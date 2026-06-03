막노동하는 부잣집 도련님의 방황에서 러-우 전쟁이 보이는 까닭

시인 신동문을 기억한다. 그가 쓴 시 '내 勞動(노동)으로'를 또한 떠올린다. '내 노동으로 / 오늘도 살자고 / 결심을 한 것이 언제인가'하고 문을 여는 시는 '내 노동으로 / 오늘을 살자고 / 결심했던 것이 언제인데.'하고 끝을 맺는다. '야위고 흰 / 손가락'들과 '창백한 얼굴로 명동에 / 모이는 친구'들과 만나면서도, 진짜 삶으로부터 괴리된 스스로의 오늘을 한탄하고 경계하려는 마음이 이 빼어난 시구 가운데 가득 들어찼다.
러시아의 문호 레프 톨스토이를 떠올린다. 위대하단 말이 부족하지 않은 동시대의 작가 표도르 도스토옙스키가 '완벽하다'고까지 격찬한 <안나 카레니나>를 생각한다. 아름다운 사랑이야기를 써내는 와중에서 당대 러시아 사교계의 위선을 폭로한 이 소설에서 작가가 저 자신을 투영해 써낸 인물이 바로 콘스탄틴 레빈이다. 시골에서 농장을 경영하는 지주인 이 청년이 시골, 또 농부들을 바라보는 마음이 남다르다. 풍족한 삶 속에서 농부들과 저 자신을 완전히 괴리된 무엇으로 이해하는 귀족, 지주들의 태도를 그는 도무지 받아들일 수가 없는 것이다.
콘스탄틴 레빈은 세르게이 이비노비치를 사랑하고 존경하면서도 그와 함께 시골에서 지내는 것이 불편했다. 시골에 대한 형의 태도를 보노라면 거북하고 심지어 불쾌한 기분마저 들었다. 콘스탄틴 레빈에게는 시골이 삶의 장소, 즉 기쁨과 고통과 노동의 장소였다. 하지만 세르게이 이바노비치에게는 시골이 노동에서 벗어난 휴식의 공간이자 타락의 독소를 제거하는 데 유용한 해독제였다. (중략) 그에게는 민중을 안다고 말하는 것이 인간을 안다고 말하는 것과 똑같은 것이었다. -레프 똘스또이, <안나 카레니나> 중에서
비슷한 작품이 많다. 땀 흘리는 진짜 노동, 무에서 유를 만들고 사람들의 실제 삶을 더 낫게 하는 가치 있는 일을 생각하는 사람들이 나오는 문학과 영화들이 말이다. 그 반대편엔 삶과 세상을 더 낫게 하지 못하면서도 부와 권력, 명예를 독차지하는 사람들, 그런 이들이 만들어 놓은 부조리한 구조에 대한 인식이 또한 자리한다. 중산층 가정의 소년 홀든 콜필드(<호밀밭의 파수꾼>) 또한 그래서 방황하여 절벽 끝까지 나아갔던 것일지도 모를 일이다.