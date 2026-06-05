'임대 신분 벗었다' 국가대표 GK 김준홍, 수원 삼성 완전 이적

수원삼성

프로축구 K리그2 수원삼성으로 완전 이적한 김준홍시즌 중반 임대 신분에서 완전 이적을 통해 국가대표 골키퍼 김준홍을 품은 수원 삼성이다.프로축구 K리그2 수원 삼성은 4일 오후 공식 채널을 통해 "그동안 미국 MLS DC 유나이티드 소속이었던 김준홍은 이번 완전 이적을 통해 수원 삼성의 일원으로 올 시즌 이후에도 계속 함께하게 됐다"라고 발표했다.완전 이적을 확정한 김준홍은 "임대로 처음 합류했을 때부터 구단과 팬분들의 뜨거운 사랑과 응원을 온몸으로 느꼈다. 이제 완전한 수원 삼성의 일원으로 함께하게 되어 정말 기쁘고 감사하다"라며 "더 큰 책임감을 가지고, 팬분들이 원하는 팀의 목표를 반드시 이룰 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다"라고 각오를 밝혔다.이처럼 빅버드에 합류한 김준홍. 이번 시즌 수원 유니폼을 입고 인상적인 활약상을 펼치고 있다. 2003년생인 그는 과거 인천·전북·포항에서 활약했던 '레전드' 김이섭 코치의 아들로 어린 시절부터 두각을 드러내며 차기 국가대표 수문장이라는 타이틀을 획득하기도 했다. 전북 현대 유스 시스템을 거쳐 2021시즌, 리그 2경기에 출전하면서 생애 첫 K리그1 우승을 경험했다.이듬해에도 단 2경기 출격에 그친 김준홍은 2023시즌을 앞두고 빠르게 병역 문제를 해결하고자 김천 상무에 지원장을 접수했고, 여기서 폭풍 성장을 이뤄냈다. K리그2에서 단 8경기에 출전에 머물렀으나 규칙적인 생활과 훈련을 통해 실력을 키워갔고, 특히 김은중 감독의 선택을 받아 U-20 아시안컵과 월드컵에서 훌륭한 선방 능력을 선보이며 이목을 끌었다.이를 인정받아 A대표팀 승선에 성공하기도 했고, 2023 카타르 아시안컵 당시에는 위르겐 클린스만 감독의 부름을 받고 훈련 파트너로 대회를 간접적으로 경험했다. 이런 경험 덕분일까. 김준홍은 2024시즌 기량을 만개했다. 전반기 17경기에 나서 1도움과 9번의 클린시트를 기록했고, 전역 후에는 전주성에 돌아와 6번의 무실점 경기를 통해 팀을 강등 위기에서 구해냈다.이를 통해 A대표팀 입지를 넓혀가고 있었던 김준홍은 지난해 새로운 도전에 나섰다. 바로 미국 메이저리그사커(MLS) DC 유나이티드로 이적을 택한 것. 이는 미국 무대로 나선 최초의 한국인 골키퍼로 기록됐고, 적지 않은 이적료를 투입한 덕분에 시즌 초반에는 주전 수문장으로 낙점받기도 했다.트로이 레세네 감독의 신뢰 아래 골문을 지켰으나 이는 오래가지 못했다. 현지 적응에 꽤나 어려움을 겪었으며 대량 실점으로 패배하는 경기가 잦아졌다. 결국 시즌 중반부터 루이스 바라자에게 주전 골키퍼 장갑을 내줘야만 했고, 총 11경기 출전 19실점이라는 아쉬운 기록으로 2025년을 마감했다. 성장 곡선이 잠시 끊긴 상황 속 김준홍에게 손을 내밀었던 이가 있다.바로 수원 삼성 사령탑을 잡았던 이정효 감독이었다. 이 감독은 빅버드 입성 후 양형모·김민준이라는 베테랑과 신예 자원으로 이뤄진 스쿼드를 받았지만, 큰 고민이 있었다. 양형모는 지난 시즌 막바지 큰 부상으로 인해 복귀가 불투명한 상황이었으며 김민준은 아직 큰 신뢰감을 주지 못하고 있었기 때문.결국 이 감독은 미국에서 주전 경쟁이 밀린 김준홍에게 임대로 팀에 합류하라는 제안을 보냈고, 이를 수락하며 푸른 유니폼을 입게 됐다. 기대와 우려는 존재했다. 확실한 실력을 통해 K리그1·2에서 검증된 자원이었지만, 지난해 많은 경기에 나서지 못하면서 경기 감각에 대한 걱정이 있었기 때문.하지만, 이는 기우였다. 김준홍은 개막전부터 선발로 환상적인 선방 능력을 선보이면서 2-1(서울E) 승리를 이끌었고, 이후 파주·전남·김해·청주전까지 단 1골도 내주지 않는 철벽 모드를 선보이면서 압도적인 클래스를 발휘했다. 최근 팀이 잇따른 부진에 휩싸이면서 실점이 다소 늘어났지만, 그래도 K리그2에서는 최상위권 실력을 뽐내고 있다.김준홍은 이번 시즌 12경기에 나서 단 11실점을 내주는 0점대 실점률(0.92)을 시작으로 리그 최다 클린시트(6회)를 기록하며 펄펄 날고 있다.이와 같이, 올해 완벽한 부활 신호탄을 알리고 있는 김준홍. 그를 완전 영입함으로 인해 수원은 K리그1 복귀에 더욱 가속 페달을 밟을 수 있게 됐다. 현재 8승 2무 3패 승점 26점으로 아슬아슬하게 3위를 지키고 있지만, 리그 경기가 많이 남았기에 언제든지 다이렉트 승격권인 2위까지 올라설 가능성이 농후하다. 이런 상황 속 국가대표 미래 자원을 품으면서 승격 의지를 더욱 단단하게 다지고 있다.한편, 수원은 오는 6일 화성종합경기타운에서 상승세에 탑승한 차두리 감독의 화성FC와 전반기 리그 마지막 경기를 치르게 된다.