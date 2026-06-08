일흔 넘어 한글 배운 할머니들의 실화가 준 감동

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"우리는 가시나, 가장 시작하기 좋은 나이 / 우리는 가시나, 가장 시를 쓰기 좋은 나이

오늘을 살아갈 설렘을 찾아 시를 쓴다" (넘버 '우리는 가시나')

뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들> 공연 사진지난 2일 관람한 <오지게 재밌는 가시나들>은 칠곡면 할머니들의 실화를 '팔복리'라는 가상의 시골 마을로 옮겨온다. 할머니들은 각기 다른 인생 경로를 걸어왔지만, 비슷한 이유로 한글을 배우지 못했다는 공통점이 있다. 20세기 남자 형제의 교육을 우선하는 사회 분위기 속에서 중등교육도 제대로 마치지 못했고, 어른이 되어 한글을 배우려 할 때면 '여자가 무슨 공부냐'는 핀잔을 남편으로부터 들어야 했다.일흔이 넘어 한글을 배우기 시작한 할머니들의 이야기는 '배움에 나이 없다'는 메시지를 전하는 드라마이기에 앞서, 특정 세대의 여성이 처한 사회 구조적 문제를 직격하는 드라마다. 교육 대신 희생을 강요받았고, 자아실현 대신 자녀 양육의 책임을 짊어졌던 20세기 한국 여성의 현실을 담았다.문해학교의 반장 역할을 톡톡히 해내는 이영란 할머니, 한때 가수를 꿈꿨던 양춘심 할머니, 첫사랑의 추억을 시로 풀어내는 김인순 할머니, 문해학교 막내 이분한 할머니는 자신들의 이야기를 놓고 '가시나'라는 표현을 사용한다. '여자아이'를 뜻하는 방언으로 알려져 있지만, 할머니들은 그 의미를 변주한다.할머니들의 시는 각자가 살아온 인생을 자신만의 언어로 녹여낸다. 실제로 칠곡면 할머니들이 쓴 시가 <오지게 재밌는 가시나들>의 대사와 가사로 사용되었다. 창작진은 제작 과정에서 할머니들의 시를 온전히 전달하기 위한 고민을 거듭했고, 할머니들의 사투리와 말맛을 그대로 살리기 위해 노력했다. 극장 앞에는 할머니들의 시가 전시되어 있어 공연 전후로 모티브가 된 시를 읽어볼 수 있었다.각자 흩어져 있던 할머니들의 삶은 세대와 젠더를 관통하는 사회 문제로 조립된 후, 문해 교육이라는 공통 과정을 거친다. 이후에는 '시'라는 소재를 통해 각자의 다른 삶을 이야기하는 방식으로 해체되는 것이 <오지게 재밌는 가시나들>의 서사적 특징이라 할 수 있다.그렇게 김인순 할머니는 오래 전 만난 푸시킨의 시를 첫사랑의 추억과 엮어 자신만의 시를 쓰고, 양춘심 할머니는 노래자랑에서 자신만의 시를 노래하며 지연된 꿈을 이루며, 이영란 할머니는 글을 몰라 생긴 과거의 트라우마를 극복하고, 이분한 할머니는 이름에 담긴 부정적 감정을 시를 통해 긍정적으로 승화한다.