'군체', AI 시대 인간의 조건을 묻다

▲스틸컷 영화 <군체>

인간의 조건을 말하다



<부산행>의 후속작이라는 부담감, 코로나의 유행이란 악조건 속에 제작된 <반도>는 당시 역대 3위에 해당하는 스크린 수를 배정받고도 대중적, 비평적으로 성공을 거두지는 못했다. 많은 이들이 과한 신파를 지적했지만, 문제의 핵심은 메시지의 부재에 있었다. 부산행 사태로 발생한 좀비 아포칼립스를 대하는 주인공들의 가치관이 미약했다. 앞서 말한 '저 새끼 감염됐어.' 같은 두고두고 회자될 대사 한마디 없었던 <반도>는 흥미로운 설정을 영상화하는 데 그쳤고, 결국 미군의 등장이란 데우스 엑스 마키나로 허겁지겁 마무리할 수밖에 없었다.



AI 알고리즘의 보편성에서 출발한 <군체>가 문제의식은 다행히 <반도>보다는 명확하다. 세정은 대학원생 시절에 지도교수였던 영철의 아버지를 연구비 유용 등으로 고발했다. 영철의 아버지는 세정을 회유하려 했지만 실패하고 스스로 생을 마감한다. 그 일을 잊지 않던 영철은 세정에게 보낸 초대장에 "소통의 불완전함으로 일어난 비극"이라는 손글씨를 적어 보내고 완전한 소통이 가능한 좀비 군체를 만들어낸다. 하지만 역설적으로 소통이 완전하게 이루어진 순간 영철이 세정에게 패배한다.



<바깥은 여름> <안녕이라 그랬어> 등을 집필한 김애란 작가는 <손석희의 질문들>에 출연해 인간과 AI의 가장 큰 차이를 '망설임의 유무'로 정의했다. 연상호 감독은 <군체>를 통해 전하려 했던 메시지도 인간을 인간답게 만드는 조건일 것이다. 소통의 불완전함은 필연적으로 긴장감과 갈등을 불러오지만 극복하기 위한 대안을 모색하고, 합의를 찾으려는 과정이 인류를 한 단계 진화시켰다. 인류의 새로운 발자국은 같은 생각을 공유하는 게 아니라 다른 의견이 공존하는 데서 시작한다.

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