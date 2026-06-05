'4안타1타점3득점' 이정후의 뜨거운 타격감

연합뉴스/AFP

샌프란시스코 자이언츠에서 활약하는 이정후가 한국시각 5일 미국 위스콘신주 밀워키의 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그 밀워키 브루어스와의 원정 경기에서 5타수4안타1타점3득점으로 맹활약했다.이정후가 시즌 4번째 4안타 경기를 만들며 뜨거운 타격감을 뽐냈다.샌프란시스코 자이언츠에서 활약하는 이정후는 5일(아래 한국시각) 미국 위스콘신주 밀워키의 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그 밀워키 브루어스와의 원정 경기에서 5타수4안타1타점3득점으로 맹활약했다. 경기는 이정후의 4안타와 에릭 하스의 만루홈런을 비롯해 20안타를 터트린 타선의 폭발에 힘입어 샌프란시스코가 12-9로 승리를 거두며 밀워키 원정 4연전을 2승2패로 마쳤다.등 근육 부상에서 복귀한 후 쾌조의 타격감을 이어가고 있는 이정후의 시즌 성적은 어느덧 타율 .322 67안타3홈런21타점28득점으로 올라갔다. 특히 .322의 타율은 샌프란시스코는 물론이고 메이저리그 전체에서도 상위권에 해당하는 좋은 기록이다. 부상 복귀 후 7경기에서 타율 .655(29타수19안타)라는 경이적인 타격감을 선보이고 있는 이정후는 오는 6일부터 시카고 컵스와 원정 3연전을 치른다.지난 23일 등 근육 부상으로 부상자 명단에 등재됐던 이정후는 지난 30일 콜로라도 로키스와의 원정 경기에서 복귀해 쿠어스필드 3연전에서 무려 15타수11안타(타율 .733)로 엄청난 맹타를 휘둘렀다. 특히 1일 경기에서는 빅리그 진출 후 처음으로 한 경기 5안타를 때려내기도 했다. 부상 전까지 .268였던 이정후의 시즌 타율은 순식간에 .304로 치솟으며 부상 전 다소 주춤했던 타격감을 단숨에 회복했다.하지만 이정후가 복귀전을 치른 장소는 '투수들의 무덤'으로 불리는 쿠어스필드였기 때문에 이정후의 부활을 낙관하기는 이르다는 분석도 있었다. 하지만 이정후는 2일부터 시작된 밀워키 원정 4연전에서도 첫 3경기에서 4안타를 때려내며 좋은 타격감을 이어갔다. 3일 경기에서는 8회 대타로 출전해 추격의 적시타를 때렸고 4일 경기에서는 3일 만에 멀티히트를 기록하며 팀의 1-0 승리에 기여했다.밀워키와의 원정 4연전 중 첫 3경기에서 9타수4안타를 기록한 이정후는 5일 경기에서도 5번 우익수로 선발 출전했다. 이정후가 상대하는 밀워키의 선발 투수는 우완 콜먼 크로우. 크로우는 브랜든 우드러프와 로건 헨더슨 등 밀워키 선발 투수들의 부상으로 로테이션에 합류한 신인 투수로 3경기에서 평균자책점 3.14의 준수한 성적을 올렸다. 하지만 크로우는 이정후와 샌프란시스코 타선을 감당하지 못했다.1회 케이시 슈미트의 홈런으로 선취점을 뽑은 샌프란시스코는 루이스 아라에스가 안타로 출루했지만 윌리 아다메스가 삼진으로 물러나며 기회가 무산될 뻔 했다. 하지만 2사1루에서 첫 타석에 선 이정후가 크로우의 4구째를 밀어 쳐 좌전안타로 출루했고 브라이스 엘드리지와 맷 채프먼의 연속 적시타가 터지면서 1회 대거 3점을 선취했다. 이정후는 5월15일 LA 다저스전부터 12경기 연속 안타 행진을 이어갔다.이정후는 3회에도 아다메스의 2루타로 만든 무사 2루 기회에서 크로우의 2구째를 잡아당겨 우익선상에 떨어지는 큼직한 2루타를 터트리며 아다메스를 홈으로 불러 들였다. 두 타석 만에 일찌감치 멀티히트를 완성한 이정후는 이어진 채프먼의 중전 적시타 때 홈을 밟으면서 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 샌프란시스코는 이정후의 활약 덕분에 경기 초반부터 6-1의 넉넉한 리드를 잡을 수 있었다.4회 세 번째 타석에서 2루 땅볼로 물러나며 한 차례 숨을 골랐던 이정후는 7회 네 번째 타석에서 다시 안타 행진을 이어갔다. 7회 선두타자로 나선 이정후는 밀워키의 3번째 투수 그랜트 앤더슨의 2구째 체인지업을 가볍게 밀어 쳐 좌익수 앞에 떨어지는 안타를 때려내며 3안타 경기를 만들었다. 이정후는 이어진 에릭 하스의 만루홈런 때 홈을 밟으며 시즌 28번째, 이날 경기 3번째 득점을 기록했다.만루 홈런 후에도 샌프란시스코의 방망이는 식지 않았고 이정후는 팀이 12-3으로 앞선 2사1루에서 8회에만 두 번째 타석을 맞았다. 이정후는 1볼2스트라이크의 불리한 볼카운트에서 밀워키의 네 번째 투수 제이크 우드포드의 4구째 싱커를 잡아당겨 2루수 키를 넘기는 우전안타를 터트렸다. 시즌 4번째 4안타 경기를 기록한 이정후는 부상자 명단에서 복귀한 후 7경기에서 3번이나 4안타 경기를 만들었다.지난해 4월 대폭발 이후 5월부터 아쉬운 성적 하락을 경험했던 이정후는 올해도 5월에 타격감이 떨어졌다가 등 근육 부상을 당하면서 팬들을 걱정 시켰다. 하지만 이정후는 부상 복귀 후 믿기 힘든 활약을 선보이며 메이저리그 진출 3년 만에 가장 좋은 타격감을 뽐내고 있다. 야구팬들은 메이저리그 전체에서도 상위권의 타율을 기록하고 있는 이정후의 '불방망이'가 최대한 오래 유지되길 바라고 있다.