'팬레터'의 주인이 누구라도, 사랑하지 않을 수 없었다

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"히카루의 존재가 세훈보다 더 커진 거죠. 어느 순간 사람을 잠식하고 지배하고 있잖아요. 세훈도 히카루가 너무 커져 버려서 어떻게 감당할 수 없는 상태가 되는 거예요. 외로웠던 세훈에게 히카루는 자신을 위로하고 응원해주는 존재였을 텐데 말이죠. 세훈처럼 히카루도 해진을 존경하고 사랑했을 것 같아요. 다만, 그 사랑의 방향이 다른 거죠. '해진이 죽기 전에 나랑 같이 한 작품이라도 써야 해'라는 마음이요. 히카루도 사실은 너무 글을 쓰고 싶어 하는 존재이고, 그것 때문에 해진을 좋아하고 사랑하는 거고, 해진도 그걸 느끼고 있어요.

그래서 냉정하게 얘기하면, 비록 해진은 히카루에게 일종의 '가스라이팅'을 당해서 칠인회도 나온 거지만, 동시에 히카루가 해진의 마음을 대변해 주는 것이기도 해요. 주변 모든 사람이 일단 병원 치료를 먼저 받고, 그다음에 건강해지면 글을 쓰라고 하잖아요? 그런데 해진은 아니에요. 이 사람한테는 글을 남기는 게 최우선이에요. 히카루가 나타나지 않았다면, 그냥 치료받고, 그 덕에 조금 더 살았겠지만 결국에는 죽었을 거예요. 그런데 이윤이 말했던 것처럼, 저는 오히려 히카루 때문에 해진이 좀 더 산 것 같거든요. 그 글을 쓰고 있다는 감각이, 살아 있는 세포들을 움직이게 해줬을 것 같아요."

"해진도 세훈이 히카루일 것이라는 걸 어렴풋이 눈치채고 있어요. '뮤즈' 장면 때 제가 세훈을 계속 보거든요? 장면 흐름상 제가 아무것도 모른 척하기에는 좀 이상하죠. 다른 칠인회 선생님들에게 세훈이 갑자기 예의 없게 행동하고, 소리 지르고, 편지를 뺏으려고 하고, 너무 이상하게 행동하잖아요. '쟤가 왜 저래? 쟤가 저렇게까지 할 이유가 없는데, 뭐가 쟤를 저렇게 화나게 할까?' 하면서 계속 보게 되는 거죠.

그렇게 심증만 있고 물증은 없던 상태가 이어졌겠죠. 그리고 믿고 싶지 않았을 겁니다. 어쩌면 상관없을 수도 있고요. 그런데 세훈이 자신이 히카루라는 것을 고백하는 그 순간의 마음은 '차라리 거짓말하지, 그냥 말하지 말지'에 가깝죠. 그런데 그 화는, 세훈에 대한 분노라기보다는, '이제 다 끝이구나' 하는 느낌이죠. 내가 잡고 있던 실낱같은 지푸라기가 툭 끊어진 느낌이었을 것 같아요. 어느 순간 해진의 몸 상태가 너무 안 좋아지고, 한 글자 쓰기도 힘들고, 눈도 잘 안 보이는 상황이잖아요. 그때 이 관계마저 끊어지는 거예요.

이윤에게도 '깜깜하고 아무것도 안 보이는데, 나한테 그 길 하나만 빛나고 있다'는 식으로 말하잖아요. 나한테 남은 게 아무것도 없으니까 '그 펜 줘. 나 이거밖에 없어'가 되는 거예요. 윤도 그 마음을 이해하고 펜을 주는 거죠. '네가 어떤 마음인지 알 것 같다. 가져가' 하는 식으로요. 그 빛나던 하나의 길이 끊어진 순간, 이제 '나는 죽으러 가야 하는구나. 이제 죽는 것밖에 없구나' 하는 절망인 거죠."

"그다음 시간이 훅 뛴 것처럼 보이지만, 사실 해진에게 남은 시간은 얼마 안 됐다고 생각해요. '해진의 편지'는 노래도 멜로디도 너무 예쁘고, 뭔가 안아주는 듯한 넘버인데, 실제로는 죽기 직전, 피를 토할 듯한 기침을 쏟아내며 써 내려가는 처절한 유서에 가까워요. 상황적으로는 생사의 갈림길에서 가장 고통스럽게 불러야 하는 노래지만, 정서적으로는 이미 죽음을 맞이한 해진이 남은 이들에게 부르는 영적인 에필로그처럼 느껴지기도 하죠.

그래서 해진이 세훈을 용서한다기보다는, 오히려 세훈에게 용서를 구하는 쪽에 가깝지 않았을까요? '다 나 때문에 이렇게 됐다'는 사과의 마음에 가까워요. '내가 좀 더 어른답게 했다면', '어렴풋하게 너라는 걸 알았는데도 그냥 나를 위해 모른 척하지 않았다면' 하는 미안함과 사과인 거죠. 해진이 좀 더 어른답게 행동했다면, 세훈은 그렇게까지 가지 않았을 수도 있으니까요. 해진이 결국 편지를 통해 말하고 싶었던 것은 '네가 잘못한 게 아니야. 내가 잘못한 거지'였다고 봐요. 세훈도 결국 사랑받고 싶었던 한 아이니까요."

"해진은 절친한 이윤을 제외하면 남에게 속얘기를 잘 안 하는 사람이에요. 그런데 처음 보는 어린 급사 세훈이에게 '히카루와 우리 결혼할 사이'라는 말까지 건네며 스스럼없이 다가가잖아요? 해진이 처음부터 세훈이라는 사람 자체에게 어떤 본능적인 편안함과 호감을 느꼈다는 거죠. 그 묘한 유대감이 깔려 있었기에, 히카루라는 존재에게도 더 깊이 빠져들 수 있었던 것 아닐까요?"세훈은 히카루의 정체가 사실은 자신이라는 것을 말하고 싶었지만, 해진을 실망시키고 싶지 않았다. 히카루의 편지가 오지 않자 괴로워하는 그를 옆에서 더는 지켜볼 수가 없었다. 그래서 세훈의 선택은 히카루의 '완성'이었다. '글 쓰는 자아'였던 히카루는 이제 더욱 과감하고 분명하게 세훈으로부터 분리된다. 물리적인 육체가 없을 뿐, 히카루라는 존재는 이 세계에 독립적으로 발을 디디게 된다. 세훈은 그게 해진을 위한 길이라고 믿었다. 그러나, 히카루는 세훈의 통제를 벗어나 해진의 목숨을 갉아 먹는다.<생의 반려>의 완성. 마치 아벨라르와 엘로이즈처럼, 두 사람의 사랑을 영원히 기록할 작품. 폐병이 들어 고작 몇 년밖에 살지 못할 해진에게, <생의 반려>는 사랑의 증표이자 삶의 증거이다. 그러니 어차피 얼마 남지 않은 수명을 깎아내서라도, 생을 불태워 문장의 재료로 삼는다. 병원도 가지 않고, 약도 먹지 않고, 칠인회를 나와 어두운 독방에서 해진은 스스로를 불사른다. 세훈은 해진이 예정된 죽음으로 더욱 빠르게 달려가는 것을 지켜볼 수가 없다. 이건 세훈이 원했던 게 아니다. 아니, 사실은 세훈이 원했던 욕망 중 하나였지만, 그가 감히 꺼내지 못하고 감춰두었던 욕망이 폭주하기 시작하는 것이다.하지만 그걸 지켜보는 세훈은 너무 괴롭다. 처음에는 정체가 밝혀질 위기에도 끝까지 자신이 히카루라는 것을 숨겼던 세훈은, 사랑하는 김해진 선생님이 죽음을 향해 질주하는 것을 더는 두고 볼 수 없었다. 세훈은 결국 자기 안의 빛을, 악몽을, 히카루를 죽인다. 그리고 해진에게 히카루가 자신이었음을 고백한다. 용서를 구하며, 더 이상 히카루에게 집착하지 말고 해진이 자신의 안위를 돌보기를 간절히 바라면서... 하지만 해진에게서 돌아온 반응은 본인이 예상했던 것과 너무도 달랐다.도망쳐 나오듯 해진과 헤어진 세훈은 더 이상 펜을 들지 못한다. 그러다가 해진 선생님의 유고집이 발간된다는 소식, 그가 히카루와 함께 썼다는 <생의 반려>가 출간된다는 소식에 '불령선인'으로 갇혀 있는 이윤에게 달려간다. 남루한 세훈을 향해 이윤이 던져주는 말들, 그리고 결국에 세훈의 손에 들린 해진의 마지막 편지. 세훈은 해진이 자신에게 무슨 말을 남겼을지 너무나도 두렵지만, 동시에 그 말이 무엇이든 간절하게 확인을 해야만 했다. 그리고 전해진 '해진의 편지'에는 "모든 일은 나로부터 비롯되었다"라고 쓰여 있었다. 해진은 세훈을 탓하지 않았다. 그가 탓한 것은 자기 자신이었다.