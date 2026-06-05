"200명 중 첫 인상으로 결정"... 고레에다 감독의 선구안

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큰사진보기 ▲영화 <상자 속의 양> 스틸컷 NEW

특히 작품마다 탁월한 아역 선구안이 이번에도 통했다. 휴머노이드 카케루 역에 200명이 넘는 오디션 참가자 중 신예 쿠와키 리무를 선택했다.



고레에다 히로카즈 감독은 "철저히 첫인상에 따랐다. 쿠와 리무를 보자마자 직감적으로 이 아이라는 확신이 들었지만 계속 오디션을 보면서 스태프의 합의까지 끌어냈다. 목욕탕 장면으로 오디션을 봤는데, 그때 캐스팅을 확신할 수 있었다"라고 전했다.



휴머노이드 카케루 역의 쿠와키 리무는 합격 소식을 처음 들었을 때를 회상하며 "가족과 다 함께 있었는데 다들 뛰면서 기뻐했고, 서로 껴안으면서 눈물을 흘렸다. 그때는 가족들이 왜 울까 의아했는데 시간이 흐르고 기쁨의 눈물이 흘러 내렸다"라고 말했다.



아이와 기계의 이질적인 매력을 이끌어 낸 쿠와키 리무는 "다른 감독님들은 현장에서 이런저런 지도를 해주신다고 들었는데, 고레에다 히로카즈 감독님은 '너답게 연기하면 된다'고 편안해 말해 주셨다"며 감독님이 특히 잘 놀아 주셨다고 말했다.



아역 배우의 연기 디렉팅에 대해 고레에다 히로카즈 감독은 "배우에게 따로 연기 지도를 하지 않는다. 쿠와키 리무와 다이고가 대기 시간에 대사 연습을 하면서 분위기가 무르익었다. 이때다 싶을 때 촬영을 시작했다. 두 번째 테이크 때는 첫 테이크와 약간 다르게 연기하는 응용력을 발견했다"며 "쿠와키 리무 군은 아역이 아닌 훌륭한 배우였다. 다이고와 목욕탕에서 비밀을 공유하는 장면을 연기할 때 '어떻게 할까'라며 아빠를 놀리는 듯한 행동은 스스로 대사의 뉘앙스를 찾아간 것이다"라며 극찬했다.



AI 시대의 인간성에 대해 묻는 거장 고레에다 히로카즈 감독의 <상자 속의 양>은 오는 6월 10일 개봉을 앞두고 있다.



상자속의양 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 박지훈 "천만 배우라도 어깨 승천한 모습은 혐오스러워"

영화 <상자 속의 양> 스틸컷<상자 속의 양>은 오랫동안 가족의 다양한 모양을 다뤄 온 고레에다 히로카즈 감독이 <어느 가족> 이후 8년 만에 직접 집필한 오리지널 각본이다. 제79회 칸 영화제의 경쟁 부문에 초청되며 변함없는 저력을 과시했다.고레에다 히로카즈 감독은 "2년 전 상해에 갔을 때 핸드폰 속 고인의 영상과 사진으로 만든 생성형 AI 비즈니스를 알게 되었다"며 연출 계기를 전했다.이어 "동거 중이지만 너무 가까이 오지 않는 고양이 오셀로 같은 존재가 AI와 비슷하다고 느꼈다"며 근미래 배경과 휴머노이드 설정을 설명했다.인간과 휴머노이드가 함께 숲으로 향하는 결말이 유사 가족의 연장선으로 보인다고 말하자 그는 "다 함께 숲으로 향하지만 어른들은 되돌아온다. 카케루는 없지만 여전히 마음속에서 살아갈 것이라고 생각했다. 눈에 보이지 않는 무형의 것들을 영화로 보여주고 싶었다"라고 말했다.부부의 직업을 나무를 다루는 건축가로 설정한 이유도 덧붙였다.그는 "배우가 어떻게 공간 안에 움직일지 입체적으로 파악해야 하는 영화감독과 건축가의 작업이 묘하게 닮았다"며 "건축가 니시자와 류에의 저서를 참고했다. 유리와 나무처럼 이질적인 존재가 서로 공존하길 바랐다. 인간과 식물의 어울림도 부부 관계와 닮았다"고 설명했다. 또한 "아이를 잃은 엄마는 심한 말을 한 걸 후회하고, 아빠는 하지 못한 말을 후회한다. 상자 속의 부부는 함께 살아가고 있지만 생각이 다르다"며 영화의 의미를 전했다.