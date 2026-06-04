박지훈 "천만 배우라도 어깨 승천한 모습은 혐오스러워"

▲티빙 오리지널 <취사병 전설이 되다> 스틸컷 티빙

-제작보고회에서 밀리터리 덕후임을 밝히며 '해병대 수색대'나 'UDT' 지원을 언급했다. 군 생활의 로망이 있는 건가.

"해병대 수색대의 로망은 변함없다. 다만 취사병은 하지 말아야겠다는 생각은 확고해졌다. (웃음) 취사병은 일찍 일어나서 준비할 것도 많고 몇백 인분을 조리해야 하는 부담도 크다. 취사병의 노고가 가늠되지 않는다. (웃음) 요리보다는 훈련 로망이 커서 헬기에서 뛰어내리는 강화 훈련이나, 레펠 훈련, 건물 옥상에서 침투하는 작전, 산속 훈련도 경험해 보고 싶다. 심해를 무서워해서 해병대를 통해 두려움을 깨고 싶은 것도 있다. 일단 내년에는 무조건 입대해야 한다. 입대의 부담이나 걱정보다 다치지 않고 무사히 다녀오자는 마음가짐이다. 작품에서처럼 실전에서도 해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 빨리 파악하고 눈치도 잘 챙기면, 성재처럼 선임의 마음을 얻을 수 있지 않을까."



-2006년 초등학교 1학년 때 아역으로 데뷔했다. 이후 아이돌과 연기 활동을 겸하며 다재다능한 재능을 펼치고 있다. 연기는 어떻게 시작하게 되었나.

"6살 때쯤 TV에서 나오는 사람이 신기했다. TV에 나오는 걸 갈망하게 되었고, 저런 사람이 되고 싶었다. 어머니가 적극적으로 밀어 주셔서 MTM 연기 학원에 등록했다. 그때는 워낙 어렸고 친구들과 수다 떨고 놀다만 와서 뭘 배웠는지 기억나지 않는다. 다만 트레이닝 같은 주입식 교육과 잘 안 맞더라. 열심히 준비해서 갔는데 연출자와 생각이 다르면 머리가 하얗게 변해 버린다. 그래서 일단 대사를 외운 후 하얀 백지상태에서 현장에서 흡수하는 법을 배웠다. 상대 배우의 분위기를 경청하고 연기하는 게 오히려 맞다는 걸 알았다."



-눈빛 연기의 칭찬이 많다. 현장에서 몰입하는 특별한 노하우가 있나.

"대본을 파고드는 스타일이다. 전체적인 분위기, 인물이 가장 많이 느끼는 감정이 대본 속에 다 있다. 인물의 평소 습관은 뭘지 분석하면서 캐릭터를 만들어 나가고, 작품에 몰입하는 게 먼저다."



-올해 이룬 성과가 많다. <왕과 사는 남자>가 천만 관객을 동원했고 백상예술대상 신인상도 받았다. <취사병 전설이 되다>는 어떤 작품으로 남을 것 같나.

"<왕과 사는 남자가>로 1차 전진했다면 <취사병 전설이 되다>로 2차 전진했다. 코미디를 대하는 태도, 긴장을 덜 하는 법을 배울 수 있었다. 조금은 (연기력이) 늘었다는 생각에 소중한 작품으로 기억될 것 같다. 모두가 열심히 한 만큼의 성과가 나온 거 같다. 상을 받았다고 달라지는 건 없다. 제 임무를 잘 해내면 상은 자연스럽게 오는 거지, 상을 받기 위해 연기를 하는 건 아니다. 아직 대본을 읽고 성공할 작품을 판별할 눈도 아직은 없다. 작품이 잘 되는 건 모두에게 좋은 일이지만 이것만 바라고 연기한다는 건 잘못된 접근이다. 저의 최종 목표도 아니다. 좌우명도 '들뜨지 말자'다. 천만 배우라고 주변에서 불러 주시는데 어깨가 승천한 모습은 저도 혐오스러워서 못 보겠다(웃음)."



-<취사병 전설이 되다>의 시즌2가 만들어진다면 참여 의사가 있나.

"이 팀과 1년 가까이 찍었는데 만약 시즌2가 성사된다면 빠르게 찍어야 할 것 같다. 내년에 입대도 해야 하고 워너원 활동도 계속할 예정이라 한다면 빠듯한 일정이 될 것 같다."



-마지막으로 어떤 배우로 성장하고 싶나.

"어떤 사람이 되고 싶다는 마음은 없다. 지금 해야 할 일에 최선을 다하는 배우가 되고 싶을 뿐이다. 무엇보다 '믿고 볼 수 있는 배우'가 되었으면 좋겠다. 관객과 시청자가 공감할 수 있는 배우였으면 더 좋겠다."

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