1,405일 만에 LG전 승리를 거둔 kt 에이스 고영표

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3일 LG전 7이닝 2실점으로 호투한 kt 선발 고영표kt위즈
1,405일 만에 LG 상대로 승리투수가 되었다. 또, 전날 LG에게 1대 10으로 패한 것을 바로 설욕에 성공했다. 주중 시리즈 전적 1승 1패로 만든 주인공, kt 선발 고영표다.
고영표는 3일 수원 kt위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 LG와의 경기에서 선발로 나와 7이닝 6피안타(1피홈런) 2사사구 8탈삼진 2실점(2자책)으로 호투하며 QS+와 함께 시즌 3승을 챙겼다. 고영표의 활약에 힘을 입은 kt는 7vs6으로 LG를 꺾고 전날 경기의 패배를 설욕했다. 이로써 1위 LG와의 격차는 다시 0.5게임 차이가 되었다.
1회를 삼자범퇴로 막은 고영표는 2회 선두타자 오지환에게 안타를 허용했다. 하지만 이후 세 타자를 모두 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
3회에는 1사 이후 신민재에게 안타를 허용했다. 하지만 홍창기(삼진)와 박해민(땅볼)을 막으며 이닝을 마쳤다. 4회에는 삼자범퇴로 이닝을 마무리 지었다.
5회가 첫 위기였다. 선두타자 박동원을 볼넷으로 출루시켰다. 후속타자 이영빈을 땅볼로 막았으나 송찬의에게 2루타를 맞으며 1사 2, 3루가 되었다. 다음 타자 신민재를 직선타로 막았으나 대타 이재원에게 사구를 허용하며 만루를 자초했다. 하지만 대타 이주헌을 2루수 땅볼로 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
6회에는 1사 이후 구본혁에게 내야 안타를 헌납했다. 하지만 천성호(삼진)와 문정빈(땅볼)을 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
7회가 아쉬웠다. 1사 이후 송찬의에게 안타를 허용했다. 김현종을 삼진으로 잡았으나 다음 타자 이재원에게 2점 홈런을 허용하고 말았다. 스코어는 6vs2. 다행히 후속타자 이주헌을 3루수 땅볼로 처리하면서 더 이상의 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다. 고영표도 투구 수가 101개나 되어서 선발로서의 임무는 여기서 마무리 되었다.
8회부터 불펜이 가동되었으나 위태로웠다. 김민수가 0.2이닝 2실점(2자책), 박영현이 1.1이닝 2실점(2자책)으로 위태로웠으나 고영표와 kt의 승을 지켜냈다.