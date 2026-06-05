사이트 전체보기
삼성전 설욕에 성공한 NC 에이스 구창모

삼성전 설욕에 성공한 NC 에이스 구창모

4일 삼성전 6이닝 3실점 호투, 팀의 6vs3 승리에 공헌

박재형(kbo1982_ing)
26.06.05 09:16최종업데이트26.06.05 09:16
4일 삼성전 6이닝 3실점으로 호투한 NC 에이스 구창모
4일 삼성전 6이닝 3실점으로 호투한 NC 에이스 구창모NC다이노스

삼성 킬러로 명성이 자자했던 NC의 토종 에이스 구창모. 올해는 2경기 1패 평균자책점 8.71로 고전하며 삼성 킬러 명성에 스크래치를 내버렸다. 하지만 이번 등판에서 삼성 킬러의 위력을 되살렸고, 그의 활약에 힘을 입어 NC는 6vs3으로 삼성을 꺾고 위닝시리즈를 거뒀다.

구창모는 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 시즌 9번째 맞대결에서 선발로 나와 6이닝 5피안타(1피홈런) 4사사구 5탈삼진 3실점(3자책)으로 호투하며 삼성 타선을 봉쇄했다. 이번 시즌 6번째 QS이자 시즌 5승을 거뒀다. 삼성의 토종 에이스 원태인(6이닝 4실점)과의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.

1회를 삼자범퇴로 막은 구창모는 2회에 2사 이후 전병우에게 2루타를 맞으며 스코어링 포지션을 헌납했다. 하지만 강민호를 유격수 땅볼로 막아내면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.

3회를 삼자범퇴로 막은 구창모는 4회에 선두타자 구자욱에게 볼넷을 허용했다. 최형우를 삼진으로 잡았으나 디아즈에게 좌월 2점 홈런을 허용하고 말았다. 스코어는 3 vs. 2. 심지어 박승규에게 2루타를 맞으며 또 스코어링 포지션을 헌납했다. 하지만 전병우(삼진)와 강민호(땅볼)를 막아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.

5회에는 선두타자 류지혁에게 3루타를 허용했다. 박계범을 삼진으로 잡았으나 김성윤에게 1타점 희생타를 허용하고 말았다. 스코어는 4 vs. 3. 심지어 구자욱에게 볼넷을 허용하며 추가 진루를 헌납했다. 하지만 최형우를 유격수 땅볼로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.

6회에는 1사 이후 박승규에게 볼넷을 허용했다. 전병우를 삼진으로 잡았으나 강민호(안타)와 류지혁(볼넷)을 연달아 출루시키며 만루 위기를 자초했다. 삼성은 여기서 대타 김지찬 카드를 꺼내 역전을 만들려고 했다. 하지만 구창모의 위력은 여전했다. 대타 김지찬을 3루수 땅볼로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 6회까지 111구를 던진 구창모, 그의 선발 임무도 여기까지였다.

뒤이어 올라온 불펜진은 호투 릴레이를 선보였다. 7회 임지민, 8회 류진욱, 9회 전사민이 모두 1이닝 무실점으로 호투하며 구창모와 팀의 승리를 지켜냈다.

선발 임무를 완수한 구창모(왼쪽)를 격려해주는 NC 캡틴 박민우(오른쪽)
선발 임무를 완수한 구창모(왼쪽)를 격려해주는 NC 캡틴 박민우(오른쪽)NC다이노스

경기 종료 후 구창모는 방송 인터뷰를 통해 "올해만 삼성 상대로 벌써 3번을 만났다. 이전 2경기에선 모두 삼성한테 고전하면서 아쉬움이 남았는데, 오늘은 꼭 삼성 상대로 승리를 하고 싶었다"라며 설욕에 대한 본인의 마음을 보여줬다.

이어서 "삼성 타자들이 워낙 타격 능력이 좋고, 라이온즈파크 자체가 홈런이 많이 나오는 구장이다. 그래서 공 하나에 신중하게 투구를 하자고 생각을 했었다. 아쉬운 점은 초반에 잘하다가 중간 정도에 집중이 잘 안되면서 어렵게 경기를 끌고 갔는데, 그래도 (김)형준이 리드대로 따라간 덕분에 잘 마무리해서 다행이다"라고 말했다.

이번 시즌 본인의 최다 투구 수인 111개를 기록했다. 이에 대해서는 "솔직히 말하면, 온 몸에 힘이 빠지는 느낌이다. 특히 6회에 공이 점점 빠지면서 힘이 떨어진 느낌을 받았는데, 다행히 (김)한별이가 좋은 수비로 이닝을 마칠 수 있어서 (김)한별이에게 고맙게 생각한다"라고 말했다.

마지막으로 NC 팬들에게 "올해 삼성 상대로 팀이 좋지 않은 경기력을 보여주고 있었다. 그럼에도 많은 팬분들이 찾아와서 응원해준 덕분에 이번 삼성과의 시리즈에서 위닝시리즈를 거둘 수 있었다. 앞으로도 많은 응원 부탁드리고, 나도 열심히 투구해서 팬들이 '엔구행(NC는 구창모 덕에 행복하다)'을 계속 연호할 수 있게 노력하겠다"라고 말했다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
NC다이노스 선발투수 에이스 구창모 삼성킬러

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

이 기자의 최신기사 2년 전 아픔은 없었다... 롯데전 설욕에 성공한 시라카와