'KKK' 이용찬, 3187일 만에 두산 뒷문 지켰다

두산이 안방에서 열린 한화와의 '우중혈투'를 승리로 장식했다.김원형 감독이 이끄는 두산 베어스는 4일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 홈경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 7안타를 때려내며 3-1로 승리했다. 잠실 야구장에 내린 비로 인해 두 차례에 걸쳐 총 106분이나 중단된 경기에서 기분 좋은 승리를 거두며 2승1무로 주중 3연전 시리즈를 마친 두산은 5위 한화와의 승차를 반 경기 차이로 줄였다(27승2무28패).두산은 양의지가 전날 연장 11회말에 이어 두 경기, 두 타석 연속 홈런으로 결승타의 주인공이 됐고 9번타자로 출전한 오명진이 3안타1타점으로 좋은 타격감을 뽐냈다. 마운드에서는 선발 잭 로그가 비의 영향으로 4이닝 밖에 던지지 못했지만 최준호와 박치국이 3이닝1실점을 합작하며 두산의 승리를 이끌었다. 그리고 베테랑 이용찬은 1이닝3K 무실점으로 두산 유니폼을 입고 무려 3187일 만에 세이브를 따냈다.2007년 신인 드래프트에는 서울권에 유망주 투수들이 대거 쏟아졌고 두산은 1차 지명으로 2006년 U-18 야구월드컵 우승 멤버인 장충고 에이스 이용찬을 선택했다. 당시 두산은 이용찬에게 4억5000만원의 계약금을 안겼는데 이는 그 해 입단한 신인들 중 메이저리그 출신 봉중근(10억 원), 청소년대표 에이스 김광현(SSG 랜더스,5억 원)에 이어 세 번째로 큰 금액이다. 그만큼 이용찬에 대한 두산의 기대가 컸다는 뜻이다.하지만 이용찬은 두산에 입단하자마자 팔꿈치 수술을 받으며 루키 시즌을 통째로 날렸고 2008년에도 8경기에서 14.2이닝 밖에 소화하지 못했다. 이용찬과 함께 프로에 입단한 김광현이 2008년 정규리그 MVP에 선정되고 봉중근 역시 LG 트윈스의 에이스로 활약한 것에 비하면 초라한 2년을 보낸 셈이다. 하지만 이용찬은 2009년 두산의 마무리로 26세이브를 올리며 세이브왕과 신인왕을 동시에 수상했다.이용찬은 2010년에도 47경기에서 2승1패25세이브 평균자책점3.24로 세이브 1위를 달리며 승승장구했다. 하지만 그 해 9월 음주운전 사건으로 불명예스럽게 시즌을 마감했고 2011년에도 선발과 불펜을 오갔지만 6승10패4.19로 인상적인 성적을 남기지 못했다. 그렇게 선발과 마무리 사이에서 자리를 잡지 못하던 이용찬은 2012년 풀타임 선발로 활약하면서 10승11패3.00으로 커리어 첫 두자리 승 수를 기록했다.이용찬은 2013년 월드베이스볼클래식 엔트리에 뽑힐 정도로 실력을 인정 받았지만 프로 입단 후 두 번째 팔꿈치 수술을 받으며 대표팀에서 하차했고 그 해 5경기 등판에 그쳤다. 2014년에는 마무리로 돌아와 17세이브를 기록했지만 부상 치료 목적으로 약물을 사용하다 도핑테스트에 적발돼 10경기 출전 정지 징계를 받으며 아시안게임 엔트리에도 탈락했고 결국 2014 시즌을 끝으로 상무에 입대했다.2016년 군복무를 마치고 팀에 복귀한 이용찬은 그 해 한국시리즈 우승을 확정 짓는 마지막 아웃카운트를 잡았고 2017년 22세이브에 이어 2018년에는 다시 선발로 돌아와 15승3패3.63의 뛰어난 성적을 올렸다. 하지만 선발과 불펜을 오가며 두산의 핵심 투수로 활약하던 이용찬은 FA를 앞둔 2020년 또 다시 팔꿈치 수술을 받으며 5경기 1승3패8.44로 부진했고 FA시장에서도 외면을 받고 말았다.시즌이 개막한 후에도 FA 협상이 원활하게 이뤄지지 못했던 이용찬은 2021년5월 NC 다이노스와 3+1년 최대 27억 원에 계약하며 팀을 옮겼다. 2021년 석 달도 채 되지 않는 짧은 시간 동안 16세이브를 기록하며 NC의 마무리로 자리 잡은 이용찬은 2022년 3승3패22세이브2.08로 더욱 안정된 투구를 선보였다. 이용찬은 2023년 평균자책점이 4.13으로 올랐지만 데뷔 후 가장 많은 29개의 세이브를 수확했다.하지만 NC의 뒷문을 지키는 수호신으로 활약하던 이용찬은 두 번째 FA를 앞둔 2024년 전반기 3승5패14세이브2홀드2.77로 좋은 투구를 이어가다가 후반기 4패2세이브14.67로 처참하게 무너졌다. 두 번째 FA를 신청한 이용찬은 시장에서 아무런 주목을 받지 못하다가 작년 1월 NC와 2+1년 최대 10억 원에 계약을 맺었다. 하지만 이용찬은 작년에도 12경기에 등판해 1승2패1홀드10.57로 반등에 실패했다.작년 시즌부터 사실상 이호준 감독의 마운드 구상에서 제외됐던 이용찬에게 손을 내민 구단은 '친정' 두산이었다. 두산은 작년 11월에 열린 2차 드래프트에서 2라운드로 이용찬을 지명했다. 물론 두산에서도 전성기가 지난 이용찬에게 중요한 보직을 맡기기 보다는 불펜의 맏형으로 동생들을 이끄는 역할을 기대했다. 하지만 이용찬은 시즌 개막 후 7경기 1승10.13의 부진 끝에 1군 엔트리에서 제외됐다.5월26일 1군 복귀 후에도 4경기 4.1이닝2실점을 기록하던 이용찬은 4일 한화전에서 뜻밖의 기회가 찾아왔다. 두산의 마무리로 활약하던 이영하가 앞선 두 경기에 연속 등판해 50개의 공을 던지며 4일 경기 등판이 힘들었고 김원형 감독은 3-1로 앞선 9회 이용찬을 마운드에 올렸다. 그리고 이용찬은 시속 146km의 빠른 공과 주무기인 포크볼을 앞세워 세 타자를 연속 삼진으로 돌려 세우며 두산의 승리를 지켰다.이용찬은 2017년 9월12일 NC전 이후 무려 3187일 만에 두산 유니폼을 입고 세이브를 기록했다. 물론 7세이브를 기록 중인 이영하가 건재하고 기존의 마무리 김택연도 복귀를 앞둔 두산에서 앞으로 이용찬이 마무리로 나설 기회는 흔치 않을 것이다. 하지만 8년 9개월 만에 친정팀에서 올린 만37세 베테랑 이용찬의 세이브는 그의 전성기를 기억하는 두산팬들에게 더욱 깊은 인상으로 남을 수 밖에 없다.