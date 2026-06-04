헤드셋 착용했더니 내 눈앞에 전쟁이... 이 경험 왜 필요하냐면

▲Under the Same Sky ? Gaza 360°
“같은 하늘 아래, 완전히 다른 세상이 존재한다. 이 다큐멘터리 영화는 가자 지구 주민들의 일상적인 현실을 깊이 있게 조명하며, 끊임없는 위협 속에서 살아간다는 것이 과연 어떤 의미인지 보여준다. 사미 알술탄 촬영 감독 덕분에 우리는 가자시의 심장부로 곧장 안내받으며, 그곳에서 현지 주민들이 매일 겪어내는 평범한 순간들과 극단적인 상황들을 지근거리에서 지켜볼 수 있다. 이 영화는 생존을 위한 그들의 투쟁, 서로를 향한 연대, 그리고 위태롭지만 소중한 희망의 순간들을 섬세하게 포착해 낸다. 동시에, 전쟁 지역 최전선에서 직접 취재 활동을 펼치는 저널리스트들이 직면해야 하는 위험 또한 생생하게 부각한다. 이곳에서 분쟁이란 그저 추상적인 뉴스 보도 속의 이야기가 아니라, 가자 지구 전체를 옥죄고 있는, 언제 어디서나 마주해야 하는 엄연한 현실 그 자체다” 원월드국제영화제는 공식 카탈로그 인용Frontline in Focus XR
원월드영화제(https://www.oneworld.cz/)
는 체코의 엔지오, '피플 인 니드(People in Need)'가 주최하는 인권및 환경 다큐멘터리영화제다. 동종 행사 중 세계 최대 규모를 자랑한다. 매해 봄 체코의 프라하와 벨기에 브뤼셀에서 두 번 열린다. 오프라인과 온라인 버전으로 소개되는데, 수도 프라하에서의 상영이후 체코내 약 60개 타운에도 같은 프로그램이 전송된다. 이 영화제는 지난 10여 년간 몰입형 영화 (Immersive Films), 360도 영상 (360 degrees), 및 인터랙티브 프로젝트들을 다뤘다. 기존의 전통적인 인권 다큐멘터리의 서사 형식을 넘어선 풍성한 프로그램을 구축했다.
토마시 포슈툴카 프로그래머는 "관객이 이러한 특정 미디어 형식에 몰입하며, 새로운 기술에 관심을 가진 이들의 참여를 유도할 수 있다고 믿는다"고 말했다. 이어 "우리가 관객에게 제시하는 다양한 주제들을 직접적인 참여와 상호작용, 몰입을 통해 더욱 깊은 경험을 할 수 있도록 지평을 넓힐 수 있다"면서 "이러한 시도는 우리가 형식과 유형을 탐구하게 만들며 '인권 콘텐츠란 무엇인가'에 대한 우리 자신의 고정관념과 기대에 정면으로 마주하게 한다"고 전했다.
독일의 뮌헨다큐영화제 (DOK.fest München) 질케 슈미트 (Silke Schmidt) 프로그래머 역시 VR형식이 기존의 다큐멘터리에 비해, 기후 위기에 대한 경각심을 높이거나 전쟁으로 고통 받는 이들에 대한 공감대를 형성하는데 효과적이라고 봤다.
그는 "VR은 관람객이 이야기 속에 직접 존재하게 만든다는 점에서, 기존의 평면영화 형식 (플랫 필름)보다 훨씬 더 강력한 힘을 발휘한다. 저는 실제로 우크라이나 전쟁을 다룬 VR 콘텐츠를 관람한 후 눈물을 흘리는 관객들을 목격한 적이 있는데, TV 뉴스를 볼 때는 좀처럼 일어나지 않는 일이지 않나"라고 평했다. 또한 "특히, 기후 위기와 같은 주제는 그 성격상 매우 추상적으로 느껴지기 쉬운데, VR을 활용하면 관람자가 그 현장의 상황을 생생하게 체감할 수 있게 해준다는 점에서 매우 효과적"이라고 평가했다.
이 섹션에 초청된 VR 프로젝트, <인사이더-아웃사이더 (Insider-Outsider)>의 필리프 코엔 솔랄 (Philippe Cohen Solal) 감독 또한 VR의 긍정적인 유용성에 대해 비슷한 의견을 제시했다.
솔랄 감독은 필자와의 이메일 인터뷰에서 "가상 현실은 시각, 청각, 서사적 측면에서 제공하는 강력한 몰입감을 바탕으로 한다. 관람자를 일정한 거리에 두는 경우가 많은 기존의 다큐멘터리 같은 형식과는 달리, 피해자들—특히 전쟁 속의 아이들—을 향한 깊은 공감대를 형성하게 만든다"고 밝혔다.
헨리 다거 (Henry Darger)의 작품속에서 주인공인 '비비안 걸즈(Vivian Girls)'는 자신들을 노예로 삼으려는 군대에 맞서 반란을 주도하는 일곱 명의 용감한 소녀들이다. 관객은 군인들로부터 직접 총을 빼앗는 가상현실 체험을 통해 소녀들의 성공적인 투쟁에 직접 동참한다. 이 덕분에 관객은 더 이상 무력한 제 삼자가 아닌, 능동적인 평화의 행위자가 되는 효능감도 느낀다.