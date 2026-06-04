박지훈 "천만 배우라도 어깨 승천한 모습은 혐오스러워"

티빙 오리지널 시리즈 <취사병 전설이 되다>는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈)가 가상의 퀘스트와 가디언을 만나며 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.
극 중 강성재 역을 맡은 박지훈을 종로구 카페에서 지난 2일 만났다. 종영을 앞두고 작품 비하인드와 연기 소신에 대해 들어볼 수 있었다.
취사병 역할을 맡은 그는 요리 연습을 많이 했지만 재능은 없더라며 웃었다.
"요리와 가까워질 거라 기대감이 있었지만 생각보다 요리를 잘 못해서 오히려 멀어졌어요. 그래도 요리의 메커니즘이나 깎고 자르는 칼질은 많이 늘었어요. 요리가 쉽지 않음을 다시 한번 깨달았습니다."
1600만 관객을 돌파한 영화 <왕과 사는 남자>의 처연한 단종과 내면의 슬픔에 굴복하지 않는 강성재는 닮은 구석이 있었다. 눈빛 때문일까. 박지훈의 연기를 향한 칭찬은 대부분 '눈빛'이 1순위로 꼽힌다. 캐릭터의 눈빛 구현의 방법을 묻자, 특별한 건 없다며 겸연쩍어 했다.
다음은 그와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 글이다.
"B급 코믹 유머의 힘"