장독 속에 갇히거나 참수형까지도... 궁녀들의 목숨 건 사랑

SBS 사극 <멋진 신세계>는 대한민국 무명배우 신서리로 타임슬립한 조선시대 후궁 강단심(임지연 분)의 이야기다. 이 드라마에는 그를 둘러싼 두 개의 사랑이 나온다. 대한민국 신서리는 재벌 자제인 차세계(허남준 분)와 사귀고, 조선시대 강단심은 임금 안종(장승조 분)의 동생인 청헌대군 이현(허남준 분)과 감정적 교감을 나눈다.
지난달 30일의 제8회는 궁녀 시절의 강단심이 자신과 이현의 관계를 세자 시절의 안종 앞에서 폭로하는 장면을 보여준다. 이현의 성추문을 조작하고 그를 궁지로 몰기 위한 추국 현장에 불려 나온 강단심은 세자가 원하는 대로 진술을 해준다.
강단심은 "소인, 진실을 고하옵니다"라며 "대군자가께선 소인이 전각에 배속되고 얼마지 않아 소인 또한 희롱하려 하였사옵니다"라고 진술한다. 강단심은 이현의 선물을 증거로 내민다.
강단심은 자신이 거절하는데도 이현이 막무가내로 밀어붙였다고 허위 진술을 한다. 강단심에게서 뜻밖의 모습을 발견한 이현은 자포자기 심정으로 "내, 궁녀들과 사통을 하였습니다"라며 "마땅한 처결을 내려주시옵소서"라고 허위 실토를 한다.
엄격한 규제 대상이었던 궁녀의 연애