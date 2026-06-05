'1997 이종범' 소환한 완전체 유격수... 공룡군단 반등 이끈다

케이비리포트

NC 김주원의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)김주원이 유독 삼성에 강하다며 경계심을 보인 삼성 박진만 감독의 우려는 그대로 현실이 됐다. 김주원은 1회초 첫 타석부터 삼성 에이스 원태인을 상대로 중전 안타를 때려내며 3일 연속 팀의 선취 득점을 이끌었다. 이어 2회초 1사 1-3루 득점 기회에서도 원태인의 체인지업을 공략해 깨끗한 1타점 쐐기 적시타를 터뜨리는 등 3안타를 몰아치며 천적의 면모를 유감없이 발휘했다.삼성과의 주중 3연전에서 가장 주목을 받은 것은 바로 김주원의 홈런포였다. 김주원은 2일과 3일, 이틀 연속 경기 시작과 동시에 1회초 리드오프 홈런(후라도/최원태 상대)을 터뜨렸다. 2경기 연속 1회 선두타자 홈런은 KBO리그 통산 14번째로 2023시즌 추신수 이후 3년 만에 나온 진기록이다.