일흔 넘어 한글 배운 할머니들의 실화가 준 감동

"대통령님, 이번에 국립극장에서 올리고 있는 <오지게 재밌는 가시나들>을 꼭 봐주시면 너무 감사할 것 같습니다. 대통령님께서 이 공연을 봐주신다면 늦게라도 배우고 꿈꾸는 모든 분들께 응원이 되고, '당신의 삶도 충분히 귀하고 아름답다'는 따뜻한 메시지가 전해질 것 같습니다."
5월 19일 국립극장 하늘극장에서 진행된 뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들> 프레스콜에서 '지석구' 역을 맡은 배우 김지철이 이재명 대통령을 향한 편지를 낭독했다. 김지철은 이 대통령이 지난 3월 서울 종로구 대학로에서 뮤지컬 <긴긴밤>을 관람한 사실을 언급하며 <오지게 재밌는 가시나들>도 관람해줄 것을 부탁했다.
뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들>은 문해 교육을 통해 자신의 이름을 쓰고 시를 쓰게 된 할머니들의 실화를 바탕으로 만들어진 창작 뮤지컬이다. 다큐멘터리 영화 <칠곡 가시나들>, 영화를 만든 김재환 감독이 직접 집필한 에세이 <오지게 재밌게 나이듦>을 원작으로 삼아 경남 의령군 칠곡면 할머니들의 실화를 무대 위에서 그려냈다.
지난해 초연 당시 작품성을 인정받아 한국뮤지컬어워즈에서 작품상·극본상·연출상의 3관왕을 달성하며 1년 만에 재연으로 돌아왔다. 초연에 출연한 배우 전원이 다시 합류했고, 차청화·김미려·김나희 등 새로운 얼굴들이 힘을 보탠다. 특히 김미려와 김나희는 코미디언 출신으로, 활동 영역을 넓히며 뮤지컬 무대에도 도전해온 바 있다.