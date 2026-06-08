홍상수가 이런 실험을? 초점 나간 카메라 고집한 이유

감독 홍상수가 2023년 들어 제주도에서 영화를 찍은 건 예고된 일이겠다. 전작 <탑>의 마지막 에피소드에서 감독의 페르소나라 해도 좋을 영화감독 병수(권해효 분)는, 옥상에서 신을 보았는데 그 신이 자신에게 제주도에서 영화를 찍으라 했다고 이야기했다. 영화와 실제 삶을 묘하게 엮어내는 홍상수 특유의 작법을 고려하자면 그다음 작품이 제주에서 만들어질 것을 쉽게 예상할 수 있다.
이듬해 나온 <물안에서>는 홍상수의 29번째 장편영화다. 신석호, 하성국, 김승윤 등 홍상수 영화에 꾸준히 출연해 온 젊은 배우들을 추려 제주도에서 영화를 찍으려는 젊은 영화인들의 이야기를 담았다. 그간 예술가이자 자연인인 저 자신을 투영한 장년의 인물들을 중심으로 이야기를 풀어낸 홍상수가 저보다 마흔 살쯤은 족히 아래일 청년들을 앞세웠다는 점에서 필모그래피에서 특별한 지점을 점하고 있다.
러닝타임 61분, 한 시간을 조금 넘는 짧은 영화다. 홍상수는 이 작품에서 다분히 실험적 시도를 감행한다. 우선 눈에 띄는 건 초점이다. 영화 내내 카메라의 초점이 나가 있어 관객의 눈에 피사체들이 뿌옇게 비친다. 소리는 명확하게 들리지만 인물과 사물의 경계가 명확히 구분되지 않는 초점 나간 화면 탓으로 눈이 금세 무디고 피로해진다. 종합예술이라지만 시각에 가장 크게 의지할 수밖에 없는 영화가 스스로를 제약하는 선택을 취한 이유가 무엇일까. <물안에서>를 보는 일은 그 답을 찾아가는 일과 다르지 않다.