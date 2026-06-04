최선을 다하며 죽어가는 여자 향한 유부남 감독의 솔직한 마음

한국영상자료원

스틸컷아들까지 있는 유부남이 마침내 제 입으로 맺은 약속을 파기하는 순간이 있다. 그러면서도 할 수 있는 최대한의 격식을 차려 그가 뱉어내는 말들은 진지할수록 우스꽝스럽고 무거울수록 유쾌해지다. 깔깔깔 웃으며 거의 눈물까지 흘리는 상옥의 모습은 이 영화의 백미라 할만하다. <당신 얼굴 앞에서>는 이처럼 무겁고 중한 일도 가볍고 유쾌하게 그린다. 삶 가운데 좋은 잡을 잡아채 곱씹으려 하고, 또 삶 중에서 나쁜 것은 잊고 이해하려 한다. 아름다움이란 그저 좋은 것에만 있는 것이 아님을, 아름다움을 마주한 이라면 알고 있기 때문이다. 홍상수의 팬이라 여겨본 적 없는 내가 홍상수가 진실로 아름다움을 많이 마주해본 사람이란 걸 이렇게 이해하고 만다.<당신 얼굴 앞에서>는 제 얼굴 앞에 있는 것들에게 최선을 다하려는 죽어가는 이의 마음가짐을 보인다. 그건 멀리서 오랜만에 온 이모에게 좋은 선물을 주려 고심하는 조카의 마음이기도 하고, 잠에 빠져 일어나지 못하는 동생의 얼굴이기도 하며, 예기치 않은 손님을 맞아 매실차 한 잔을 건네는 친절한 이의 태도이고, 아무것도 알지 못하면서도 팔 벌린 낯선 어른에게 안기는 티 없이 맑은 아이의 포옹이기도 하다. 그리고 저와 관계하고 싶은 유부남 감독의 솔직함이기도 한 것이다. 홍상수는 그 모두를 아름답게 그리고, 나는 그 아름다움에 공감하지 못하면서도 거기 내가 느끼지 못하는 아름다움이 있을 수 있겠다고 납득한다. 그건 문득 찾아오는 것이지만 붙잡아 전할 수는 없는 것이므로. 홍상수의 카메라가 꼭 그러한 순간에 이르러서 줌 아웃, 뒤로 빠져 피사체를 풀어주는 이유이겠다.내 얼굴 앞에 있는 것에 최선을 다하자는 영화 속 상옥의 태도로부터 '당신 얼굴 앞에서'를 말하는 영화는, 어쩌면 그간 끊임없이 별 관심 없는 듯 치부해 온 제 밖의 세상과 사람들에게 보이는 애정일 수도 있겠다. 그러니까 당신들 모두 얼굴 앞에 아름다움이 있었구나, 그걸 발견하고만 감독의 애정 말이다.