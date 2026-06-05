배드민턴 세계랭킹 26위 심유진, 2위 왕즈이 또 이겼다

2026 BWF 월드 투어 인도네시아 오픈 16강 결과 (6월 4일, 이스토라 세나얀 1번 코트, 자카르타)

★ 심유진(한국, 26위) 2-0 (21-16, 24-22) 왕즈이(중국, 2위)

◇ 심유진 - 왕즈이의 맞대결 4승 2패(왼쪽이 승자) 기록

2026년 6월 4일 인도네시아 오픈 16강 ★ 심유진 2-0(21-16, 24-22) 왕즈이

2025년 4월 10일 아시아선수권 16강 ★ 심유진 2-1(21-13, 10-21, 21-13) 왕즈이

2024년 11월 14일 구마모토 마스터스 16강 ★ 심유진 2-0(26-24, 21-18) 왕즈이

2024년 8월 31일 코리아 오픈 4강 ★ 왕즈이 2-1(19-21, 21-13, 24-22) 심유진

2022년 5월 14일 우버컵 파이널스 결승 ★ 심유진 2-1(28-26, 18-21, 21-8) 왕즈이

2022년 4월 12일 코리아 마스터스 32강 ★ 왕즈이 2-0(21-18, 21-16) 심유진

세계 여자 배드민턴 단식 무대를 휩쓸고 다니는 안세영 말고도 한국에는 숨은 실력자 심유진이 있다. 지난주 싱가포르 오픈 4강에서 일본의 야마구치 아카네(3위)에게 1-2로 패하는 바람에 안세영과 결승 대결을 펼치지 못했던 2위 왕 즈이가 또 심유진에게 진 것이다. 심유진의 세계 랭킹이 26위라는 것을 감안하면 이 결과는 분명히 놀라운 일인데, 사실 두 선수의 최근 맞대결 기록만으로도 심유진이 2연승을 기록하고 있었기 때문에 어쩌면 당연한 일이라 말할 수 있다.한국 여자 배드민턴의 숨은 실력자 심유진(인천국제공항, 26위)이 우리 시각으로 4일(목) 늦은 밤 인도네시아 자카르타에 있는 이스토라 세나얀 1번 코트에서 벌어진 BWF(세계배드민턴연맹) 월드투어 인도네시아 오픈(슈퍼 1000시리즈) 16강 토너먼트에서 세계랭킹 2위의 강자 왕즈이(중국)를 45분 만에 2-0 (21-16, 24-22)으로 이기고 8강에 올라섰다.심유진은 첫 번째 게임 출발이 좋지 않았다. 초반에 왕즈이에게 0-3으로 끌려간 것도 모자라 옆줄 아웃, 끝줄 아웃이 반복되며 3-8까지 밀린 것이다. 여기서 정신을 바짝 차린 심유진은 포핸드 대각선 하프 스매싱 포인트(4-8)로 따라붙기 시작하여 템포 빠른 스트로크로 왕 즈이의 실수를 연거푸 이끌어내며 10-9로 점수판을 뒤집어 버렸다.첫 번째 인터벌 포인트(11-9)도 왕즈이의 포핸드 크로스가 왼쪽 옆줄 밖에 떨어진 것이다. 인터벌 이후 왕즈이가 분발하며 13-12로 역전시키기도 했지만 심유진의 날카로운 방향 전환 스트로크 실력은 중요한 고비마다 더 빛났다.백핸드 크로스 앵글 드롭샷 포인트(16-14)로 게임을 다시 뒤집어버린 심유진은 왕즈이를 앞뒤로 많이 뛰게 만드는 스트로크 기술을 구사하며 첫 게임을 5점 차(21-16)로 가져왔다. 특히 게임 포인트(20-16)를 만드는 4구 백핸드 헤어핀의 정확도는 왕즈이가 도저히 받아 넘길 수 없는 수준이었다.왕즈이의 언더 클리어 시도가 끝줄 밖에 떨어지며 첫 번째 게임을 끝낸 심유진은 두 번째 게임 초반 팽팽한 시소 게임을 이어갔지만 절묘한 포핸드 푸시 포인트를 연속 적중시키며 9-5까지 달아났다. 두 번째 게임 인터벌 포인트(11-7)를 왕즈이의 포핸드 언더 클리어 실수로 만든 심유진은 반 박자 느린 포핸드 크로스 포인트(13-9) 실력까지 자랑하며 왕즈이의 발을 꼼짝 못하게 묶어버리기도 했다.그래도 왕즈이는 세계 랭킹 2위 자존심을 지키기 위해 이를 악물고 따라붙어 15-13으로 점수판을 다시 뒤집어냈다. 심유진의 몸쪽을 공략하는 스트로크가 라인 아웃 실수를 여러 차례 유도한 것이다. 반 박자 빠른 푸시 포인트로 다시 16-15로 역전시킨 심유진은 날카로운 포핸드 크로스 스매싱 포인트(20-18)를 꽂아넣으며 왕즈이를 쓰러뜨리기도 했다.이렇게 끝날 것 같았던 게임을 왕즈이가 끈질긴 헤어핀 기술로 20-20까지 따라붙었다. 어쩔 수 없이 파이널 세트를 떠올리는 순간 심유진이 8강행을 결정하는 위닝샷을 침착하게 구석으로 날렸다. 24-22 마지막 두 포인트 모두 왕즈이의 스트로크 실수들로 찍혀 나왔다.이제 심유진은 5일 밤 이어지는 8강 토너먼트에서 일본의 유망주 미야자키 토모카(9위)를 만나게 된다.