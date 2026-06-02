압도적 1강 평가 무색...수원 삼성, 승격 경쟁서 뒤처지나

공격은 매우 평범하고 후방은 흔들리고 있다. 시즌 개막 전 압도적인 1강으로 평가받았던 이정효 감독의 수원 삼성이 전반기 막판 최대 고비를 맞았다.지난 2월 28일 개막됐던 '하나은행 K리그2 2026'이 어느새 전반기 마감을 앞두고 있다. 오는 7일(일)에 열리는 15라운드를 끝으로 1달 간의 휴식기에 돌입하는 가운데 승격을 위한 치열한 소리 없는 전쟁이 계속해서 이어지고 있다. 조성환 감독의 부산 아이파크가 승점 30점 고지를 돌파한 상황 속 그 뒤를 열심히 추격하고 있는 팀이 있다. 바로 수원 삼성이다.수원 삼성은 2023시즌 K리그1에서 다이렉트 강등을 당하며 첫 2부 강등을 당했다. 2024년에는 감독 교체(염기훈→변성환)로 인한 내홍을 겪었던 이들은 최종 6위에 자리하면서 플레이오프에 도달하지 못하는 굴욕을 겪었다. 지난 시즌에도 강력한 공격력을 바탕으로 인천에 이어 2위에 자리했지만, 플레이오프에서 제주에 무너지며 고개를 숙였다.그렇게 쓰라린 눈물을 삼켜야만 했던 수원은 2026년을 앞두고 절치부심한 모습을 보여줬다. 변성환 감독과의 계약을 종료하고 K리그 최고 사령탑인 이정효 감독을 선임하는 과감한 선택을 내렸고, 겨울 이적시장에서도 매우 공격적인 투자를 이어갔다. 국가대표 수문장 김준홍을 필두로 홍정호·송주훈·정호연·강성진·이준재·박현빈·헤이스 등 준척급 자원을 손에 넣었다.기대감은 부풀었고, 이는 곧 결과로 이어지는 듯했다. 개막전에서 서울 이랜드에 2-1 역전 승리를 거둔 이들은 파주·전남·김해·용인을 차례로 격파하며 5연승을 내달렸다. 이후 청주전 무승부와 김포와 홈 경기서 0-1로 패배하면서 잠시 분위기가 꺾이는 듯했지만, 경남·부산에 2연승을 내달리며 흐름을 다시 회복했다.9라운드까지 7승 1무 1패 승점 22점을 쓸어 담으면서 인상적인 출발을 선보였으나 최근 이런 분위기는 완벽히 꺾인 듯한 모습을 보여주고 있다. 10라운드에서 마주한 수원FC와 일전에서는 무려 3골을 내주며 패배했고, 이어 대구와 홈 맞대결에서도 빈공 끝에 0-0 무승부를 거뒀다. 이후 천안에 극적 승리를 따냈으나 직전 라운드 충남 아산전에서는 2-1로 패배했다.최근 리그 4경기서 1승 1무 2패라는 부진한 흐름이 이어지고 있는 수원은 겉으로 나타나는 결과도 상당히 문제지만, 경기력 측면에서도 매우 아쉽다. 가장 먼저 이정효 감독이 부임하면서 기대했던 효과는 그리 나타나지 않고 있다. 능동적이고 상대를 압도하며 화끈한 공격력으로 상대 팀을 제압할 것이라는 기대가 있었지만, 그렇지 않다.이 감독은 수원 부임 후 4-4-2 전형을 고수하고 있다. 다만 상황에 따라서 이 전형을 바뀌게 된다. 공격 시에는 3-2-5 시스템을 통해 상대 후방에 최대한 많은 숫자를 배치한다. 이는 상대 수비 숫자보다 공격 숫자를 늘림으로 인해서 수적 우위를 통해 득점을 노리겠다는 의도다. 이에 더해 상대를 끌어당김과 동시에 나오는 공간 창출을 통한 공격 패턴을 노리고 있다.시즌 초반에는 이런 전술이 효과를 발휘했지만, 7라운드 김포전서 0-1로 패배한 이후 이 공격 전술이 전혀 먹혀들고 있지 않다. 수비적으로 일가견이 있는 고정운 감독은 5-2-3 전형을 내세우면서 공간을 내주지 않는 전술을 택했고, 이는 수원을 격파하는 데 톡톡히 효과를 발휘했다. 즉 수비적으로 내려앉고 단 한 번의 역습으로 이정효호를 무너뜨린 것.해당 경기 후 모든 팀이 수비적으로 내려앉는 선택을 내리면서 수원은 골머리를 앓고 있다. 이는 수치로도 나타난다. 6라운드까지 이들은 총 9골을 터뜨렸지만, 이어진 7경기에서 난 9득점에 그치는 모습이다. 1경기가 늘어났으나 득점 비율은 똑같은 것. 이에 더해 무득점 경기 역시 3회로 공격에서 흔들리고 있다.이런 밀집 수비를 파훼하기 위해 수원은 전진 패스·횡패스를 적극적으로 시도하나 해답을 찾지 못하고 있다. 되려 상대 압박을 피해 측면으로 보내 크로스를 노리는 패턴이 잦아지고 있으며 중앙으로 들어가는 시도는 더욱 떨어지고 있다. 실제로 수원의 경기당 크로스 시도는 6.46회로 전체 2위에 해당한다. 그야말로 효율성이 매우 떨어진다는 뜻.이에 그치지 않는다. 점유하는 축구를 통해 볼을 잡는 시간이 많으나 데이터로 보면 그렇지 않다. 경기당 평균 키패스 성공은 8.54개(전체 5위)로 K리그2에서도 평범한 수준이며 유효 슈팅 역시 4.15개로 5위에 자리하고 있다. 특히 벗어난 슈팅은 무려 5.69개(전체 1위)로 정확성 측면에서도 매우 떨어지는 것을 단번에 확인할 수 있다.물론, 이번 시즌 이례적으로 부진을 겪고 있는 일류첸코(1골)와 김지현·페신이 부상으로 전력에서 이탈한 점은 뼈아프지만, K리그2에서 압도적인 전력을 보유하고 있는 수원의 현실을 고려하면 이 역시도 이겨내야만 한다. 공격에서 아쉬움이 있는 가운데 수비에서도 흔들리고 있다. 시즌 개막 전에는 수비진은 2부에서 역대급이라는 찬사를 받았다.국가대표 수비수 홍정호·송주훈이 추가됐으며 신예 이건희·고종현과 베테랑 반열에 올라선 박대원·정동윤이라는 카드가 버티고 있었기 때문. 실제로 개막 후 5연승을 거두는 기간 중 실점은 단 1골에 그쳤고, 9라운드까지 3실점에 머무르는 압도적인 수비력을 과시했다. 하지만, 최근 리그 5경기서 9실점을 헌납하면서 후방에서 급격한 수비 불안정을 경험하고 있다.김포전 패배에서 나왔던 선수비 후역습으로 나오는 패턴에 매번 당하는 모습이 나타나고 있고, 직전 충남 아산과 맞대결에서도 2골 모두 이러한 장면이 반복되면서 패배를 경험했다. 높이 올라선 수비 라인을 제어하지 못하는 상황이 이어지고 있으며 특히 경합 과정에서 상대 공격수를 확실하게 제압하지 못한 흐름이 이어지고 있다.수원은 경기당 평균 공중 경합 성공은 무려 7.69개로 17팀 중 12위에 자리하는 수준을 보여주고 있고, 지상 경합 성공 횟수 역시 7.69개로 12위에 있다. 그렇다고 상대 공격 흐름을 끊는 수준도 훌륭하지 않다. 평균 인터셉트는 7.08개로 최하위 수준이며 클리어링 역시 18.77개로 17위에 해당하고 있다. 수비 지표 역시 매우 아쉬운 상황이라는 뜻.이정효 감독도 이에 대해 우려를 표했다. 충남 아산전 패배 이후 "똑같은 패턴이고, 내려서는 상대에게 이렇게 허용하고 있다. 골이 나오지 않으면 이런 패턴이 나온다. 이런 패턴이 나오더라도 지루하고 보시는 분들은 재미가 없겠지만 시즌 끝날 때까지 선수들과 해보겠다. 내가 이기는지 선수들이 이기는지 팀에서 찾아보겠다"라고 답했다.결과적으로 수원은 공격과 수비에서 모두 해법을 찾지 못하고 있다. 플랜 A가 완벽하게 먹히면서 리그 초반부를 지배했지만, 우려했던 리스크가 한번에 터지면서 갈피를 못 잡고 있다.이제 전반기가 마무리되어가는 시점 속 수원은 마지막 경기인 화성FC(6일)와 경기를 무조건 잡아야 한다. 추격자들이 빠르게 다가온 가운데 패배하게 되면 최대 5위까지 내려가게 되며, 또 선두 부산과 2위 서울 이랜드와 격차는 8점과 6점으로 벌어질 수 있는 난관에 봉착하게 될 수 있다.이정효호 출범 이후 첫 번째 위기에 다다른 수원 삼성이다. 과연 이들은 이런 단점들을 극복하고 K리그1 승격을 향해 나아갈 수 있을까. 향후 경기력과 성과에 귀추가 주목된다.