2년 전 아픔은 없었다... 롯데전 설욕에 성공한 시라카와

KIA타이거즈

4일 롯데전 5이닝 무실점으로 호투한 KIA 선발 시라카와2024년 6월 7일, 롯데 상대로 시라카와는 KBO리그 통산 2번째 선발 등판에 나섰다. 당시 맞대결 성적은 1.1이닝 7피안타 3사사구 1탈삼진 8실점(7자책)으로 크게 무너지면서 KBO리그 무대 첫 패전의 쓴맛을 봤다. 그리고 2년이 지난 후, 다시 롯데를 만났다. 그런데 2년 전과 완전히 다른 사람으로 돌아왔다. 그의 활약에 KIA는 롯데를 10-0으로 꺾고 위닝시리즈를 거뒀다.시라카와는 4일 광주-기아 챔피언스필드에서 열린 롯데와의 맞대결에서 선발로 등판해 5이닝 4피안타 2사사구 4탈삼진 무실점으로 호투했다. 2년 만에 다시 KBO리그 무대를 뛰는 것인데, 공백이 무색할 정도였다.시작은 불안했다. 1회부터 선두타자 황성빈에게 우전 안타 및 도루를 허용하며 무사 2루를 자초했다. 하지만 고승민(뜬공)과 레이예스(땅볼), 나승엽(땅볼)을 범타 처리하면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.2회에는 2사 이후 손성빈에게 2루타를 맞으며 스코어링 포지션을 헌납했다. 하지만 김세민을 유격수 땅볼로 처리하면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.3회에는 선두타자 장두성에게 내야 안타를 맞았다. 뒤이어 황성빈 타석 때 유격수 땅볼을 유도해 선행주자 장두성을 아웃시켰다. 하지만 황성빈이 2루 도루에 성공하며 시라카와는 또 득점권 위기 상황을 맞았다. 다행히 고승민(땅볼)과 레이예스(삼진)를 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.4회에는 1사 이후 손호영에게 볼넷을 내주며 출루를 허용했다. 하지만 조세진(뜬공)과 손성빈(땅볼)을 범타 처리하며 이닝을 마쳤다.5회에는 선두타자 김세민에게 좌전 안타를 허용했다. 장두성(삼진)과 황성빈(뜬공)을 막았으나 고승민을 볼넷 출루시키며 2사 1, 2루를 만들었다. 하지만 레이예스를 2루수 땅볼로 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.5회까지 투구 수는 85개로 이범호 감독이 제한한 80~90개 사이였다. 6회부터 KIA는 불펜을 가동했다. 시라카와의 임무는 여기까지다.6회부터 9회까지 KIA는 2명의 투수로 이닝을 마쳤다. 6회부터 7회까지는 한재승이 무실점으로 막았고, 8회부터 9회까지는 김현수가 무실점으로 막아냈다.