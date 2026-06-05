'도전자' 이현중, NBA 재도전에서 KBL행까지 '선택지' 넓어진다

일본 B.리그 SNS

이현중의 일본리그 플레이오프 MVP 등극은 한국 농구 역사에서도 큰 의미를 지닌다.해외무대를 누비고 있는 한국 농구선수들에게 KBL(한국농구연맹) 무대로 돌아올 수 있는 길이 넓어졌다.KBL은 지난 4일 임시총회 및 이사회를 열고 '3년 이상 해외 프로리그 경력이 있는 선수'를 대상으로 한 특별 드래프트 제도를 만들기로 결정했다. 드래프트 참여 구단들은 똑같은 확률을 보장받으며. 연봉은 드래프트에 당첨된 구단과 해당 선수가 협상해서 정하는 방식이다.특별 드래프트가 시행되면 앞으로 해외 리그 출신 국내 선수들이 KBL에 돌아오더라도, 첫 시즌부터 합리적인 수준의 보수를 보장받을 수 있게 된다. 앞으로 이 규정의 수혜자가 될 것이 유력한 사례로는 이현중과 양재민, 여준석 등이 있다. 이들은 모두 KBL 무대를 거치지 않고 외국에서 경력을 쌓고 있는 선수들이다. 기존 규정하에서는 이들이 국내 리그에서 뛰려면 국내 아마추어 선수들처럼 신인 드래프트를 거쳐야 했다.한국인 최초로 NBA(미 프로농구)에서 뛰었던 하승진도 마찬가지였다. 그는 2004년 NBA드래프트 2라운드 46순위도 포틀랜드 트레일블레이저스에서 이미 먼저 프로에 데뷔한 상태였지만, 한국으로 복귀해서는 프로 경력 인정 없이 또다시 신인드래프트에 나서야했다. 008 KBL 신인 드래프트 1순위로 전주 KCC(현 부산 KCC)의 지명을 받은 하승진은, 첫 시즌에는 NBA 시절 연봉의 10분의 1도 안되는 신인계약금(당시 1억)을 받고 뛴바 있다.이는 해외무대에 도전하는 선수들에게는 국내 복귀 가능성을 주저하게 되는 장벽이 될수 있었다. 자유계약으로 들어오는 외국인 선수들과 비교해도 역차별이 될만한 문제였다. 과거에는 해외파 농구 선수들 자체가 많지 않았지만, 이제는 이현중과 양재민, 여준석처럼 더 큰 무대에 도전하고 싶은 선수들이 조금씩 늘어나면서 낡은 기존 제도를 재정비해야 할 필요성이 제기됐다.현재 해외 프로무대를 누비고 있는 대표적인 한국 선수는 역시 이현중이다. 그는 미국 NCAA 소속 데이비슨대를 졸업하고 2022년 NBA신인드래프트에 도전했으나 지명을 받지 못했다. 이후 NBA G리그를 거쳐 호주 NBL 일라와라 호크스, 일본 B리그 나가사키 벨카 등에서 활약했다.이현중은 일라와라와 나가사키에서 각각 우승을 경험했다.한국 선수로서 해외 프로 1부리그에서 연속 우승을 차지한 선수는 이현중이 최초다. 특히 2025-2026시즌 나가사키에서는 팀의 주역으로 플레이오프 MVP(최우수선수), 베스트5, 아시아쿼터 최우수선수상, 3점 슛 부문 1위 등을 석권했다. 해외무대에서 외국인 선수로서 경쟁하고 충분히 인정받는 정상급 3점슈터로 확실하게 자리매김했다.하지만 이현중은 아직 병역문제를 해결하지 못하여 국내 복귀 시기를 신중하게 고민해야 하는 상황이었다. 만일 오는 9월에 열리는 아이치 나고야 아시안게임에서 금메달을 따낸다면 병역혜택을 얻을수 있다. 26세가된 이현중에게는 사실상 병역혜택을 노릴 마지막 기회지만, 한국농구의 현실적인 전력을 고려할 때는 금메달을 장담하기는 어려운 상황이다.사실 이현중은 지금 당장 KBL에서 돌아오더라도 어느 팀에 가든 주전 자리를 넘어 최고 몸값을 예약할 수 있다는 평가다. 대한민국 농구 국가대표팀에서도 부동의 에이스로 인정받고 있는 이현중은, 특별 드래프트제가 도입되면서 언제든 마음만 먹으면 한국으로 돌아올 수 있는 길이 열렸다.하지만 그럼에도 이현중이 당장 국내 복귀나 KBL 진출을 우선순위로 생각할 가능성은 낮다. 이현중은 지난 4일 소속사 에픽스포츠를 통하여 '2026 NBA 서머리그'에 샌안토니오 스퍼스 소속으로 합류한다는 소식을 전했다.샌안토니오 스퍼스는 통산 NBA 통산 5회 우승을 비롯하여 올시즌도 파이널 무대까지 진출한 명문구단이다. 팀 던컨, 데이비드 로빈슨, 조지 거빈, 토니 파커, 마누 지노빌리, 빅터 웸반야마 등 수많은 레전드 선수들을 배출했다.서머리그는 NBA 구단들이 신인선수와 유망주, 해외리그 출신들의 경쟁력을 점검하는 무대다. 이현중처럼 NBA 신인 드래프트에서 지명되지 못한 선수들도 서머리그를 통하여 투웨이 단기 계약(Two-Way Contract, 정규 로스터 외의 번외 선수 등록제도) 등으로 NBA 입성에 성공한 사례도 많다. 이현중이 아직 NBA 도전에 대한 열망을 포기하지 않았다는 것을 보여준다.또한 이현중으로서는 중요한 아시안게임을 앞두고 미국과 세계 각지의 선수들이 경쟁하는 서머리그를 통하여, 비록 NBA 계약에 실패하더라도 꾸준히 높은 수준의 경기력 유지를 기대할수 있다.귀화선수 문태종(은퇴)은 30대 중반의 나이에 뒤늦게 KBL에 진출해서도 장신슈터로 상당한 경쟁력을 보여준 바 있다. 국내의 많은 농구팬들도 이현중이 아직 젊은 전성기 때 현실에 안주하지 않고 더 큰 무대에서 도전을 이어가는 모습에 매력을 느끼고 응원하는 반응들이 많다.특별 드래프트제 도입으로 '한국무대 복귀'라는 또다른 안정적인 선택지를 거머쥐게 된 이현중은, 이제 하승진에 이은 '한국인 NBA리거 2호'라는 못다 한 꿈에 다시 한번 도전장을 던질 수 있게 됐다.