"200명 중 첫 인상으로 결정"... 고레에다 감독의 선구안

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영화 <상자 속의 양> 스틸컷NEW
<상자 속의 양>은 오랫동안 가족의 다양한 모양을 다뤄 온 고레에다 히로카즈 감독이 <어느 가족> 이후 8년 만에 직접 집필한 오리지널 각본이다. 제79회 칸 영화제의 경쟁 부문에 초청되며 변함없는 저력을 과시했다.
고레에다 히로카즈 감독은 "2년 전 상해에 갔을 때 핸드폰 속 고인의 영상과 사진으로 만든 생성형 AI 비즈니스를 알게 되었다"며 연출 계기를 전했다.
이어 "동거 중이지만 너무 가까이 오지 않는 고양이 오셀로 같은 존재가 AI와 비슷하다고 느꼈다"며 근미래 배경과 휴머노이드 설정을 설명했다.
인간과 휴머노이드가 함께 숲으로 향하는 결말이 유사 가족의 연장선으로 보인다고 말하자 그는 "다 함께 숲으로 향하지만 어른들은 되돌아온다. 카케루는 없지만 여전히 마음속에서 살아갈 것이라고 생각했다. 눈에 보이지 않는 무형의 것들을 영화로 보여주고 싶었다"라고 말했다.
부부의 직업을 나무를 다루는 건축가로 설정한 이유도 덧붙였다.
그는 "배우가 어떻게 공간 안에 움직일지 입체적으로 파악해야 하는 영화감독과 건축가의 작업이 묘하게 닮았다"며 "건축가 니시자와 류에의 저서를 참고했다. 유리와 나무처럼 이질적인 존재가 서로 공존하길 바랐다. 인간과 식물의 어울림도 부부 관계와 닮았다"고 설명했다. 또한 "아이를 잃은 엄마는 심한 말을 한 걸 후회하고, 아빠는 하지 못한 말을 후회한다. 상자 속의 부부는 함께 살아가고 있지만 생각이 다르다"며 영화의 의미를 전했다.
"아역, 첫 인상에서 결정했다"