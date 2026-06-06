필름 빼앗고 극장 폐쇄하고 형사고발까지... 그 시절, 우리가 봐야 했던 영화

"음, 정신의 독립인 거 같다. 자유스러움. 한마디로 얘기할 수는 없지만 무엇보다 중요한 건 정신이라고 본다. 자기가 하고 싶은 것을 자기 방식대로, 자기 정신을 굽히지 않고, 자기 스타일대로 해 나가는 것, 거기에서 무한한 독립영화의 가능성이 있다고 보고 앞으로도 그렇게 생각하는 정신에 의해서 독립영화는 계속 변화 발전해나갈 것이다." - 변재성, <탈북 소년들 중국에 가다> 연출, 23p
대저 독립영화란 무엇인가. 많은 이들이 독립영화란 말을 즐겨 쓰고는 하지만, 실제 그 뜻을 정확히 알고 있는 이는 많지 않다. 누군가는 그저 작은 영화가 독립영화라 하고, 다른 이는 상업영화판에서 만들지 않는 영화를 독립영화라 말한다. 또 어떤 이는 독립영화라면 마땅히 갖춰야 할 정신이며 철학이 있다고 주장하기도 한다. 이 모두가 서로 다른 층위의 문제를 겨냥하고 있어 독립영화란 무엇인가를 곰곰이 생각할수록 더 복잡해지는 것 같기도 하다.
한국 법령은 영화진흥위원회의 '독립예술영화 인정에 관한 업무 규정'을 통해 그 정의를 다음과 같이 명시해두고 있다. ▲ 상업영화가 다루지 않는 정치적, 사회적, 문화적 쟁점과 인물을 깊이 있게 다룬 영화 ▲ 편견과 관습에 얽매이지 않는 표현으로 차별화된 경험을 전달하는 영화 ▲ 새로운 지식을 제공하고 대안적 의제를 제기하는 영화다. 요컨대 다루는 주제에서, 표현과 형식에서, 내용과 메시지에서 차별을 꾀하고 새로움을 도모하는 작품이 독립영화란 뜻이겠다. 일선 창작자와 이들의 작업을 보조하는 국가기관은 주제부터 내용과 형식에 있어 다름을 꾀하는 작품을 독립영화라 합의하고 있는 것이다.