다.오랜 시간 동안 스칼로니 감독 체제 하에 호흡을 맞춘 아르헨티나는 패스 플레이와 압박의 완성도에서 높은 수준을 자랑한다. 수비 조직력 또한 매우 뛰어나며 골문을 지키는 에밀리아노 마르티네스(아스톤 빌라)의 선방 능력은 대표팀 유니폼을 입을수록 한 단계 업그레이드 된다.아르헨티나는 메시를 최전방에 남겨두고, 남은 9명의 필드 플레이어들이 간격을 좁히는 수비 블록을 형성한다. 메시에게 수비 부담을 최대한 줄여주는 대신 결정적인 공격 상황에서 힘을 쏟을 수 있게 하기 위한 스칼로니 감독의 선택이다.특히 아르헨티나는 최근 메이저대회의 중요한 승부처에서 강한 면모를 보여왔다. 연장전까지 유지할 수 있는 집중력과 체력을 보유하고 있으며, 승부차기에서는 모두 승리를 거둘 만큼 강한 멘텔과 경험은 큰 장점이다.그러나 한 가지 불안요소가 존재한다. 최근 아르헨티나의 월드컵 준비는 매우 소홀하다. 지난해 9월 월드컵 남미 예선이 종료된 이후 아르헨티나는 베네수엘라, 푸에르토리코, 앙골라 등 본선 진출에 실패한 약체팀들과 맞붙었다. 지난 3월에는 코파 아메리카 우승국(아르헨티나)과 유로 우승국(스페인) 간의 단판 승부로 최강을 가리는 피날리시마가 취소됨에 따라 모리타니아, 잠비아와 평가전을 가졌다. 월드컵 직전에는 본선 진출에 실패한 온두라스, 아이슬란드와 최종 모의고사를 치른다.아르헨티나 축구협회는 재정난을 겪어온 지 오래다. 이에 평가전 초청비를 높게 요구하기 시작했고, 주요 강팀들조차 아르헨티나와의 평가전에 부담을 느끼고 있는 추세다. 오히려 푸에르토리코, 앙골라와 같은 최빈국들이 거액을 지불하면서까지 아르헨티나를 초청했다. 약팀들과의 경기는 아르헨티나의 전력 점검에 결코 도움이 되지 않는다.더구나 아르헨티나의 주전급 선수들이 올 시즌 소속팀에서 경기력 저하를 드러내고 있는 점은 걱정거리다. 메시의 나이는 38살이 되었고, 알바레스, 맥알리스터, 엔소 페르난데스, 크리스티안 로메로(토트넘), 니콜라스 곤살레스(아틀레티코 마드리드)의 폼이 기대만큼 올라오지 않았다. 로드리고 데 폴(인터 마이애미), 레안드로 파레데스(보카 주니어스)는 유럽을 떠나 각각 MLS와 아르헨티나로 이적한 상황이다.아르헨티나는 이번 2026 북중미 월드컵에서 알제리, 오스트리아, 요르단과 I조에 편성되면서 비교적 수월한 조별리그 일정을 소화할 수 있게 됐다. 만약 2026 북중미 월드컵마저 정상에 오른다면 어느 팀도 이루지 못한 메이저대회 4연패의 위업을 달성하게 된다.4-3-2-1 : GK E.마르티네스 – 몰리나, 로메로, 리산드로 마르티네스, 탈리아피코 – 맥알리스터, 파레데스, 엔소 페르난데스 - 메시, 알마다 – 알바레스