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'5출루' 박해민, "사이클링 히트 욕심? 솔직히 말하면..."

'5출루' 박해민, "사이클링 히트 욕심? 솔직히 말하면..."

2일 kt전 4타수 3안타(1홈런) 2타점 2득점 2사사구로 맹활약, 팀의 10-1 승리에 공헌

박재형(kbo1982_ing)
26.06.03 10:14최종업데이트26.06.03 10:14
2일 kt전 5출루로 맹활약을 한 LG 캡틴 박해민
2일 kt전 5출루로 맹활약을 한 LG 캡틴 박해민LG트윈스

'사이클링 히트'에 3루타 하나가 모자랐다. 1위 LG가 캡틴 박해민의 5출루 활약에 힘을 입어 2위 kt를 10-1로 꺾고 6월 첫 경기 및 주중 3연전 첫 경기를 승리로 장식했다.

박해민은 2번 타자 중견수로 선발 출장해 4타수 3안타(1홈런) 2타점 2득점 2사사구로 LG 타선을 이끌었다.

1회 1사 주자 없는 상황에서 kt 선발 한차현의 2구 포크볼을 공략해 우전 안타를 만들었다. 이어서 오스틴의 안타로 3루까지 진루했으나 오지환의 병살타가 나오면서 득점에는 성공하지 못했다.

1-0으로 앞선 3회에는 2사 주자 없는 상황에서 kt 선발 한차현의 초구 직구를 공략해 2루타를 만들었다. 이어서 오스틴의 2점 홈런이 나오면서 득점에 성공했다. 스코어는 3-0.

5-0으로 앞선 5회에는 선두타자로 나와 kt 선발 한차현의 2구 커브를 공략해 우측 담장을 넘기는 솔로포를 작렬했다. 스코어는 6-0.

6회에는 2사 1루 상황에서 kt 투수 전용주의 공에 몸을 맞아 출루했다. 하지만 후속타자 오스틴이 삼진으로 물러나며 득점에는 실패했다.

7-1로 앞선 8회에는 1사 주자 없는 상황에서 kt 투수 한승주의 4구 투심을 공략했으나 좌익수 뜬공으로 물러나며 출루에 실패했다.

9-1로 앞선 9회에는 2사 만루 상황에서 kt 투수 김정운으로부터 밀어내기 볼넷을 얻어냈다. 후속타자 오스틴이 삼진으로 물러나며 더 이상의 득점은 없었지만, 박해민은 맹활약을 했다.

사이클링 히트 욕심에 대해서 박해민은 솔직한 심정을 내비췄다
사이클링 히트 욕심에 대해서 박해민은 솔직한 심정을 내비췄다LG트윈스

경기 종료 후 박해민은 방송 인터뷰를 통해 "주중 첫 경기에 팀이 연승 중인 상황인데, 좋은 결과로 이어져서 너무 좋다. 특히 1위 경쟁 중인 kt와의 경기에서 거둔 승리라 더 값지다"라고 말했다.

3번째 타석까지 박해민은 '단타-2루타-홈런'을 기록하며 사이클링 히트에 3루타 하나를 남겨놨다. 욕심이 있을 법했다. 이에 대해선 "9회 마지막 타석 때 살짝 의식하긴 했다"라며 솔직한 마음을 내뱉었다.

이어서 "사실 9회에 내 타석까지 올 거라곤 생각을 못했다. 동료들이 힘을 내줘서 어떻게든 내 타석까지 이어주려는 게 보여서 솔직히 감사했다"라며 "대기록 욕심이 났지만, 2스트라이크가 되는 순간 '출루'에만 집중하려고 했다. '대기록은 역시 쉽게 주지는 않구나'라는 것도 느꼈다"라고 말했다.

이번 경기 맹타의 비결로 박해민은 "최근에 타석에 들어설 때 '강하게 쳐도 정확도가 떨어진다'라는 걸 느꼈다. 그래서 가볍게 중심에 맞춰서 치려고 생각을 많이 했는데, 좋은 결과로 이어진 듯하다"라고 말했다.

마지막으로 LG 팬들에게 "날씨가 점점 더워지고 있다. 경기력도 좀 더 뜨거워질 수 있도록 열심히 잘 준비하겠다. 팬들도 건강 관리 잘하시고, 우리 선수들도 건강 관리 잘해서 다치지 않고 시즌 끝까지 좋은 성적으로 보답할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

한편 3일 경기 선발로 LG는 우완 이정용이 나선다. 이에 맞서는 kt는 우완 고영표가 선발 출격한다.

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

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