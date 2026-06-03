'승부수' 던진 LG, '불펜 전문' 파이어볼러 영입

LG 트윈스

LG는 정규리그 60경기를 채 소화하기도 전에 외국인 투수를 교체하는 과감한 승부수를 던졌다.LG는 2024년 디트릭 엔스(노폭 타이즈)와 엘리에이저 에르난데스(귀넷 스트라이퍼스)로 이어지는'외국인 듀오'를 보유하고도 플레이오프에서 삼성 라이온즈에게 2승3패로 패하며 한국시리즈 진출에 실패했다. LG는 가을야구 6경기에서 11이닝 무실점을 기록한 에르난데스와 130만 달러에 재계약했지만 정규리그에서 13승을 기록한 후 가을야구에서 1패4.30으로 아쉬웠던 엔스와는 재계약을 포기했다.우승 탈환을 위해 엔스보다 더 강력한 외국인 투수가 필요했던 LG는 지난해 11월 베네수엘라 출신의 베테랑 우완 치리노스와 총액 100만 달러에 계약을 체결했다. 2018년부터 2024년까지 빅리그 3개 팀에서 활약하며 75경기에 등판해 통산 20승17패4.22의 성적을 기록한 치리노스는 빠른 공과 싱커, 스플리터, 슬라이더 등 다양한 구종을 자유자재로 구사할 수 있는 정상급 외국인 투수로 꼽혔다.1선발로 많은 기대를 모은 치리노스는 지난 시즌 30경기에 등판해 177이닝을 소화하며 13승6패3.31의 좋은 성적으로 기대에 부응하는 활약을 선보였다. 한국시리즈에서는 담 중세로 4차전으로 등판 일정이 미뤄졌지만 6이닝1실점으로 호투하면서 우승의 발판을 마련했다. 한국시리즈에서 홀로 2승을 따낸 앤더스 톨허스트의 맹활약에 다소 가려졌지만 치리노스도 외국인 투수로 충분히 제 역할을 해줬다.외국인 투수로서 흠 잡을 데 없는 활약을 선보인 치리노스는 2025년 12월 LG와 총액 140만 달러(계약금 30만+연봉 90만+인센티브 20만)에 재계약했다. 120만 달러라는 적지 않은 금액이 보장된 만족스런 계약이었고 LG 구단과 염경엽 감독, 그리고 팬들은 치리노스가 올해도 톨허스트와 함께 LG의 선발진을 잘 이끌어 가리라 믿어 의심치 않았다. 하지만 치리노스의 2026 시즌은 결코 호락호락하지 않았다.3월28일 kt 위즈와의 개막전에서 1이닝6피안타6실점으로 난타를 당한 치리노스는 4월3일 키움 히어로즈전에서도 5이닝4실점으로 부진하며 연패를 당했다.4경기에서 1승2패6.75를 기록했다가 팔꿈치 통증으로 한 차례 1군 엔트리에서 말소됐던 치리노스는 복귀 후에도 3경기에서 1승1패6.62로 반등에 실패했다. 결국 치리노스는 8경기 2승3패6.68의 초라한 성적을 남기고 LG와의 인연을 마무리했다.외국인 투수가 큰 비중을 차지하는 KBO리그에서 1선발로 낙점 됐던 외국인 투수의 부진은 팀 성적 하락과 직결되는 경우가 많다. 하지만 LG는 톨허스트가 8번의 퀄리티스타트로 7승을 따내며 치리노스 대신 1선발 역할을 해줬고 송승기도 시즌 초반 눈부신 투구를 선보였으며 임찬규 역시 초반 부진을 씻고 안정을 찾았다. 무엇보다 8경기에서 3승2패1.79로 맹활약한 아시아쿼터 라클란 웰스의 활약이 큰 도움이 됐다.LG는 나머지 선발 투수들의 분발 덕분에 1선발 치리노스의 부진에도 꾸준히 선두 경쟁을 할 수 있었고 신중한 고민 끝에 리오스라는 새로운 선수를 영입했다. LG는 2024년 케이시 켈리를 에르난데스로, 지난해 에르난데스를 톨허스트로 교체한 적이 있다. 올해도 치리노스를 리오스로 교체하면서 3년 연속 외국인 투수를 중도 교체하게 됐는데 올해는 정규리그를 60경기도 치르지 않은 이른 시기에 교체 카드를 꺼냈다.3일 LG와 계약한 리오스는 빅리그 통산 75경기 중 선발 등판이 44회였던 치리노스와 달리 7년 동안 93경기에 등판했지만 선발 경험이 1경기도 없었다. 리오스는 마이너리그에서도 344경기 중 47경기에만 선발로 등판했는데 10경기 이상 선발로 등판한 시즌은 하이싱글A에서 활약했던 2015년으로 거슬러 올라가야 한다. 한마디로 리오스는 짧은 이닝 동안 강한 공을 던지는 '불펜 전문투수'라는 뜻이다.물론 미국에서 불펜으로 활약했던 투수들이 KBO리그에서 선발로 변신하는 경우도 적지 않지만 4선발까지 원활하게 돌아가고 있는 LG에서 굳이 리오스에게 무리하게 선발 자리를 맡길 이유는 없다. 마침 LG 불펜에는 '미완의 유망주' 딱지를 떼지 못한 김영우 정도를 제외하면 시속 155km를 상회하는 강속구를 던지는 투수가 부족해 리오스가 불펜에서 자리를 잡으면 LG의 마운드는 더욱 안정을 찾을 수 있다.리오스의 활약은 유영찬 부상 이탈 후 마무리로 변신한 손주영의 거취에도 적지 않은 영향을 줄 수 있다. 만약 리오스가 KBO리그에서 마무리를 맡아도 될 정도로 위력적인 구위를 선보인다면 후반기 승부처에서 손주영이 선발로 돌아가 '판타스틱5'를 완성할 수도 있다. 이제 막 시즌 중반으로 접어든 이른 시점에 외국인 투수를 교체한 LG의 승부수가 한국시리즈 2연패 도전에 어떤 변수로 작용할지 주목된다.