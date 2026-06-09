그렇고 그런 영화들이 지겨울 때, '입맛 싹 도는' 별미 같은 신작

▲이인포스터 스튜디오 351

온통 비슷한 영화들이 지겨워질 때



결국 <이인>을 지탱하는 건 이야기다. 각각의 완결되지 않은 이야기가 거듭되는 동안 관객은 마치 세헤라자드의 다음 이야기가 궁금하여 그녀의 목을 벨 수 없게 된 왕과 같은 마음으로 더 많은 이야기를 기다린다. 각 이야기가 가진 불완전성, 즉 완결되지 않은 여백이 도리어 관객을 사로잡는다. <레슨>에선 시간의 축을 뒤틀어 관객을 붙들려 했던 김경래가 이번엔 서사의 층위를 나누어 엇비슷한 효과를 도모한다. 그와 같은 수법의 정교함이며 완결성과는 별개로 적어도 러닝타임 동안만큼은 분명한 효과를 창출해 낸다.



다만 끝내 답에 이를 수 없는 미결의 영화가 갖는 단점 또한 명백하다. 보는 이로 하여금 고민하고 헷갈리게 하는 영화적 수법이 그 자체로 목적이 되고 나면, 그 반대에 선 형식적 작품들과의 비교우위 또한 사라지고 만다. 독자적인 주제의식과 지향이 불분명해 적잖은 관객이 여정에서의 즐거움보다도 길을 잃었다는 인식을 갖게 될 우려도 상당하다. 제각각의 오해가 모두 감상이 될 수 있다면 관객에게서 영화가 완성되도록 예비한 시도는 연출자가 책임을 방기하고 있다는 것과 다르지 않다. 형식만 있고 알맹이가 없다는 비판이 따를 밖에 없다.



그런데도 의미 있는 작업이라 여긴다. 우리가 영화라고 부르는 건 생각만큼 다양하지 않다. 틀에 박힌 기승전결의 선형적 서사, 관습적인 스펙터클과 거의 규범적이라 해도 좋을 클라이맥스를 거쳐서 해피엔딩으로 귀결되는 인물의 이야기가 극영화의 절대다수를 이룬다. 과연 이를 영화의 본체라 해도 좋을까.



어쩌면 우리는 그저 주조연과 장르만 바꿔가며 그렇고 그런 이야기를 확대재생산하고 마치 돼지가 사료를 먹듯 흡입하는 건 아닐까. 그와 같은 문제의식이 고개를 쳐들 때 <이인>과 같은 작품이 별미 같은 역할을 해줄 수도 있는 일이다. 정말이지 세상엔 이렇게 아무렇게나 이야기를 만드는 이들이 있는 것이다. 영화의 세계란 생각보다 훨씬 더 자유롭다며, 무법자처럼 나아가는 영화만이 갖는 매력이 분명히 존재한다.



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