웃다가 섬뜩해지는 순간, 산재 현장의 민낯 보여준 연극

서울연극협회, 촬영 FOTOBEE

극단 이야기가의 <에라모르겠다> 공연이미지연극은 산업재해를 다루지만, 단순한 고발극이 아니다. 오히려 사고 이후의 시간을 집요하게 따라가며, 극 중 인물들의 다양한 얼굴을 부각시킨다. 이들이 어떻게 '아무렇지도 않게' 되는지를 드러낸다.무대는 대형 공사 현장이다. 여기에 3단의 철골 비계에 컨테이너 등을 배치하고, 고된 건설 노동 현장 한복판의 사람들을 보여준다. 딱딱하게 굳은 표정의 사람들이 집단 국민체조를 한다. 2인1조 사다리 작업의 안전수칙 준수 장면 등은 공사 현장의 모습을 사실적으로 보여주는 역할을 한다.극에서 갓 첫 출근해 모든 게 낯설고 서투른, '부현'이라는 인물에게 닥친 '공사장 인부의 추락 사고'는 이 연극을 끌어가는 주요 사건이다. 현장은 사고로 잠시 공사가 중단되지만 사람들은 저마다 책임을 회피하기 급급하다. 구급차를 불러야 하는 응급 상황에도 관리자들은 안전서류 정리에 매달린다.연극은 바로 이 현장에서 머뭇거리고 주저하는 사람들의 민낯을 까발린다. 이렇게 우왕좌왕하며 수습의 우선순위를 정하기 바쁜 사람들을 '부현'은 도저히 용납할 수 없다. 더구나 추락 사고를 당한 사내는 되살아나 '부현'의 눈에만 보이는데, 그 인부는 계속 반복해서 출구를 묻고 있다.이 작품 속 인물들의 변명은 너무 익숙하다. 이미 수없이 많은 사고와 재난을 거듭하면서 우리는 같은 말을 반복해왔고 들었고 보았기 때문이다. 또한 '책임은 분산되고, 판단은 유예되며, 감각은 무뎌진다'는 말처럼, 재난 참사의 기억은 증발되고, 남는 것은 무감각화된 개인들이다.