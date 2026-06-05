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영화 속 감정 읽기 20살 감독이 만든 가장 기괴한 심리 미로

20살 감독이 만든 가장 기괴한 심리 미로

[리뷰] 영화 <백룸>

김동근(rabbitgumi)
26.06.05 13:18최종업데이트26.06.05 13:18
우리는 누구나 마음속에 하나의 방을 가지고 살아간다. 남들에게 보여주지 않는 기억들이 쌓여 있고, 애써 잊으려 했던 상처들이 먼지처럼 내려앉아 있는 공간이다. 현대 사회는 이전 어느 시대보다 편리해졌지만, 이상하게도 사람들의 마음은 더 무거워진 것처럼 보인다. 불안은 일상이 되었고, 우울과 공허함은 특별한 누군가의 이야기가 아니라 많은 사람들이 공유하는 감정이 되었다. 우리는 매일 사람들과 연결되어 있지만, 정작 자신의 마음속은 안개처럼 가려져 있다.

그래서일까. 사람들은 종종 현실보다 자신의 내면에서 더 길을 잃는다. 설명되지 않는 불안, 이유를 알 수 없는 공포, 그리고 과거의 기억들이 만들어내는 그림자들. 영화 <백룸>은 바로 그 마음속 공간을 시각화한 작품처럼 느껴진다. 인터넷 괴담으로 알려진 '백룸'을 단순한 공포의 공간으로 사용하는 것이 아니라, 인간의 무의식과 상처가 끝없이 증식해버린, 심리적으로 생성된 미로로 확장한다. 그리고 영화는 우리 자신에게 묻는 것 같다. 우리는 정말 현실에서 길을 잃는 걸까, 아니면 스스로 만든 마음속 공간에서 헤매고 있는 걸까.

[첫 번째 감정] 클락의 불안

영화 <백룸> 장면
영화 <백룸> 장면(주)바이포엠스튜디오, 리바이브콘텐츠(주)

클락(치웨텔 에지오포)은 관객이 가장 먼저 감정을 이입하게 되는 인물이다. 그는 자신이 운영하는 가구점에서 지쳐있는 얼굴로 생활한다. 이혼한 아내와의 문제, 어려운 가구점 운영 문제 등 당면한 자신의 문제로 인해 피폐해질대로 피폐해진 인물이다. 무엇보다 그는 자신이 어디에 있는지조차 확신하지 못한다. 익숙했던 현실은 사라지고, 끝없이 이어지는 노란 복도와 텅 빈 공간만을 발견한다. 무엇보다 무서운 건 그 공간이 너무 낯설면서도 동시에 어딘가 익숙하게 느껴진다는 점이다. 마치 오래전 잊고 있던 기억 속 장소처럼 말이다.

영화가 흥미로운 건 클락의 불안을 단순한 생존의 문제로 그리지 않는다는 점이다. 그는 계속해서 길을 찾으려 하지만, 그 과정은 현실의 탈출이라기보다 자신의 내면을 헤매는 과정처럼 보인다. 사람은 불안을 느끼면 이유를 찾고 싶어 한다. 하지만 세상에는 설명되지 않는 감정도 분명 존재한다. 클락이 느끼는 공포 역시 마찬가지다. 그는 무엇이 자신을 위협하는지 알지 못한다. 그렇기에 더 두렵다.

관객 역시 그의 시선을 따라가며 같은 감정을 경험하게 된다. 방향감각은 무너지고, 시간의 개념은 흐려진다. 어디선가 무언가가 자신을 보고 있는 것 같은 느낌이 들지만, 확신할 수는 없다. 영화는 그런 혼란스러운 감정을 전달하면서 인간이 가장 두려워하는 것이 무엇인지 보여준다. 그것은 바로 당면하게 되는 죽음이 아닐지도 모른다. 어쩌면 인간은 전혀 이해할 수 없는 상황 속에서 길을 잃는 순간을 가장 두려워하는 존재일 것이다. 그래서 이 영화가 더욱 기괴하고 소름끼치게 다가온다.

[두 번째 감정] 클레어 박사의 상처

영화 <백룸> 장면
영화 <백룸> 장면(주)바이포엠스튜디오, 리바이브콘텐츠(주)

클레어 박사(레나테 레인스베)는 영화에서 가장 복합적인 인물이다. 그녀는 정신과에서 상담을 담당하는 인물이지만, 누구보다 깊은 상처를 품고 살아간다. 처음에는 냉철하고 이성적인 태도를 유지하지만, 이야기가 진행될수록 그 안에 숨겨져 있던 균열들이 조금씩 드러난다. 영화는 클레어 박사의 상처가 왜 생겼는지를 명확히 묘사하지 않지만, 단편적인 과거의 기억들을 보여주는 방식으로 그걸 어느 정도 추정해 볼 수 있게 한다.

특히 인상적인 건 그녀가 백룸 안에서 바라보는 방들의 모습이다. 누군가에게 백룸은 괴물이 숨어 있는 공간이지만, 클레어에게는 자신의 상처가 남아 있는 장소처럼 느껴진다. 마치 여러 형태의 집과 방의 모습이 그 상처를 드러내 보여주는 것만 같다. 그녀는 백룸이라는 공간 속에서 자신의 환자인 클락을 만나고 그의 불안을 만나지만, 클레어 박사의 상처는 그런 형태로 드러나지 않는다. 그녀의 상처는 과거의 기억 속 어딘가에 있던 단편적인 주변의 형태로 드러나, 기괴하게 등장한다.

영화 후반부에 가까워질수록 클레어의 모습은 점점 더 처절해진다. 그는 괴물에게서 멀어지고 있는 것이 아니라, 결국 자기 자신이 알고 있던 과거의 기억들을 마주하고 있는 것처럼 보인다. 그래서 그의 이야기는 공포 영화 속 인물의 서사가 아니라, 상처를 외면하며 살아온 현대인의 이야기처럼 다가온다. 우리는 모두 괜찮은 척 살아가지만, 마음 깊은 곳에는 아직 정리되지 않은 기억 하나쯤 품고 살아가고 있기 때문이다.

[세 번째 감정] 우리 모두의 마음 속 세상

영화 <백룸> 장면
영화 <백룸> 장면(주)바이포엠스튜디오, 리바이브콘텐츠(주)

영화를 보면서 가장 많이 떠오른 생각은 백룸이 특정 장소가 아니라는 점이다. 그것은 클락만의 공간도, 클레어만의 공간도 아니다. 오히려 우리 모두의 마음속에 존재하는 또 하나의 세계처럼 느껴진다.

사람은 살아가며 수많은 기억을 쌓는다. 행복했던 순간도 있지만, 잊고 싶은 순간도 있다. 그리고 그 기억들은 완전히 사라지지 않는다. 마음 한구석에 남아 있다가 어느 날 갑자기 모습을 드러낸다. 영화 속 괴이한 존재들 역시 그런 기억들의 형상처럼 보인다. 실제 괴물이라기보다 인간이 만들어낸 불안과 공포가 형태를 얻은 것에 가깝다. 우리 모두에게 그런 불안과 공포는 마음 속 깊은 곳에 평생 쌓여있다.

그래서 <백룸>의 공포는 유독 현실적이다. 영화는 직접적으로 괴물을 보여주는 방식으로 놀라게 하지 않는다. 대신 텅 빈 공간과 끝없는 복도, 설명할 수 없는 정적을 통해 관객의 상상력을 자극한다. 그리고 그 상상력 속에서 각자는 자신만의 공포를 발견하게 된다. 결국 가장 무서운 것은 화면 속 괴물이 아니라, 우리가 이미 마음속에 품고 있었던 불안일지도 모른다.

마음속 미로를 헤매는 사람들

<백룸>은 단순한 인터넷 괴담의 영화화가 아니다. 영화는 백룸이라는 익숙한 도시괴담을 통해 인간의 심리와 상처, 그리고 현대 사회인들의 불안을 들여다본다. 그래서 이 작품은 공포 영화이면서도 동시에 심리 드라마에 가깝다. 기이한 공간에서 탈출하고, 괴생명체를 피하는 이야기처럼 보이지만, 실상은 자기 내면과 마주하는 사람들의 이야기다.

무엇보다 놀라운 건 케인 파슨스 감독의 연출이다. 20살의 젊은 감독임에도 불구하고 영화는 놀라울 정도로 완성도 높은 세계를 구축한다. 특히 백룸 특유의 기괴한 공간은 단순한 세트장이 아니라 하나의 살아있는 세계처럼 느껴진다. 끝없이 이어지는 복도와 방, 현실과 비현실의 경계가 무너진 소품들의 배치는 관객을 자연스럽게 영화 속으로 끌어당긴다. 유튜브 콘텐츠를 만들던 감독이라는 사실이 믿기지 않을 정도다.

배우들의 연기 역시 훌륭하다. 레나테 레인스베는 점점 현실감각을 잃어가며 혼란에 빠지는 인물의 감정을 섬세하게 표현한다. 특히 두려움과 의심, 그리고 스스로에 대한 불신이 동시에 스쳐 지나가는 표정 연기는 영화의 몰입감을 크게 끌어올린다. 치웨텔 에지오포 역시 무너져가는 내면을 지닌 인물을 설득력 있게 그려낸다. 감정을 과장하지 않으면서도 인물이 품고 있는 상처를 자연스럽게 전달한다.

또한 영화가 공포를 사용하는 방식이 흥미롭다. 대부분의 공포 영화가 괴물을 전면에 내세운다면, <백룸>은 공간 자체를 공포의 대상으로 만든다. 아무도 없는 거대한 공간, 끝이 보이지 않는 복도, 그리고 그 안을 혼자 걸어야 한다는 사실이 관객을 압박한다. 공포는 눈앞의 존재가 아니라 보이지 않는 가능성에서 시작된다는 사실을 영화는 정확히 이해하고 있다.

물론 모든 관객이 이 작품을 좋아할 것 같지는 않다. 친절하게 설명해주는 영화도 아니고, 빠른 전개로 몰아붙이는 작품도 아니다. 하지만 바로 그렇기 때문에 오히려 더 특별하게 느껴진다. 영화는 관객이 직접 의미를 찾고, 스스로의 감정과 기억을 들여다보게 만든다. 그리고 그 과정은 마치 개개인의 백룸을 탐험하는 경험을 주는 것 같다.

결국 <백룸>이 이야기하는 것은 괴물이 아니다. 그것은 인간의 마음이다. 누구에게나 존재하지만 쉽게 설명할 수 없는 상처와 불안, 그리고 잊고 싶었던 기억들. 영화는 그 감정들을 기괴한 공간 속에 담아낸다. 그래서 극장을 나선 이후에도 이상하게 그 노란 복도와 텅 빈 방들이 오래 기억에 남는다. 어쩌면 백룸은 먼 곳에 존재하는 공간이 아닐지도 모른다. 우리는 이미 각자의 마음속에서 저마다의 백룸을 하나씩 품고 살아가고 있는 것은 아닐까.
덧붙이는 글 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.
백룸 심리 공포 도시괴담 불안

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김동근 (rabbitgumi) 내방

여러 영화와 시리즈 속 감정을 기록하고 있습니다. 영화를 단순한 이야기보다, 우리의 삶과 감정을 비추는 거울처럼 바라봅니다. 브런치에 영화 감성 리뷰와 에세이를 연재하고 있으며, 영화 속 감정을 담은 첫 에세이집 《그럴 때, 나는 그를 떠올렸다》를 출간했습니다. 레빗구미라는 이름으로, 영화가 남긴 감정과 삶의 이야기를 오래 기록하고 있습니다. :)

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