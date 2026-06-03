'우승후보 1순위' 스페인의 전성시대... 이변 노리는 사우디-카보베르데

AP/연합뉴스

■ 팀 프로필 피파랭킹 : 2위

월드컵 본선 진출 횟수 : 17회

월드컵 최고 성적 : 우승 (2010)

북중미 월드컵 지역예선 성적 : 5승 1무 (유럽예선 E조 1위)

▶ 스페인 예상 베스트11

2025년 11월 18일, 스페인 세비야에서 열린 2026년 월드컵 예선 E조 터키와의 경기를 앞두고 스페인 축구 국가대표팀 선수들이 단체 사진을 찍고 있다.스페인은 2008년부터 2012년까지 5년 동안 티카타카와 점유율 축구로 대변되는 새로운 전술 트렌드를 제시하며 세계 축구를 지배했다. 제1의 전성기로 기억되는 이 기간 동안 유로 2008, 유로 2012을 포함해 스페인의 처음이자 마지막 월드컵 우승인 2010 남아공 월드컵마저 제패했다. 이후 사비, 이니에스타 등 주축 세대들의 퇴장과 점유율 축구에 대한 파훼법이 나오면서 스페인은 힘을 잃어갔다. 2014 브라질 월드컵에서는 조별리그 탈락의 수모를 맛봤고, 2018년과 2022년에는 2회 연속 16강에서 탈락했다.그러나 유로 2024에서 정상에 오르며 화려하게 부활했다. 스페인은 이번 2026 북중미 월드컵에서 다수의 베팅업체들로부터 우승후보 1순위로 평가받는다. 월드컵마저 제패한다면 스페인 축구의 두 번째 전성기는 오랫동안 지속될 수 있다.지난 2022 카타르 월드컵에서 16강 탈락에 그치자 스페인 축구협회는 루이스 엔리케와 작별하고, 무명에 가까웠던 루이스 데 라 푸엔테을 선임해 눈길을 끌었다. 스페인 연령별 대표팀을 오랫동안 역임한 그는 2019 UEFA 유로 U-21 챔피언십 우승, 2020 도쿄 올림픽 은메달 등 굵직굵직한 성과를 남긴 바 있다. 연령별 대표팀과 A대표팀의 연계를 고려해 데 라 푸엔테에게 지휘봉을 맡기는 파격적인 시도를 택한 것이다. 현재 스페인 스쿼드에 있는 다수의 선수들을 지도해본 경험과 연령별 대표팀부터 이어진 연속성은 큰 장점으로 작용할 수 밖에 없었다. 재능 있는 세대들의 출현은 데 라 푸엔테 감독이 날개를 다는 격이었다.지난 유로 2024에서 스페인의 스쿼드 26명 가운데 30대는 단 6명에 불과했다. 라 푸엔테 감독은 젊은 피들을 과감하게 주전으로 기용했다. 라민 야말(바르셀로나), 니코 윌리엄스(빌바오)에게 좌우 측면 공격이라는 중책을 맡겼다. 그 결과 스페인은 유로 2024에서 전승 우승을 차지했다.데 라 푸엔테 감독은 전임 엔리케의 전술적 기조를 유지했다. 높은 볼 점유율과 후방에서의 세밀한 빌드업, 강도 높은 전방 압박의 연속성을 이어나갔다. 여기에 경기 상황이나 상대팀에 맞게 실리적인 색채를 더했으며, 점유율에만 집착하지 않았다. 특히 좌우 측면에 뛰어난 스피드와 돌파력을 갖춘 윙어인 야말과 윌리엄스를 내세웠는데, 좌우 측면에 중앙 미드필더 성향이 짙은 선수들을 배치해 점유율 극대화에 치중하던 과거의 스페인과는 차별화된 점이다.스페인은 유로 2024 직후 열린 2024-25 UEFA 네이션스리그에서 무패 가도를 내달렸다. 세르비아, 스위스, 덴마크와의 조별리그에서 5승 1무로 조1위를 차지했다. 8강에서는 네덜란드를 제압했고, 4강전 역시 프랑스를 격파하며 결승에 올랐다. 포르투갈에 승부차기 패배를 당하며 아쉽게 준우승에 머물렀다.약점이 드러난 것은 수비 조직력이다. 마크 쿠쿠레야(첼시)-딘 하위선(레알 마드리드)-로빈 르 노르망(소시에다드)-페드로 포로(토트넘)으로 구성된 포백 라인이 상대의 공격을 전혀 제어하지 못했다. 8강전부터 결승전까지 토너먼트 5경기 동안 무려 11실점을 기록했다. 수비 불안을 남긴 스페인은 결승에서 포르투갈에 승부차기로 패하며 네이션스리그 우승을 놓치고 말았다.2026 북중미 월드컵 유럽 예선에서는 상대적 약체인 불가리아, 튀르키예, 조지아를 상대로 5승 1무를 기록, 조1위로 본선에 올랐다. 6경기동안 21득점 2실점의 완벽한 공수 밸런스를 선보인 것은 긍정적이다.변화의 폭이라면 주전이었던 하위선과 르 노르망의 최종 명단 탈락이다. 라 푸엔테 감독은 올 시즌 두 선수가 소속팀에서 부진을 겪자 과감하게 제외했다. 센터백 자원으로는 에릭 가르시아, 파우 쿠바르시(이상 바르셀로나), 아이메릭 라포르트(빌바오), 마르크 푸빌(아틀레티코 마드리드) 등 4명을 선발했다. 앞선 3월 A매치 평가전부터 다양한 센터백 조합을 실험하며 월드컵 본선을 대비하고 있다.지난 유로 2024때와 비교해 야말의 성장세는 괄목할만 하다. 여전히 10대의 나이라는게 믿겨지지 않을 만큼 야말의 플레이는 완숙미를 더해가고 있다. 야말의 파괴력이 증가하면서 스페인의 공격진은 더욱 업그레이드됐다. 20대 중반이 된 윌리엄스도 꾸준하게 성장하고 있다.데 라 푸엔테 감독은 전문 스트라이커 유형이 아닌 미켈 오야르사발(소시에다드)의 펄스 나인 전술을 가동 중이다. 이름값에서는 다소 떨어지지만 2선에서 패스를 받아주거나 연계 플레이에 매우 뛰어난 능력을 갖추고 있으며, 득점과 도움을 모두 할 수 있는 전천후 플레이어다. 유로와 네이션스리그 결승전에서 모두 득점을 기록했으며, 이번 월드컵 예선에서는 전 경기 공격 포인트(6경기 6골 4도움)를 기록할만큼 꾸준함을 과시했다.미드필드진도 상당히 두텁다. 파비안 루이스(PSG)-로드리(맨체스터 시티)-페드리(바르셀로나)로 구성된 삼각편대가 매우 강력하다. 이밖에 마르틴 수비멘디, 미켈 메리노(이상 아스날), 다니 올모, 가비(이상 바르셀로나) 등도 주전급으로 손색이 없다.이번 대회부터 참가국이 확대됨에 따라 경기수 또한 증가했다. 조별리그부터 결승전까지 총 8경기를 소화해야 한다. 무더운 날씨가 예상되는 이번 월드컵은 체력전이 될 가능성이 높다. 전체적으로 두터운 스쿼드 뎁스와 젊은 선수들이 대거 포진한 스페인에게 유리한 요소로 작용할 전망이다.4-3-3 : GK 시몬 - 포로, 쿠바르시, 라포르트, 쿠쿠레야 - 로드리 - 페드리, 파비안 루이스 - 야말, 오야르사발, 윌리엄스