20살 감독이 만든 가장 기괴한 심리 미로

우리는 누구나 마음속에 하나의 방을 가지고 살아간다. 남들에게 보여주지 않는 기억들이 쌓여 있고, 애써 잊으려 했던 상처들이 먼지처럼 내려앉아 있는 공간이다. 현대 사회는 이전 어느 시대보다 편리해졌지만, 이상하게도 사람들의 마음은 더 무거워진 것처럼 보인다. 불안은 일상이 되었고, 우울과 공허함은 특별한 누군가의 이야기가 아니라 많은 사람들이 공유하는 감정이 되었다. 우리는 매일 사람들과 연결되어 있지만, 정작 자신의 마음속은 안개처럼 가려져 있다.
그래서일까. 사람들은 종종 현실보다 자신의 내면에서 더 길을 잃는다. 설명되지 않는 불안, 이유를 알 수 없는 공포, 그리고 과거의 기억들이 만들어내는 그림자들. 영화 <백룸>은 바로 그 마음속 공간을 시각화한 작품처럼 느껴진다. 인터넷 괴담으로 알려진 '백룸'을 단순한 공포의 공간으로 사용하는 것이 아니라, 인간의 무의식과 상처가 끝없이 증식해버린, 심리적으로 생성된 미로로 확장한다. 그리고 영화는 우리 자신에게 묻는 것 같다. 우리는 정말 현실에서 길을 잃는 걸까, 아니면 스스로 만든 마음속 공간에서 헤매고 있는 걸까.
[첫 번째 감정] 클락의 불안