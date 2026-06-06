필름 빼앗고 극장 폐쇄하고 형사고발까지... 그 시절, 우리가 봐야 했던 영화

한국독립영화협회

큰사진보기 ▲독립영화책 내지 한국독립영화협회

'독립영화'의 존재의의를 묻는다면



<독립영화> 4호는 5월의 광주 외에도 주목할 만한 꼭지가 몇 담겨 있다. 오늘에 이르러 한국영화계의 큰 이름이 된 변영주 감독의 이른바 <낮은 목소리> 3부작에 대한 비평이 그중 하나다. 1995년부터 1999년까지 일본군 위안부 피해자들의 목소리를 담은 다큐멘터리 연작을 발표한 변영주의 작업이 작품 내적으로 어떤 변화를 겪었는지, 또 지난 시대의 상처를 지닌 피해자와 마주한 다큐 작가가 가져야 할 자세 등에 대해서 섬세하게 짚으려 한 글이다.



이밖에도 4호엔 이전엔 찾아보기 어렵던 구성, 또 새로운 꼭지들을 발견할 수 있다. 잡지 가장 앞과 끝에 들어간 윤재호의 만평부터, 해외 독립예술영화를 다룬 꼭지들이 대표적이다. 특히 얼마 전 세상을 떠난 임재철 평론가의 'OUT OF FOCUS'는 잡지 발간 기준으로 2년 전 발표된 우디 앨런의 <해리 해체하기(한국 정식 수입배급명: 해리 파괴하기)>에 대한 품격 있는 비평으로 관심 있는 이는 찾아봐도 좋겠다. <독립영화> 전 권은 지역 도서관을 통해 누구나 온라인 접근이 가능한 디비피아에 무료로 공개돼 있고, 국회도서관이나 한국영상자료원 등 일부 도서관에서도 실물 열람이 가능하다.



소위 카피레프트(Copyleft) 운동이 소구력을 발하던 당시 분위기에 맞춰 해외 영화사이트에서 퍼온 글도 두 편 실렸다. 이 중 미국 독립영화인 리드 파젯의 <미국여권> 제작기가 꽤 신선함을 안긴다. 16mm카메라에 필름까지 40kg이 훌쩍 넘는 무거운 짐을 등에 짊어지고 총탄이 날아오는 전장 12곳을 오가며 82분짜리 다큐를 제작한 20대 미국 청년의 인터뷰가 물 건너 독립영화인의 기상을 알도록 한다. 26년 전 발간된 잡지를 다시 펼쳐 읽고 나누는 까닭이 바로 여기에 있다. 독립영화 한국독립영화협회 한독협 영화와책 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 노벨문학상 위원 사퇴하게 한 문제작... 불편에도 이로움이 있다

책 내지<오! 꿈의 나라>는 당시 상황에서도 흥행에 성공해 큰 주목을 받은 작품이다. 해외에까지 소개됐으나 정부 탄압으로 국내엔 얼마 보여지지 못했던 <칸트씨의 발표회> <황무지> 등과 달리 아예 사전심의를 거치지 않고 무단상영하는 방식을 취해 고발을 당하는 대신 상영을 강행한 것이다. '광주민중항쟁과 반미 투쟁을 소재로 당시 열악한 독립영화의 새로운 장을 열어 준 작품'이라며 '전국 150개 상영공간에서 총 500회 이상 상영됨으로써 10만 명 이상의 관객을 동원한 놀라운 성과를 이루어 낸 것'이라 적은 <독립영화>의 기사가 당시의 성취를 알려준다.물론 순조롭기만 했던 것은 아니다. 작품이 베를린영화제에 출품이 예정된 가운데, 한국에서 독일문화원과 함께 <칸트씨의 발표회> 상영회를 갖기로 했던 행사가 정부 압력으로 취소됐던 것이다. 장편인 <황무지>에 대한 탄압은 더 노골적이었다. 정식개봉을 앞두고 있던 1989년 당시 시사회 성격으로 광주 시내 소극장에서 상영을 준비하던 중 국군보안사령부가 제작사에 압력을 가해 필름을 압수해간 것이다. 필름을 압수해간 뒤에도 비디오로 떠 놓은 본으로 상영을 할 때마다 당국에서 나와 비디오를 가져가니 사실상 관객과 만날 수 없는 상황이 됐다.검열을 우회한 <오! 꿈의 나라>는 정부에 의해 형사고발조치를 당하기도 했다. 영화신고의무와 공연윤리위원회 심의 등을 거치지 않았단 게 이유였다. 정부는 영화를 불법으로 상영하는 극장에 대해서도 극장폐쇄명령을 내리는 등 탄압을 이어갔다. 제작부터 상영에 이르는 전 과정을 사전검열을 피해 불법을 감수하며 진행한 결과였다. 기소와 유죄판결, 헌법소원과 헌법재판소의 위헌제청까지가 모두 끝난 건 김영삼 정부 말기인 1996년에 들어서였다. 무려 8년을 법적다툼을 벌여야 했던 것이다.1980년 5월의 광주를 다룬 일련의 작품을 신군부가 서슬퍼렇게 버티고 섰던 1980년대 한국 독립영화계가 내놓았단 사실을 주목할 만하다. 한국에서 독립영화란 그저 상업투자의 논리 바깥에 있는 작은 영화만을 의미하지 않는다. 민주화의 열망을 표출하던 민중영화, 저항영화가 독립영화의 한 축을 이룬다. 카메라 든 이의 책임과 의무를 감당하며 예술로써 세상을 변혁하고자 했던 시도들이 한국 독립영화의 역사로 자리매김해 오늘의 자양분이 되고 있다. 그를 이해하는 것이 그대로 오늘 독립영화계에 몸담은 후배들의 책임이자 의무가 된다. 앞선 이가 먼저 걸은 발자국이 오늘을 걷는 이의 이정표가 된다는 루쉰의 말이 이와 같은 뜻이겠다.