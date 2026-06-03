막노동하는 부잣집 도련님의 방황에서 러-우 전쟁이 보이는 까닭

▲엔조포스터 ㈜스튜디오 디에이치엘

달리 보자면 달라지는 속 깊은 영화



엔조와 노동자들이 벽돌을 쌓아 집을 올리는 모습도 그를 염두에 둔 장치일 테다. 누구의 도움도 받지 않고 스스로의 힘으로 건물을 쌓아 올리는 작업은 진정으로 존중할 수 없는 부모의 집보다도 마음 편한 내 삶에 가까이 다가서는 일이다. 결코 쉽지 않은 엔조의 작업이 양편 강대 세력에 끼인 우크라이나의 현실과 묘하게 겹친다. 그러나 세상의 기준에 미치지 못해 거듭 무너지는 그 벽돌작업을, 집짓기를 엔조는 반드시 해내야 한다. 그에겐 피할 수 없는 일이기 때문이다.



부모의 유산 대신 내 손으로, 내 노동으로 토대를 닦으려 분투하는 블라드와 같은 이들의 존재가 여러모로 인상적이다. 기댈 구석 확실한 서구든 동구든 강자의 적자들과 달리, 진짜 제 노동으로 벌어먹는 이들에게서 존경할 만한 무엇을 보는 엔조다. 블라드를 만나 사고가 흔들리고 우크라이나인의 고뇌와 숙명을 이해하기 시작하는 엔조의 모습은 그래서 보는 이의 감각까지 톡 하고 건드린다. 그에 대한 거의 구애에 가까운 몸짓들도 바로서기를 동경하는, 그러나 도저히 그럴 수는 없어 보이는 우크라이나의 현실과 마주 닿는다.



영화는 엔조가 끝내 답을 찾도록 놓아두지 않는다. 답이란 그렇게 쉽게 놓여 있는 것이 아님을 이미 현실이 내보이고 있는 바다. 블라드와 같이 건강한 이조차도 저보다 훨씬 더 큰 폭력 가운데 놓여 두려움을 감추지 못한다. 부모나 형과 같은 이들은 블라드와 같은 진짜 삶, 그 처절한 현실을 모르거나 알려 하지 않는다. 어찌할 수 없이 부모에게 의지할 밖에 없는, 그러나 결코 마땅해하거나 만족할 수는 없는 엔조의 현실이 우크라이나의 것과 같다. 미완의 결말이 곧 실제하는 현실이다.



영화를 기획했으나 만들지 못하고 눈감은 로랑 캉테와 이 프로젝트를 이어받아 끝을 본 로뱅 캉피요의 작업이다. 이 영화는 그저 어느 소년의 방황과 성장기에서 그치지 않는다. 처음부터 끝까지 명확하게, 부조리한 국제관계와 해법 없는 상황을 인물 위에 덧씌운 상징극이다. 이를 이해한다면 영화가 완전히 달리 보일 테다. 그것이야말로 평론이 해내야만 하는 일이다.



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