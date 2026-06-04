'넷플릭스 데뷔' 진기주, 특전사 출신 감독관 된다

MBC 화면 캡처

진기주는 <언더커버 하이스쿨>로 MBC 연기대상 최우수상을 수상하며 전성기를 활짝 열었다.2021년 티빙의 스릴러 영화 <미드나이트>를 통해 영국 그림페스트 영화제에서 여우주연 부문 특별 언급상을 수상한 진기주는 2022년 MBC 주말드라마 <지금부터 쇼타임!>에서 파출소 순경 고슬해 역을 맡았다. 하지만 진기주가 주연을 맡은 <지금부터 쇼타임!>은 방영 기간 내내 한 번도 시청률 5%를 넘지 못하며 고전을 면치 못했고 MBC는 <지금부터 쇼타임!>을 끝으로 토일드라마를 폐지했다.2023년 KBS 토일 드라마 <어쩌다 마주친, 그대>가 썩 높지 않은 시청률(5.7%)에도 고청 시청층을 확보하며 호평을 받은 진기주는 2024년 디즈니플러스드라마 <삼식이 삼촌>에서 애민일보 기자 주여진을 연기했다. 그리고 진기주는 작년 MBC 금토드라마 <언더커버 하이스쿨>에서 정해성(서강준 분)의 담임이자 병문고 기간제 교사 오수아 역을 맡아 열연을 펼치며 MBC 연기대상에서 최우수상을 수상했다.데뷔 후 지난 10년 동안 꾸준히 연기 활동을 이어오고 있는 진기주는 5일 공개되는 <참교육>을 통해 데뷔 후 처음으로 넷플릭스 드라마에 출연한다. 원작 웹툰의 임한림은 특전사 시절 상관이었던 나화진을 포함해 대인 격투 분야에서 부대 내 최고 실력자로 꼽히는 '인간병기'로 세계관 내에서 독보적으로 강한 여성 캐릭터다. 과연 진기주가 드라마 속에서 임한림을 어떤 캐릭터로 표현했을지 주목된다.<참교육>에는 영화 <악인전>과 <범죄도시4>, 드라마 <스위트홈 2,3>에서 뛰어난 액션 연기를 보여줬던 김무열이 자기만의 방법으로 학교에서 벌어지는 문제를 시원하게 해결하는 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡았다. 이성민은 교권보호국을 창설한 열혈 교육부장관 최강석을, 표지훈은 원작에는 없는 오리지널 캐릭터로 나화진과 함께 교사들의 교권을 위해 싸우는 교권보호국의 사무관 봉근대를 연기한다.2020년부터 5년 넘게 연재되고 있는 웹툰 <참교육>은 영어와 일본어, 중국어 등 무려 세계 9개 언어로 번역돼 연재 됐을 정도로 많은 인기를 얻었다. 그만큼 등장인물도 많고 세계관도 커졌는데 10부작으로 기획된 드라마에서 원작의 세계관과 인물을 모두 보여주는 건 현실적으로 쉽지 않다. 과연 진기주의 첫 넷플릭스 드라마 <참교육>은 원작의 이야기를 잘 압축해 풀어낸 '사이다 드라마'로 사랑 받을 수 있을까.