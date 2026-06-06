'좋은 사람'이라는 착각, 좋은 사람 되는 법은 따로 있었다

연극열전

연극 <렁스> 공연 사진지난 5월 30일 관람한 <렁스>에서 남녀는 자신들이 좋은 사람이라고 생각한다. 프랜차이즈 카페 대신 개인 카페를 이용하고, 공정 무역 제품을 사용하며, 양치할 때 물을 틀지 않는 등 환경을 위한 사소한 실천도 놓치지 않는다. "우리는 좋은 사람일까?"라는 물음은 이들이 은연중에 스스로 좋은 사람이라고 생각한다는 것을 암시한다.그러나 정작 이들에게서 보이는 건 '좋은 사람'의 모습이 아니라 '좋지 않은 사람'의 모습이다. 환경 보호를 위해 아주 작은 것까지 신경쓰는 여자는 스스로 좋은 사람이라고 확신하지만, 남자와의 대화에서는 공격성과 이기심을 마구 드러낸다. 여자는 지나칠 정도로 자신의 주장만을 되풀이하고, 이에 "대화하자"는 남자의 말에 "대화하고 있잖아" 하고 받아칠 뿐이다. 하지만 정작 이들의 이야기에는 여자의 발화만 있고, 상호 간의 대화는 없다.얼핏 보면 여자의 일방적인 공격에 남자가 당하는 것처럼 보이기도 하는데, 남자도 여자와 마찬가지로 미성숙한 사람이라는 사실이 곧 드러난다. 남자는 직장에서 신입 직원의 다정함에 이끌려 키스를 하고, 훗날 약혼을 했음에도 불구하고 오랜만에 나타난 여자와 하룻밤을 함께 보내기도 한다. 또 남자는 우생학을 옹호하는 듯한 발언을 일삼기도 한다.스스로를 좋은 사람이라고 생각하는 이들의 좋지 않은 면모를 통해 <렁스>가 드러내보이는 것은, 좋은 사람의 기준이 환경과 맥락에 따라 달라진다는 점이다. 누군가에게 좋은 사람이 다른 누군가에겐 나쁜 사람일 수 있고, 어떤 분야에서는 좋다고 여겨지는 선택이 다른 분야에서는 좋지 않은 결과를 야기할 수 있다.만약 이를 고려하지 못한 채 '여기서 좋은 사람이니 저기서도 좋은 사람일 것'이라고 확신하면 그는 좋은 사람이 될 수 없다. <렁스>의 두 남녀는 이를 몰랐기에 좋은 사람의 모습을 서로에게, 그리고 관객에게 내보일 수 없었다.