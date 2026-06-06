'좋은 사람'이라는 착각, 좋은 사람 되는 법은 따로 있었다

지구 환경 박사 과정을 밟고 있는 여자와 음악을 하는 남자가 대화를 나눈다. 아이를 가질 것인지에 대한 고민에서 시작된 대화는 '좋은 사람'에 관한 논의로 이어진다. 아이 한 명이 배출하는 탄소는 1만 톤, 또 현재 세계 인구가 포화 상태라는 일각의 주장에 빗대어 이들은 아이를 낳지 않는 사람이 좋은 사람이라고 말하기도 한다.
연극 <렁스>는 남자와 여자의 대화로 시작해 대화로 끝난다. 등장인물은 단 2명, 이름도 없이 그냥 남자와 여자다. 둘을 설명하는 정보는 여자가 박사 과정을 공부하고 있다는 것, 남자는 음악을 하고 있다는 것이 전부다. 관객은 약 90분에 걸쳐 이어지는 둘의 치열한 대화를 통해 등장인물들을 알아가게 된다.
대화는 연극 <렁스>의 전부이기도 하다. 원형으로 이루어진 무대 위에는 별다른 세트가 없다. 마트, 집, 욕실, 공원 등으로 연극의 공간적 배경이 수시로 바뀌지만, 무대 세트는 변함없이 텅 비어있다. 오직 남자와 여자의 대화를 통해 공간적 배경을 알 수 있고, 시간의 흐름 역시 둘의 대화를 통해 짐작할 수 있다.
남자와 여자를 연기하는 배우들은 때로는 쉴 틈 없이 빠르게 대사를 소화하기도 하고, 어느 순간에 다다르면 깊고 진한 대화를 찬찬히 나누기도 한다. 두 명의 배우는 퇴장 없이 무대를 지키며 템포를 조절하는 고난도 연기를 소화해야 한다.