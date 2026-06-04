'넷플릭스 데뷔' 진기주, 특전사 출신 감독관 된다

넷플릭스의 <지금 우리 학교는>과 <D.P.>, <지옥>, <사냥개들>, <약한 영웅>, <살인자 ㅇ난감>, <광장>, 디즈니플러스의 <무빙>, <조명가게>, 티빙의 <방과 후 전쟁 활동>, <이재, 곧 죽습니다>, <피라미드 게임>, <스터디그룹> 등은 시청자들의 많은 사랑을 받은 OTT 드라마라는 점 외에 또 하나의 공통점이 있다. 바로 유명 웹툰을 원작으로 드라마의 현실에 맞게 각색해 만들어진 작품이라는 점이다.
각 포털사이트를 중심으로 많은 작품이 연재되고 있는 웹툰은 작가들의 풍부한 상상력과 아이디어로 기존의 드라마 작가들이 미처 생각하지 못한 개성 넘치는 작품들이 쏟아지고 있다. 따라서 드라마 제작사에서는 드라마에 최적화된 웹툰의 판권을 확보하기 위한 경쟁이 벌어지고 <무빙>과 <조명가게>의 강풀작가, <찌질의 역사>의 김풍 작가처럼 원작자가 직접 각본 작업에 참여하는 경우도 늘어나고 있다.
5일 넷플릭스를 통해 공개되는 <참교육> 역시 N 포털사이트에서 인기리에 연재되고 있는 채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 만든 드라마다. 원작 웹툰은 주인공의 시원하고 통쾌한 사이다 액션으로 많은 사랑을 받았기에 드라마 역시 이 부분을 잘 살리는 것이 중요하다. 드라마 <참교육>에서 특전사 출신의 교권보호국 여성 감독관을 연기하는 배우는 최근 가장 활발하게 활동하는 여성배우 중 한 명인 진기주다.
대기업 사원-언론사 기자 출신 배우