홍상수가 이런 실험을? 초점 나간 카메라 고집한 이유

한국영상자료원

스틸컷영화 내내 찍을 것을 찾아다니는 성모다. 찍을 것과 찍지 않아야 할 것을 구분할 수 있는 눈을 그는 갖췄다. 다만 찍을 것을 만나기란 결코 쉽지 않다. 누구보다 성실하게 세상을 오가며 진짜를 마주해야 한다. 그는 고난의 길이고 또 불안의 길이기도 하다. 이는 그대로 영화 속 성모가 찍는 영화를 통해 확인된다. 영화 속 영화는 크게 두 가지 시퀀스로 알 수 있는데, 남희가 연기하는 여자는 실제로 성모가 바닷가에서 만났던 쓰레기를 줍는 주민이다. 성모가 어째서 쓰레기를 줍느냐 묻자 그녀는 해안이 너무 더럽다며 때때로 시간이 나면 바닷가에 와서 쓰레기를 줍는다고 말한다. 전작 <탑>에서 온종일 그림을 그리던 화가의 삶에 동경을 감추지 않던 감독이다. 의미 있는 것에 삶을 바치고 싶다던 각오는 바닷가에서 쓰레기를 줍는 어느 여인의 모습을 재현해 카메라 안에 담는 선택으로 화한다.다음은 영화의 끝에 자리한 상국이다. 그는 바다로 걸어 들어가서 마침내 물안으로 사라진다. 성모는 어째서 그 모습을 영화 안에 담아냈을까. 발 딛고 선 육지로부터 저 멀리 닿지 않는 땅으로 나아가다 마침내 사라지는 것을 진짜 삶이라 여기는 것일까. 저 너머를 향한 도전, 마침내 스러지고 말 도전일지라도 끝없이 나아가는 것이 범인의 일상보다 낫다는 판단일까. 지난 몇 작품을 통해 의미와 가치, 세상이 구하는 바가 아니라 스스로의 선택과 판단에 의한 진짜 삶을 향하겠다 선언해 온 홍상수의 영화가 <물안에서>에 이르러선 나아가다 사라지는 사내의 뒷모습으로 끝마쳐진다. 그는 그대로 영화와 삶을 대하는 감독 성모의 자세이자, 홍상수의 의지가 아닐까.홍상수의 영화가 늘 그러했듯, 대단하진 않아도 더 진실해지려 하는 수고가 읽히는 작품이다. 철학과 사상이 닿은 적 없는 경지까지 진입하진 못하더라도 작가가 스스로 삶 가운데 캐낸 진실만을 담아내겠다는 의지만큼은 존중해야 마땅하다. 그러나 달리 보자면 이번 영화도 그렇고 그런 홍상수 영화 가운데 한 편일 뿐이다. 서사는 새로울 것 없는 수준을 넘어 지루하기만 하고, 담긴 철학 또한 익히 존재하는 흔한 지점에서 얼마 나아가지 못한다. 영화로부터 탁월함과 훌륭함을 기대하는 관객은 무얼 얻을 수 있을까. 감히 입을 열기가 어렵다.