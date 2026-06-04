최악의 조편성... 프랑스-세네갈-노르웨이 치열한 각축

AP/연합뉴스

팀 프로필 피파랭킹 : 14위

월드컵 본선 진출 횟수 : 4회

월드컵 최고 성적 : 8강 (2002)

북중미 월드컵 지역예선 성적 : 7승 3무 (아프리카예선 B조 1위)

2026 북중미 월드컵 세네갈 대표팀세네갈 축구가 본격적으로 부흥기를 맞은 것은 21세기에 들어서다. 2002 한일 월드컵 개막전에서 프랑스를 1-0으로 제압하며 세계를 놀라게 했다. '테랑가의 사자'들은 기세를 몰아 덴마크, 우루과이와 비기며 조별리그를 통과했고, 프랑스를 탈락시켰다. 16강에서는 스웨덴마저 집어삼키며 8강 신화를 일궈냈다.하지만 세네갈 축구는 급격한 쇠퇴기에 접어들며 16년 동안 월드컵과 연을 맺지 못했다. 2018 러시아 월드컵 본선 진출을 기점으로 부활에 성공한 뒤 2021 아프리카 네이션스컵 우승, 2022 카타르 월드컵 16강 진출로 아프리카 정상급 위치에 자리했다. 4년 전보다 더욱 성장한 세네갈은 2002 한일 월드컵의 영광을 재현하기 위한 모든 채비를 마쳤다.세네갈 축구가 부활한 원동력은 새로운 황금세대들의 등장과 알리우 시세 감독을 꼽을 수 있다. 시세 감독은 선수 시절 2002 한일 월드컵에서 8강 신화를 달성할 때 주장을 맡은 스타급 미드필더였다. 시세 감독은 2015년부터 9년 동안 장기집권하며 16년 만에 월드컵 본선 진출을 이끌었으며, 2021 아프리카 네이션스컵 우승, 2022 카타르 월드컵 16강 진출 등 기념비적인 업적을 달성했다.하지만 시세 감독은 2024년 8월 세네갈 대표팀과의 계약이 만료되면서 물러났다. 2023 아프리카 네이션스컵에서 16강 조기 탈락과 2026 북중미 월드컵 아프리카 예선 초반 4경기에서 2승 2무에 그치며 불안함을 보인 게 표면적인 이유다.현지 언론 보도에 따르면 세네갈 축구협회는 시세 감독과의 재계약을 추진했지만 세네갈 체육부의 반대가 컸던 것으로 보인다. 후임으로는 수석코치였던 파페 티아우 감독를 승격시켰다. 감독 커리어는 뛰어나지 않지만 대표팀을 누구보다 잘 알고 있는 티아우를 내정함으로써 공백을 최소화하겠다는게 세네갈 축구협회의 의도였다.티아우 감독은 부임 초반 시세의 유산을 지우지 않고, 유지하는 노선을 택했다. 이후에는 점차적으로 자신의 축구 색깔을 입혀나갔다. 시세 감독에 비해 좀더 공격 지향적인 전술을 중시하며, 속도를 매우 중시한다.티아우 감독 부임 후 세네갈은 오랫동안 무패 가도를 내달렸다. 특히 티아우 감독이 지도력을 입증한 것은 지난해 6월 A매치에서 강호 잉글랜드 원정 평가전에서 거둔 3-1 승리다. 비록 주전들이 대거 빠진 잉글랜드였지만 왕성하고 빠른 기동력, 압박, 공수 전환을 선보이며 경쟁력을 입증했다. 유로 2024 준우승팀이자 2022 카타르 월드컵 16강전에서 세네갈에게 탈락의 아픔을 준 잉글랜드를 완벽하게 복수한 것이다.지난해 9월부터 재개된 2026 북중미 월드컵 아프리카 예선에서 세네갈은 남은 4경기를 모두 승리로 장식했다. 선두 싸움의 분수령이었던 콩고 민주 공화국 원정 경기에서 3-2로 승리함에 따라 3회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다.세네갈의 다음 미션은 2025 아프리카 네이션스컵 우승이었다. 이 대회 개최국 모로코와 결승에서 맞붙은 세네갈은 연장 접전 끝에 승리를 거뒀다. 2021년 대회 이후 통산 두 번째 우승이었다. 2022 카타르 월드컵에서 4강에 오른 모로코를 제압하면서 아프리카 최강의 타이틀을 완전히 빼앗는데 성공했다.그런데 뜻밖에도 대회 종료 2개월 뒤 우승 자격을 박탈당했다. 세네갈으 결승전 도중 경기 도중 선수들과 코치진들이 판정 불만을 이유로 경기장을 빠져나간 바 있다. CAF(아프리카 축구연맹)은 '어떤 이유로든 심판의 허가 없이 경기를 거부하거나 경기장을 떠나는 팀은 패배한 거로 간주한다'는 규정을 근거로 세네갈의 0-3 몰수패를 선언했다.세네갈은 이번 네이션스컵 7경기에서 13득점 2실점으로 완벽에 가까운 공수 밸런스를 선보였다. 특히 칼리두 쿨리발리(알 힐랄)이 이끄는 수비진은 최고의 조직력을 자랑했다. 심지어 세네갈은 모로코와의 결승전에서 주전 수비수 2명이 결장했다. 쿨리발리가 경고 누적, 크레펭 디아타(모나코)가 부상으로 인해 제외됐다.하지만 20대 초반의 유망주 마마두 사르(첼시)와 앙투안 멘디(니스)가 두 선수의 공백을 완벽하게 메워냈다. 에두아르드 멘디(알아흘리) 골키퍼는 후반 추가시간 브라힘 디아스의 페널티킥을 선방했다. 세네갈은 모로코에게 21개 슈팅을 허용했으나 무실점으로 막아냈다. 월드컵 예선에서도 10경기 동안 3실점으로 틀어막을만큼 세네갈의 수비는 강력하며, 주전과 비주전의 격차가 적다.미드필드는 이드리사 게예(에버튼)가 중심을 잡고, 파페 게예(비야레알), 라민 카마라(모나코)가 많은 운동량으로 중원 장악에 능하다.공격진의 무게감도 매우 높다. 30대 중반이 된 사디오 마네(알나스르)의 전성기 포스는 다소 사라졌지만 일리만 은디아예(에버튼), 이스마일라 사르(크리스탈 팰리스)가 개인 전술로 충분히 수비진을 파괴할 능력을 보유하고 있으며, 전방에는 니콜라 잭슨(바이에른 뮌헨)이 버티고 있다. 10대 유망주 이브라힘 음바예(PSG)의 성장세도 눈여겨볼만 하다.세네갈은 이번 2026 북중미 월드컵에서 프랑스, 노르웨이, 이라크와 죽음의 조에 편성됐다. 공교롭게도 첫 상대가 2002 한일 월드컵의 개막전 상대였던 프랑스다. 2002년 이후 무려 24년 만에 재대결이다. 프랑스전 승리를 시작으로 Again 2002를 재현할 수 있을까. 이번 대회에서 세네갈의 운명은 첫 경기 프랑스전에 달렸다.4-2-3-1 : GK 멘디 - 디아타, 쿨리발리, 니아카테, 디우프 - 이드리사 게예, 파페 게예 - 사르, 은디아예, 마네 - 잭슨