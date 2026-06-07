'사무치게 부러웠다'... 홍상수가 부럽다고 말한 그 사람은 누구?

한국영상자료원

스틸컷좀 시간이 흐른 걸까. 이번엔 정수를 빼고 병수와 해옥이 마주 앉았다. 자리는 2층 오붓한 식당으로 옮겼는데, 사장 선희(송선미 분)가 함께 자리했다. 두 여자가 병수에 대한 호감을 감추지 않는다. 병수의 눈엔 선희가 유독 드는 모양이다. 이혼한 선희와 별거상태인 병수의 이해관계까지 맞아드니 결혼생활이 지겨운 해옥은 여러모로 불리하기만 하다. 이 미묘한 감정들의 일어나고 수그러들며 요동치는 모습을 포착하는 사이로, 영화는 실력은 있지만 투자가 번번이 좌절되고 있는 병수의 한탄을 잡아낸다. 병수는 말 그대로 돈 안 되는, 그러나 진짜 예술인 영화를 찍는 감독의 한을 적나라하게 보여준다.사실이 꼭 그러하듯, 영화란 돈 많이 드는 예술이다. 투자를 받는 일은 예술가에게 고단하고 피로한 일이다. 실상 예술은 알지 못하면서 어디서 공부를 잔뜩 하고 학위만 받은 이들이 심사하는 자리에 앉아서는 예술가의 작품에 간섭을 한다. 이건 이래서 고치고 저건 저래서 빼야 하고 온통 돈만 말한다. 예술은 아무것도 모르면서. 그래서 작품은 이도저도 안 되는 것이 되기 십상이다. 누구도 진짜 예술에는 관심이 없다.홍상수 감독의 지난 작품들 가운데서도 이에 대한 비판이 아예 없는 것은 아니었으나, 보다 전격적이고 적나라한 비판이 자세를 고쳐 앉게 한다. 공적기관이든 기업투자든 제작지원을 받으려는 감독들의 고충이 이와 얼마 다르지 않다. 나 또한 여러 현업자들에게 비슷한 이야기를 숱하게 들어왔다. 작가론 무능한 시시한 이들이 멍청한 잣대로 예술을 그르치게 한다는 그렇고 그런 이야기들. 그러나 누구도 이처럼 제 작품에서 대놓고 그를 비판한 걸 본 적 없다. 나는 또한 놀라고 만다. 이 또한 그저 어느 식사자리일 뿐이다. 그저 식사가 시작되고 끝났을 뿐인데, 영화는 분명 가볍지 않은 많은 이야기를 해내고 있다. 홍상수 영화다운 일이다.