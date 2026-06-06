모두를 감동시킨 류원우의 선방쇼... 제라드 감독도 '극찬'

K리그 통산 195경기를 누볐으나 이 베테랑에게는 한 경기가 너무나도 절실해 보였다. 가까스로 찾아온 기회를 놓치지 않기 위해 온몸을 던졌고, 팀의 수장 역시 칭찬을 아끼지 않았다. 비록 팀은 쓰라린 패배를 맛봤으나 류원우가 보여준 진정한 프로 정신은 훌륭했다.제라드 누스 감독이 이끄는 파주 프런티어FC는 5일 오후 7시 30분 대구IM뱅크파크에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 15라운드서 최성용 감독의 대구FC에 0-1로 패배했다. 이로써 대구는 7승 4무 3패 승점 25점 4위에, 파주는 4승 2무 8패 승점 14점 12위에 자리했다.휴식기 전 마지막 경기였다. 이 경기를 끝으로 오는 7월 4일까지 K리그2가 잠시 발걸음을 멈추는 가운데 양 팀은 이번 라운드에서 승리하고자 하는 의욕을 확실하게 드러냈다. 최성용 감독 부임 후 5경기 무패(3승 2무)를 질주하며 사령탑 교체 효과를 톡톡히 보고 있는 대구는 이번 경기서 승점 3점이면, 3위 수원 삼성과 격차를 1점으로 좁힐 수 있었다.파주 역시 승리가 간절했다. 8라운드 성남전 승리 이후 6경기 무승의 늪(2무 4패)에 빠졌던 상황 속 승점 3점이면, 최대 10위까지 올라서면서 프로화 이후 성공적인 전반기를 마감할 수 있었다. 그렇게 시작된 경기, 이들은 거칠게 몰아붙이면서 골망을 노렸다. 전반 막판에는 대구 박대훈이 파주 이택근의 수비에 쓰러지기도 했고, 후반에는 신경전이 펼쳐지기도 했다.이어 골 취소도 연이어서 나왔다. 대구는 전반 41분 박기현의 크로스를 받은 김주공이 왼발로 골망을 흔들었지만, VAR 끝에 오프사이드 반칙으로 취소됐다. 파주 역시 후반 6분 김현태의 패스를 받은 보르하 바스톤이 왼발로 득점을 성공하는 듯했으나 이 역시 비디오 판독을 거쳐 없는 일이 됐다. 치열했던 싸움 속 승자는 결국 홈 팀 대구였다.최 감독은 후반 20분 에드가를 투입하며 승부수를 띄웠고, 이는 그대로 적중했다. 후반 22분 우측면을 파고든 세라핌이 땅볼 크로스를 올렸고, 에드가가 이를 오른발로 선제 결승 골이자 대구 창단 1110호 득점을 터뜨리며 포효했다. 다급해진 파주도 유재준·노승익·루크·보닐라를 차례로 투입하며 공세를 퍼부었지만, 끝내 대구 골문을 열지 못했다.이처럼 대구가 기념비적인 득점과 함께 전반기 마지막 리그 경기서 활짝 웃었지만, 진정한 주인공은 따로 있었다. 바로 파주 골문을 든든하게 지킨 베테랑 류원우다. 1990년생인 그는 2009년 전남에서 데뷔한 이후 광주·부천·포항·충북 청주·경남을 거치면서 이번 경기 전끼지 K리그 통산 194경기에 나섰던 자원이었다.지난 시즌에는 경남 유니폼을 입고 18경기에 나서 총 6번의 클린시트를 기록할 정도로 인상적인 퍼포먼스를 선보였고, 이를 통해 올해 신생팀 파주에 입단하는 데 성공했다. 시즌 시작 전까지만 해도 파주 골문은 류원우가 지킬 것으로 예상됐으나 개막 후에는 아니었다. 제라드 누스 감독은 그에게 부주장직을 맡기며 신뢰했지만, 주전 골리는 김민승이 맡았다.2005년생인 김민승은 확실한 빌드업 능력과 환상적인 선방 능력으로 파주 골문을 지켰고, 개막전부터 직전 부산전까지 13경기에 나서 19실점이라는 준수한 성적을 기록했다. 신성이 빛나는 사이 베테랑은 실망할 법도 했으나 오히려 이를 동기부여 삼아 묵묵하게 준비했다. 그렇게 뜻밖의 기회가 찾아왔다. 바로 김민승이 U-23 대표팀에 차출된 것.이민성 감독이 이끄는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 대비한 축구대표팀에 선발되어 태국 방콕으로 전지훈련을 떠났고, 묵묵하게 땀을 흘리던 류원우에게 이번 대구전에 선발이라는 기회가 찾아온 것. 많은 경기를 치렀기에, 쉽게 생각할 수도 있었으나 그는 아니었다. 프로 입단 후 무려 17년이나 시즌을 보냈으나 간절한 마음가짐을 통해 경기를 준비했다.이번 시즌 처음으로 경기장을 밟은 류원우. 그는 대구의 파상 공세를 온몸으로 막아냈다. 서서히 흐름을 내줬던 전반 15분에는 박대훈이 바로 앞에서 날린 강력한 왼발 슈팅을 피하지 않고 막아냈고, 이어진 김주공 슈팅도 완벽하게 선방했다. 이어 후반 3분에도 최강민이 정확하게 임팩트한 왼발 슈팅도 발로 방어하면서 날카로운 컨디션을 뽐냈다.비록 후반 22분 에드가의 슈팅을 가랑이 사이로 헌납하며 실점을 내줬지만, 더 이상 그의 뒤에 공이 흘러가지 않았다. 후반 29분에는 에드가 헤더를 방어해 냈으며 이어진 2차 상황에서도 몸을 던져내면서 추가 실점을 막았다. 특히 후반 39분, 세라핌과 마주했던 1대 1에서 오른발로 슈팅을 방어하는 장면은 압권 중의 압권이었다.이 장면 이후 부상을 호소하며 발목을 절뚝였지만, 류원우는 절대 포기하지 않았다. 종료 직전, 김대우의 돌파를 몸을 던져 막아내기도 했으며, 또 세라핌의 1대 1 슈팅 상황에서 얼굴로 막아내는 투혼을 발휘했다. 대구의 유효 슈팅 12개 중 무려 11개를 막아내는 선방 능력을 선보였고, 위기 상황이 잦았던 파주는 그의 활약 덕분에 1실점으로 경기를 마칠 수 있었다.경기 종료 후 제라드 누스 감독도 극찬을 보냈다. 그는 "류원우는 부상을 안고도 엄청난 활약을 보여줘서 감사하다고 전하고 싶다"라며 "상태는 좋지 않고, 엄청난 고통을 호소하고 있다. 하지만 경기장에서 그 고통을 버티기 위해 최선을 다하는 모습이었다. 그래서 너무 대단하다고 생각한다"라고 박수를 보냈다.프로 통산 195경기 선수 그리고 데뷔 17년 차에 접어든 베테랑 류원우가 보여준 '1경기'의 가치는 상당했다. 실망할 수도 있었으나 포기하지 않았고, 그 간절함을 완벽한 실력으로 보여주며 금요일 밤에 잔잔한 감동을 선사했다.한편, 파주는 휴식기 후 오는 7월 4일 용인FC와 리그 16라운드 일전을 치르게 된다.