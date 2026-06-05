'폭염 속 물병 금지'에 티켓값 폭등까지... 북중미 월드컵, 개막 전부터 흥행 '적신호' 켜졌다

월드컵 개최 도시에 폭염이 잇따라 예보됐으나 국제축구연맹(FIFA)은 경기장을 찾는 관중들에게 개인 물병 반입을 금지하는 황당한 결정을 내렸다.영국 매체 <가디언지>는 4일(한국시간) 보도를 통해 "국제축구연맹은 경기장 행동 수칙을 막판에 변경하여 안전상의 이유로 관중들이 경기장에 재사용할 수 있는 물병을 반입하는 것을 허용하지 않겠다고 밝혔다"라며 "이전에는 경기장 내에 비어 있는 투명한 재사용 플라스틱병의 반입을 허용했던 관리 기구가 개정된 규정에서는 이를 금지한다"라고 했다.또 경기장 내로 투척 시 부상이 발생할 수 있는 병, 컵, 캔과 같은 물품 역시 반입이 금지됐다. 국제축구연맹은 규칙을 변경한 점에 대해서 "모든 선수, 심판, 팬, 자원봉사자 및 직원의 건강과 보호를 위해 최선을 다하고 있다"라며 "선수와 관중의 부상 위험을 예방하기 위해 경기장 내 물병 반입 금지를 결정했다"라고 이유를 설명했다.이처럼 국제축구연맹이 경기장에 찾아오는 관중들을 향해 물병 금지 반입이라는 결단을 내린 가운데 우려와 비판점이 제기되고 있다. 바로 월드컵이 열리는 미국·멕시코 일부 지역이 온열 질환에 노출될 수 있는 무더운 날씨 속 경기가 열리기 때문이다. 당장 미국 국립기상청은 대회가 개최되는 6월과 7월에 미국 전역에서 평년보다 높은 기온을 기록할 거라 관측했다.평균 온도 26도에서 28도 사이로 기온이 관측됐고, <가디언지> 역시 지난 14일(한국시간) 자체 보도를 통해 "마이애미에서 열리는 모든 경기는 주요 온도 기준치를 초과할 가능성이 높으며, 멕시코 시티의 아즈테카 스타디움을 제외한 모든 경기장에서 지난 30년간 기온이 상승한 것으로 나타났다. 많은 선수와 팬에게 안전하지 않을 것"이라며 우려를 표했다.세계기상특성(WWA) 역시 마찬가지로 우려 섞인 시선을 내놨다. 스포츠 단체들은 야외에서 경기를 진행하기 위해 적합한 적정 온도 범위를 정하는데, 이를 높은 기온과 습도를 합친 습구온도(WGBT)를 통해 측정하게 된다. 국제축구연맹 규정에 따르면 경기 전 32°C까지 도달할 경우 이를 중단하는 것을 고려해야만 하지만, 이는 너무 과하다는 지적이 잇따르고 있다.당장 1년 전, 미국에서 개최됐던 클럽 월드컵 당시 57경기 중 무려 31경기가 습구온도 28°C가 넘기도 했다. 이에 더해 한낮 기온은 30도를 넘기기도 했으며 다수 지역은 33~36도까지 치솟으며 체감 온도가 40도에 육박했다. 당시 대회 준우승을 차지했던 PSG 루이스 엔리케 감독은 조별리그 1차전 종료 후 "기온의 영향을 받았다"라며 불만을 제기하기도 했다.WWA 분석에 따르면 이번 월드컵 경기 중 26경기가 습구온도 26°C 이상에서 치러질 것으로 예측했지만, 평균 온도보다 높은 이상 기온과 직사광선과 같은 추가적인 변수가 발생하면 무더위에서 경기를 치르는 경기가 더욱 높아질 수 있다고 예측했다. 이는 경기장을 찾아오는 관중과 선수들에게 무더운 온열 질환을 예방하기 위해 충분한 수분 섭취가 필요하다는 것.이미 경기장 안에서 뛰는 선수들에게는 충분한 보조 장치가 부여됐다. 국제축구연맹은 이번 월드컵부터 '하이드레이션'이라는 규칙을 새롭게 도입했다. 이는 선수들이 경기장 내에서 급격한 체력 방지와 온열 질환을 예방하기 위해 전·후반 25분이 지난 시점, 선수들이 약 2~3분간 ·수분을 섭취하며 쉴 수 있는 시간을 의미한다.하지만, 정작 경기장 분위기와 흐름을 완성하는 관중들에게는 이 같은 장치를 엄격하게 금지하겠다고 발표하면서 논란이 이어지고 있다.논란이 지속되고 있는 가운데 이번 북중미 월드컵이 흥행 참패로 이어질 수 있다는 의견이 제기되고 있다. 이미 국제축구연맹은 관중과 관련된 논란을 한 번 겪은 바가 있다. 바로 표 가격이 너무 높다는 지적이 이어졌기 때문. 이들은 대회를 앞두고 팬들의 수요를 통해 가격을 측정하는 '다이나믹 프라이싱' 제도를 통해 표를 판매하기 시작했다.경기 수요에 따라서 가격이 결정되는 구조로 합리적인 소비를 지향하지만 정작 이는 치명적인 단점이 있다. 바로 큰 경기일수록 가격이 천정부지로 치솟는다는 것. 당장 미국 뉴저지의 메트라이프 스타디움에서 열리는 이번 대회 결승전 1등급 좌석 티켓 가격은 무려 3만 2970달러로 무려 5000만 원이 넘는 거액의 돈을 들여야만 한다.이외에도, 32강전부터 결승까지 라운드별 한 경기씩, 총 8경기를 관람하려면 가장 저렴한 티켓은 5225파운드(1077만 원), 중간 가격대 티켓은 8580파운드(1769만 원), 가장 비싼 티켓은 1만 2 350파운드(2546만 원)라는 금액을 내야지만, 대회를 정상적으로 즐길 수 있다. 또 비행기, 숙박, 미국·캐나다·멕시코 비자 값을 고려할 시에는 추가 비용이 든다.이와 같이, 월드컵을 직관하기 위해서 상당한 비용을 감수해야 하지만, 국제축구연맹은 정작 찾아오는 팬들에게 편하게 물을 마실 권리조차 제공하지 않으려고 하고 있다. 경기장 내에서 충분한 수분을 섭취하기 위해서는 공식 후원사인 '다사니'를 비롯한 음료를 직접 돈을 내고 사 먹어야만 하는 상황에 놓였다.즉, 팬들의 관람 경험을 통해 상업적 이익 창출의 도구로 전락시키는 노골적인 상술이라는 비판을 피하지 못하고 있다.이들은 각 지방 당국과 긴밀히 소통하며 폭염 완화 방법과 경기장 주변에 분무기, 선풍기, 수분 보충, 냉방 텐트 등을 설치하는 것이 포함될 수 있다고 했으나 대회 개막이 얼마 남지 않은 시점, 이런 부분이 완벽하게 가동될지는 상당히 의문이다.월드컵 개막까지 이제 정말 얼마 남지 않았다. 과연 이들이 내린 결정은 어떤 나비효과를 불러오게 될지, 귀추가 주목된다.