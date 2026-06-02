순식간에 지나간 공포 이야기, '가족 영화'로 본 이유

워너 브라더스 코리아

영화 <리 크로닌의 미이라>의 한 장면.이집트 특파원 찰리와 병원에서 일하는 라리사는 평온한 일상을 영위한다. 어느 날, 찰리가 뉴욕 앵커 자리를 제안 받고 기뻐하던 사이, 첫째 딸 케이티가 의문의 여성에게 납치 당한다. 그렇게 케이티가 흔적도 없이 사라진 후, 가족은 절망의 나날을 보낸다.8년이 지난 후, 비행기 추락 사고 현장에서 의문의 관에 붕대로 봉인된 케이티가 발견된다. 가족은 오랜 절망에서 벗어나 희망과 환희로 나아갈 준비가 되어 있다. 어딘가 이상해 보이지만 생체 징후에는 이상이 없는 케이티는 집으로 돌아와 가족의 보살핌을 받는다. 하지만 희망과 환희는 오래가지 못했다.케이티의 외할머니, 즉 라리사의 고향 집에서 지내기로 한 가족. 케이티 뿐만 아니라 가족 모두에게 안정이 필요했다. 그런데 케이티가 이상한 소리와 기이한 행동, 믿을 수 없는 괴력으로 일가족을 공포로 몰아간다. 라리사가 케이티를 돌보다가 우연히 그녀를 감싼 붕대를 풀게 되고, 찰리는 그 붕대에서 기괴한 패턴을 발견한다. 케이티는 누가, 무슨 이유로 납치한 것인가. 그녀에게 무슨 일이 일어난 것인가.현대 서양 공포영화에서 '블룸하우스'와 '제임스 완'의 이름은 절대적이다. 영화 <리 크로닌의 미이라>의 제작자로 두 거두가 이름을 올렸으니, 기대하지 않을 수 없다. 여기에 <이블 데드 라이즈>로 흥행과 호평을 동시에 거머쥔 리 크로닌 감독이 메가폰을 잡았다. 범상치 않은 호러 영화의 탄생은 어쩌면 자명한 일이다.우선 가족의 감정 서사를 살펴보자. 찰리의 뉴욕 앵커 발령, 케이티의 실종, 절망과 무기력의 연속, 케이티의 귀환, 희망과 환희, 그리고 다시 절망과 무력감까지. 그 사이 찰리는 자신 때문에 케이티를 잃었다는 죄책감에 시달리고, 라리사는 케이티를 제대로 돌보지 못했다는 죄책감에 무너진다. 서로의 상처는 결국 서로를 향한 화살이 된다.이 감정 서사는 실종된 케이티가 8년 만에 돌아왔지만 곧 가족을 충격과 공포로 몰아가는 과정에서 폭발한다. 이 가족은 아무 잘못도 없고 겉보기엔 단단해 보이지만, 동시에 얼마나 여리고 쉽게 붕괴될 수 있는지도 보여 준다. 그것은 단지 케이티라는 존재의 기괴함 때문만은 아닐 것이다. 오랜 시간 알게 모르게 쌓여 온 부정적 감정의 잔재가 한꺼번에 터져 나온 결과다.하여 이 영화는 호러 영화이기에 앞서 가족 영화다. 한 가족에게 벌어진 끔찍하고 기괴한 사건이면서도, 동시에 여느 가족에게 어떤 방식으로든 찾아올 수 있는 불안과 균열의 집합체다.