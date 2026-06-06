토종 선발 다승 1위, 류현진의 관록은 여전했다

한화이글스

5일 롯데전 6이닝 2실점(비자책)으로 호투한 한화 선발 류현진역시 왜 특급 에이스인지 보여줬다. 팀의 2연패 사슬도 끊어냈고, 본인도 다승 공동 1위에 올랐다. 한화 선발 류현진이 그 주인공이다.류현진은 5일 부산 사직야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 롯데와의 경기에서 선발로 나와 6이닝 3피안타 무4사구 2탈삼진 2실점(비자책)으로 호투하며 시즌 5번째 QS와 함께 시즌 7승을 거뒀다. 올러(KIA)와 보쉴리(KT), 톨허스트(LG)와 함께 다승 공동 1위에 올랐으며 국내 선발로는 류현진이 유일하다.1회를 삼자범퇴로 시작한 류현진은 2회 1사 이후 김민성에게 안타를 허용했다. 하지만 손호영(뜬공)과 전민재(땅볼)를 범타 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.3회를 삼자범퇴로 막은 류현진은 4회에는 뜻하지 않게 점수를 헌납하고 말았다. 선두타자 고승민에게 스트라이크 낫아웃 포일로 1루 출루를 허용했다. 후속타자 레이예스와 나승엽을 땅볼 유도하며 2사 1루를 만들었다. 하지만 2사 1루 상황에서 김민성의 타구를 좌익수 문현빈이 포구에 실패하며 1루 주자 나승엽을 홈으로 들어오게 해 실점을 허용하고 말았다. 스코어는 1-1로 동점이 되고 말았다. 다행히 손호영을 유격수 땅볼로 막아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.5회를 삼자범퇴로 막은 류현진은 6회에도 불운으로 점수를 허용하고 말았다. 2사 이후 레이예스 타구를 유격수 심우준이 포구 실책하고 말았다. 설상가상 나승엽에게 1타점 적시 2루타를 맞으며 실점하고 말았다. 스코어는 6-2. 다행히 김민성을 삼진으로 잡아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회까지 투구 수가 86개에 불과했으나 한화는 7회에 불펜을 가동했다. 불펜진은 안정적으로 롯데 타선을 봉쇄했다. 7회에는 박상원, 8회에는 이상규, 9회에는 박준영이 각각 1이닝 무실점으로 틀어막으며 류현진과 팀의 승리를 지켜냈다. 최종 스코어는 9-2로 한화의 승.