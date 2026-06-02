잠수 이별 당한 여자는 왜 방문 판매를 시작했을까

▲연극 <미미의 미미한 연애> 공연 장면 한국문화예술위원회 제공

미미가 마지막으로 찾아가는 곳은 기승의 집이 아니다. 강원도 홍천 산속, 아버지 문건식의 집이다. 그곳에서 미미는 다시 말한다. "문 좀 열어주실래요?" 처음 방문판매를 배울 때 우습게 들렸던 인사가 이제 전혀 다른 무게를 갖는다. 이 문은 고객의 문도, 남자친구의 문도 아니다. 미미 인생에서 가장 오래 닫혀 있던 문이다.



문건식은 문을 열지 않는다. 그는 자신도 아버지에게 맞고 자랐다고 고백한다. 양손잡이였던 아버지가 왼손과 오른손으로 때렸고, 어디로 피해도 맞았다고 말한다. 그래서 미미의 우는 얼굴을 보면 자기 얼굴이 보였단다. 그는 그렇게 변명한다. "난 그래서 그랬던 거야."



그러나 미미는 그 말을 받아주지 않는다. 연극은 폭력의 대물림을 이해하려 하지만, 그것을 용서로 덮지 않는다. 미미는 말한다. 맞았다고 해서 때리는 사람이 되는 것은 아니라고. 사과받지 못했다고 해서 사과하지 않아도 되는 것은 아니라고. 그 순간 미미는 피해자의 자리에서 처음으로 자기 언어를 갖는다.



미미가 요구하는 "미안해"는 단순한 사과가 아니다. 그것은 자기 삶의 진실을 확인받고 싶은 절박한 요구다. 내가 당한 일이 진짜였다는 것. 내가 아팠다는 것. 내가 잘못해서 맞은 것이 아니었다는 것. 내가 울어서 맞은 것이 아니라, 당신이 나를 때린 것이었다는 것. 그 사실을 가해자의 입으로 듣고 싶은 것이다. 미미에게 필요한 것은 위로보다 먼저 인정이다. "미안해"라는 말은 그 인정의 가장 짧은 형태다.



문건식은 처음엔 말하지 못한다. 그는 한 번도 사과받은 적이 없어서 사과할 줄 모른단다. 비겁하지만 처참하다. 하지만 미미는 물러서지 않는다. 미안하다는 말을 못 들어도 미안하다고 할 수 있다고 말한다. 이 문장이 작품의 심장이다. 미미는 그 말을 아버지에게 전하지만, 동시에 자기 자신에게도 하고 있는 셈이다. 사과받지 못한 삶에 갇혀 사과하지 못하는 사람으로 남지 않겠다고.



결국 문건식은 "미안해"라고 말한다. 아주 늦은 말이다. 충분하지도 않고, 모든 것을 회복시키지도 못한다. 그러나 그 한마디는 미미에게 필요했다. 그 말을 듣고 나서야 미미는 자기 입으로도 "미안해"를 말할 수 있게 된다.



마지막에 미미가 기승에게 건네는 사과는 결정적이다. 너라는 사람을 봐주지 않고 문건식의 대체품으로 생각해서 미안하다고. 내 생각만 해서 미안하다고. 네가 나를 알아봐줬는데 나는 너를 알아보지 못해서 미안하다고. 오랫동안 너를 찾아다녔지만 정작 진짜 너를 찾지 못해서 미안하다고. 이 사과가 중요한 이유는 미미가 더 이상 사과를 요구하는 사람으로만 남지 않기 때문이다. 그는 마침내 사과하는 사람이 된다. 이것은 굴복이 아니라 자기 회복이다. 아버지에게 빼앗긴 말을 되찾아 자기 언어로 사용하는 순간이다.



<미미의 미미한 연애>는 연애극이면서 동시에 정체성 회복의 이야기다. 미미는 기승을 찾으러 나섰지만, 끝내 자기 자신을 찾는다. 왜 사랑에 매달렸는지, 왜 공포영화를 보며 현실을 잊으려 했는지, 왜 문 앞에서 떨었는지, 왜 미안하다는 말을 못 했는지 하나씩 알아간다. 완벽하게 치유되지는 않는다. 이 연극은 그런 값싼 결말을 주지 않는다. 대신 아주 작은 변화 하나를 보여준다. 닫힌 문 앞에서 도망치지 않고, 끝내 해야 할 말을 하는 사람의 변화다.



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