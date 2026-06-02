분명 코미디인 줄 알았는데... '와일드 씽' 보고 울고 있는 나

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영화 <와일드 씽> 스틸컷롯데엔터테인먼트
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
모든 것에는 유효기간이 있다. 가장 찬란했던 시절을 오랫동안 지키고 싶지만 쉽지 않고, 예기치 못한 내리막을 향해 걷게 된다. 흐르는 시간은 막을 수 없고, 전성기를 다시 찾는 건 쉽지 않다. 아무리 발버둥 친다고 해서 돌이킬 수 없다는 걸 깨닫는 어른이 되어버렸다. 그래서 인간은 지나간 추억을 곱씹으면서 오늘을 살아내고 미래를 살아가는 건지도 모르겠다.
영화 <와일드 씽>은 가요계 최정상의 자리에 섰지만 한 번의 불운으로 해체된 혼성 3인조 그룹 트라이앵글이 20년 후 재기의 무대를 준비하는 과정을 담았다. 한때는 잘 나갔지만 현재는 돈, 욕망, 꿈에 미련이 남은 사람들을 다룬다. 이들을 웃음의 소재로 끌어왔지만 희화화가 아닌 연민의 시선으로 다가간다.
20년 후 꿈의 무대를 향해
비보이 출신의 댄스 머신 현우(강동원)는 생계형 방송인으로 근근이 살아간다. 무대 위 상큼함을 뽐내던 센터 도미(박지현)는 재벌가의 며느리가 된 후 욕망과 본능을 접었다. 마지막으로 정통 힙합 전사를 꿈꾸던 상우(엄태구)는 연이은 솔로 앨범의 폭망으로 빚더미에 앉은 채 보험 판매원으로 일하는 중이다. 트라이앵글의 저력에 만년 2위였던 최성곤(오정세)은 20년 후 야생동물 사냥꾼으로 살아가던 중 콘서트 제안에 다시 심장이 뛴다.
인생을 긴 고속도로에 비유한 영화는 로드무비의 성격에 가깝다. 목적지까지 헤쳐 나가는 과정이 순탄치 않은 것은 당연하다. 20년 전 정산도 제대로 하지 않은 채 한국을 뜬 소속사 대표 용구(신하균)가 트라이앵글 앞에 나타나며 일은 더 꼬이기 시작한다.
나이 마흔을 넘어 무너진 자존감을 다시 세워 보려는 심정으로 앞만 보고 달린다. 그들의 마음이 스크린을 뚫고 관객과 조우하는 순간 짠 내 나는 웃음과 감동의 눈물은 열심히 살았던 자신을 다독이는 위로로 변한다. 재기의 무대를 목표로 고군분투하는 모습은 어느덧 관객의 모습과 일치하고 내 이야기로 환원된다.
실패했다고 해도 괜찮다는 위로, 마지막일지 모를 기회를 잡아 반등하겠다는 절실함으로 읽힌다. 분명 코미디인 줄 알았는데 나도 모르게 흐르는 눈물을 훔칠 수도 있다. 1세대 아이돌에게 열광했던 문화가 내 이야기 같아서 빠져들었다가도 녹록지 않은 현재를 떠올리며 씁쓸해지는 건 어쩔 수 없다. 완벽하지 않고 덜컹거리기만 하는 이들이 무사히 무대를 마칠 수 있게 응원하는 마음이 커진다.
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