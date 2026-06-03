'5출루' 박해민, "사이클링 히트 욕심? 솔직히 말하면..."

LG트윈스

2일 kt전 5출루로 맹활약을 한 LG 캡틴 박해민'사이클링 히트'에 3루타 하나가 모자랐다. 1위 LG가 캡틴 박해민의 5출루 활약에 힘을 입어 2위 kt를 10-1로 꺾고 6월 첫 경기 및 주중 3연전 첫 경기를 승리로 장식했다.박해민은 2번 타자 중견수로 선발 출장해 4타수 3안타(1홈런) 2타점 2득점 2사사구로 LG 타선을 이끌었다.1회 1사 주자 없는 상황에서 kt 선발 한차현의 2구 포크볼을 공략해 우전 안타를 만들었다. 이어서 오스틴의 안타로 3루까지 진루했으나 오지환의 병살타가 나오면서 득점에는 성공하지 못했다.1-0으로 앞선 3회에는 2사 주자 없는 상황에서 kt 선발 한차현의 초구 직구를 공략해 2루타를 만들었다. 이어서 오스틴의 2점 홈런이 나오면서 득점에 성공했다. 스코어는 3-0.5-0으로 앞선 5회에는 선두타자로 나와 kt 선발 한차현의 2구 커브를 공략해 우측 담장을 넘기는 솔로포를 작렬했다. 스코어는 6-0.6회에는 2사 1루 상황에서 kt 투수 전용주의 공에 몸을 맞아 출루했다. 하지만 후속타자 오스틴이 삼진으로 물러나며 득점에는 실패했다.7-1로 앞선 8회에는 1사 주자 없는 상황에서 kt 투수 한승주의 4구 투심을 공략했으나 좌익수 뜬공으로 물러나며 출루에 실패했다.9-1로 앞선 9회에는 2사 만루 상황에서 kt 투수 김정운으로부터 밀어내기 볼넷을 얻어냈다. 후속타자 오스틴이 삼진으로 물러나며 더 이상의 득점은 없었지만, 박해민은 맹활약을 했다.