삼성전 설욕에 성공한 NC 에이스 구창모

NC다이노스

4일 삼성전 6이닝 3실점으로 호투한 NC 에이스 구창모삼성 킬러로 명성이 자자했던 NC의 토종 에이스 구창모. 올해는 2경기 1패 평균자책점 8.71로 고전하며 삼성 킬러 명성에 스크래치를 내버렸다. 하지만 이번 등판에서 삼성 킬러의 위력을 되살렸고, 그의 활약에 힘을 입어 NC는 6vs3으로 삼성을 꺾고 위닝시리즈를 거뒀다.구창모는 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 시즌 9번째 맞대결에서 선발로 나와 6이닝 5피안타(1피홈런) 4사사구 5탈삼진 3실점(3자책)으로 호투하며 삼성 타선을 봉쇄했다. 이번 시즌 6번째 QS이자 시즌 5승을 거뒀다. 삼성의 토종 에이스 원태인(6이닝 4실점)과의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.1회를 삼자범퇴로 막은 구창모는 2회에 2사 이후 전병우에게 2루타를 맞으며 스코어링 포지션을 헌납했다. 하지만 강민호를 유격수 땅볼로 막아내면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.3회를 삼자범퇴로 막은 구창모는 4회에 선두타자 구자욱에게 볼넷을 허용했다. 최형우를 삼진으로 잡았으나 디아즈에게 좌월 2점 홈런을 허용하고 말았다. 스코어는 3 vs. 2. 심지어 박승규에게 2루타를 맞으며 또 스코어링 포지션을 헌납했다. 하지만 전병우(삼진)와 강민호(땅볼)를 막아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.5회에는 선두타자 류지혁에게 3루타를 허용했다. 박계범을 삼진으로 잡았으나 김성윤에게 1타점 희생타를 허용하고 말았다. 스코어는 4 vs. 3. 심지어 구자욱에게 볼넷을 허용하며 추가 진루를 헌납했다. 하지만 최형우를 유격수 땅볼로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회에는 1사 이후 박승규에게 볼넷을 허용했다. 전병우를 삼진으로 잡았으나 강민호(안타)와 류지혁(볼넷)을 연달아 출루시키며 만루 위기를 자초했다. 삼성은 여기서 대타 김지찬 카드를 꺼내 역전을 만들려고 했다. 하지만 구창모의 위력은 여전했다. 대타 김지찬을 3루수 땅볼로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 6회까지 111구를 던진 구창모, 그의 선발 임무도 여기까지였다.뒤이어 올라온 불펜진은 호투 릴레이를 선보였다. 7회 임지민, 8회 류진욱, 9회 전사민이 모두 1이닝 무실점으로 호투하며 구창모와 팀의 승리를 지켜냈다.