'사무치게 부러웠다'... 홍상수가 부럽다고 말한 그 사람은 누구?

홍상수는 한국 영화계의 거인이다. 독립영화가 살아남기 어려운 환경 속에서도 30여 년 동안 어느 창작자보다 성실하게 작업해 30편이 훌쩍 넘는 작품을 발표했다. 감독 개인의 사생활이 영화만큼, 어쩌면 그보다도 더 유명해졌다지만, 그로부터 작품세계가 훼손되거나 소진되는 대신 굳어지고 투명해진 것이 놀랍기까지 하다. 개인인 작가의 삶이 작품과 맞물려 더 나은 영화로 이어지는 과정은 제 삶을 누구보다 치열하게 돌아보는 예술가가 아니라면 감당하기 어려운 길이다.
<탑>은 홍상수의 28번째 장편영화다. 제 삶을 한 걸음 떨어져 돌아보려 한 홍 감독 자신의 시선이 구조에서부터 엿보인다. '탑'이란 제목에서 연상할 수 있는 좁고 높은 건물이 장소적 배경이다. 영화적 형식을 건축적 구조와 연동해 풀어가는 과정이 비선형적 전개를 즐겨 채택하는 홍상수 감독의 영화와 특히 잘 어우러진다. 1층으로부터 2층, 3층, 4층, 옥상으로 차례로 오르며 전개되는 구성이 영화 속 시간의 흐름과 얽혀서 독자적인 시간과 공간에 대한 감각을 일으킨다.
많은 이들이 이 영화를 홍 감독 필모그래피에서도 흥미로운 지점이라 말한다. 그건 감독 본인이 투사된 듯 보이는 영화감독 병수(권해효 분)가 다른 영화에선 찾아보기 어려운 캐릭터인 딸(박미소 분)과 함께 등장한다는 점에서 그렇고, 그 딸의 입을 통해 저 자신에 대한 신랄한 평가를 말하도록 한다는 점에서도 그러하며, 그럼에도 딸이 바라보는 세계 바깥에 또한 감독의 삶이 존재한단 걸 분명히 한다는 점에서 그러하다. 여러모로 이제껏 그의 영화가 다루지 않던 새로운 지점을 무대 위에 올렸고, 좀처럼 직면하기가 쉽지 않은 일을 제 영화 안에 품어 내려 한 결과다. 누구나 자연스레 떠올릴 밖에 없는 영화와 감독의 사생활 간의 관계를 발전적으로 끌어안은 시도다.