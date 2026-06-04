헤드셋 착용했더니 내 눈앞에 전쟁이... 이 경험 왜 필요하냐면

Philippe Cohen Solal)

미국의 선구적인 예술가 헨리 다거는 생전에 자신의 작품을 외부에 공개하지 않은 채, 침실에서 350점이 넘는 회화와 33,000페이지에 달하는 방대한 분량의 기록물을 남겼는데, 그가 세상을 떠나기 직전 (1973년)에서야 집주인에 의해 비로소 발견되었다. 20년 전, 이렇듯 헨리 다거의 작품을 우연히 발견하고 그의 비범한 예술적 접근 방식에 깊은 예술적 영감을 받은 감독은, 다거의 세계관과 상상력을 동력으로 삼아 트랜스미디어 프로젝트를 구상하게 된다. 2021년에 앨범으로 처음 발표된 이 프로젝트는 이후 공연, 콘서트, 단편 영화, 팟캐스트, 비디오 맵핑 등 다양한 매체로 확장되었으며, 그 정점으로 인터랙티브 VR 체험인 'INSIDER-OUTSIDER'가 탄생했다. https://www.youtube.com/watch?v=xJqsV-k2D8U&t=2s한편 이 영화제를 찾았던 뮌헨 기반의 VR 컨텐츠 제작자이자 소셜 VR 아티스트인 크리스티나 키네 (Christina Kinne)는 VR 미디어 형식과 공감능력 확장에 대한 의견을 묻자 본인의 체험담을 전했다.키네 감독은 "팬데믹 기간 어린 자녀 두명의 양육으로 너무 바쁜 탓에 친구들과의 만남이 사실상 불가능해졌다. 다행히 소셜 VR을 통해 외로움을 달랠 수 있었다. 그리고, 평소에는 특별히 접촉할 기회가 적은 과대 비만인들이나 트랜스젠더 VR 유저들을 이 플랫폼을 통해 알게 되어 세상을 더 넓게 바라보게 되었다"고 전했다.소셜 VR는 다수의 사용자가 공유된 3D 공간 내에서 상호작용하고, 교류하며, 협업할 수 있도록 지원하는 가상 현실 플랫폼이다. 참가자들은 VR 헤드셋을 착용하고 맞춤 설정이 가능한 아바타로 표현되며, 실시간 공간, 음성 및 신체 제스처를 활용하여 소통할 수 있다.이외에도 근래 유럽영화계에서는 VR프로그램이 왕성하게 소개되고 있다. 작년 베니스국제영화제는 '베니스 이머시브 (Venice Immersive)'라는 프로그램을 통해 총 27개국 69편의 프로젝트를 소개했다. 확장 현실 (XR: Extended Reality) 프로그램은 몰입형 설치 미술, 영상등을 포함한 몰입형 예술 및 미디어에 전적으로 초점을 맞췄는데 다채롭고 창의적인 표현 방식들을 보여주었다.로테르담국제영화제도 작년 '몰입형 미디어 (Immersive Media)' 프로그램을 마련하여, 가상 현실 및 혼합 현실 작품들을 선보였는데 이교도 설화에서부터 디스토피아적 미래에 이르기까지 폭넓은 주제를 탐구했다.