아데를린 vs. 카스트로, 누가 KIA 외국인 타자로 살아남을까?

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲컨택형 타자로 불렸던 해럴드 카스트로지만 아직까지는 어떤 것도 제대로 보여준 게 없다. KIA 타이거즈

"좋은 스윙인데 왜 저럴까"… 카스트로가 남긴 아쉬움



반면 해럴드 카스트로를 향한 실망감은 시즌이 흐를수록 커지는 분위기다.



시즌 개막 전만 해도 카스트로는 KIA 팬들의 기대를 한몸에 받았다. 메이저리그 경험은 물론, 안정적인 컨택 능력과 완성도 높은 타격 메커니즘을 갖춘 선수라는 평가를 받았다. 실제로 연습경기와 시범경기에서도 기대감을 높이는 장면이 적지 않았다.



하지만 정규시즌이 시작된 뒤 분위기는 달라졌다.



팬들이 가장 답답하게 느낀 부분은 타석 운영이었다. 스트라이크존 안으로 들어오는 공을 흘려보내는 경우가 많았고, 반대로 애매한 공에는 어정쩡하게 배트가 나가면서 타이밍을 잃는 장면이 반복됐다. 팬들 사이에서는 "좋은 커리어와 스윙을 갖고 있는데 왜 결과가 나오지 않는지 모르겠다"는 반응이 이어졌다.



무엇보다 불안한 것은 KBO리그 적응력이다.



"외국인 선수가 지나치게 내성적이면 한국 무대 적응이 쉽지 않다"는 말이 있다. 실제로 KBO리그는 경기력 외적인 변수도 많다. 장거리 이동, 독특한 응원 문화, 빠른 경기 흐름, 세밀한 전력 분석 등 적응해야 할 요소가 적지 않다.



성공한 외국인 선수들을 보면 대부분 팀 분위기에 적극적으로 녹아들었고, 실패를 경험하더라도 빠르게 수정하는 모습을 보였다. 하지만 카스트로는 좀처럼 그런 변화를 보여주지 못했다는 평가가 많다. 결국 부상까지 겹쳤다. 햄스트링 부상으로 약 6주 진단을 받았고, KIA는 빠르게 대체 외국인 타자 영입에 나섰다.



팬들의 반응도 냉정하다. "아데를린이 부족해 보여도 대안이 카스트로는 아니다"는 의견이 적지 않다. 단순히 타격 성적뿐만이 아니라 공수주 전반에서 기대에 미치지 못했다는 평가가 이어지고 있다.



KIA가 마주한 현실은 단순 비교의 문제가 아니다. 중요한 것은 누가 '덜 부족한가'가 아니라, 누가 남은 시즌에서 실질적인 도움이 될 수 있는가다. 최근 팬들 사이에서 "둘 다 완벽한 해답은 아니다"라는 의견이 늘어나는 이유도 여기에 있다. 아예 새로운 외국인 타자를 찾아야 한다는 주장도 점차 힘을 얻고 있다.



실제로 지금 시기는 해외 리그에서도 선수 이동이 활발해지는 시점이다. 트리플A, 멕시코리그, 독립리그 등에서 시장에 나오는 선수들이 생긴다. KIA 역시 이미 다양한 후보군을 검토하고 있을 가능성이 높다.



특히 중요한 것은 타격 스타일의 균형이다. 장타력만 있는 타자도 위험하고, 컨택 능력만 좋은 타자도 한계가 있다. 결국 KIA가 원하는 이상적인 외국인 타자는 장타력과 출루 능력을 두루 갖춘 선수다.



팬들의 불안도 결국 이 지점에서 시작된다. 아데를린은 매력적인 장타 카드지만 출루율 리스크가 존재한다. 카스트로는 이론적으론 안정적인 타자였지만 실제 경기에서는 기대만큼의 존재감을 보여주지 못했다.



아데를린의 계약기간이 줄어들고 있는지라 KIA는 머지않아 선택을 해야한다. 아데를린이 장타력으로 우려를 잠재울 수도 있고, 카스트로가 복귀 후 반전에 성공할 수도 있다. 혹은 전혀 새로운 외국인 타자가 등장할 가능성도 배제할 수 없다.



문제는 모두 '도박'에 가까운 선택이 필요하다는 사실이다. 성공하면 대박이지만 그렇지 않을 경우 돌이킬 수 없게 된다. 외국인 타자 문제를 둘러싼 KIA의 골머리가 아픈 이유다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 컨택형 타자로 불렸던 해럴드 카스트로지만 아직까지는 어떤 것도 제대로 보여준 게 없다.반면 해럴드 카스트로를 향한 실망감은 시즌이 흐를수록 커지는 분위기다.시즌 개막 전만 해도 카스트로는 KIA 팬들의 기대를 한몸에 받았다. 메이저리그 경험은 물론, 안정적인 컨택 능력과 완성도 높은 타격 메커니즘을 갖춘 선수라는 평가를 받았다. 실제로 연습경기와 시범경기에서도 기대감을 높이는 장면이 적지 않았다.하지만 정규시즌이 시작된 뒤 분위기는 달라졌다.팬들이 가장 답답하게 느낀 부분은 타석 운영이었다. 스트라이크존 안으로 들어오는 공을 흘려보내는 경우가 많았고, 반대로 애매한 공에는 어정쩡하게 배트가 나가면서 타이밍을 잃는 장면이 반복됐다. 팬들 사이에서는 "좋은 커리어와 스윙을 갖고 있는데 왜 결과가 나오지 않는지 모르겠다"는 반응이 이어졌다.무엇보다 불안한 것은 KBO리그 적응력이다."외국인 선수가 지나치게 내성적이면 한국 무대 적응이 쉽지 않다"는 말이 있다. 실제로 KBO리그는 경기력 외적인 변수도 많다. 장거리 이동, 독특한 응원 문화, 빠른 경기 흐름, 세밀한 전력 분석 등 적응해야 할 요소가 적지 않다.성공한 외국인 선수들을 보면 대부분 팀 분위기에 적극적으로 녹아들었고, 실패를 경험하더라도 빠르게 수정하는 모습을 보였다. 하지만 카스트로는 좀처럼 그런 변화를 보여주지 못했다는 평가가 많다. 결국 부상까지 겹쳤다. 햄스트링 부상으로 약 6주 진단을 받았고, KIA는 빠르게 대체 외국인 타자 영입에 나섰다.팬들의 반응도 냉정하다. "아데를린이 부족해 보여도 대안이 카스트로는 아니다"는 의견이 적지 않다. 단순히 타격 성적뿐만이 아니라 공수주 전반에서 기대에 미치지 못했다는 평가가 이어지고 있다.KIA가 마주한 현실은 단순 비교의 문제가 아니다. 중요한 것은 누가 '덜 부족한가'가 아니라, 누가 남은 시즌에서 실질적인 도움이 될 수 있는가다. 최근 팬들 사이에서 "둘 다 완벽한 해답은 아니다"라는 의견이 늘어나는 이유도 여기에 있다. 아예 새로운 외국인 타자를 찾아야 한다는 주장도 점차 힘을 얻고 있다.실제로 지금 시기는 해외 리그에서도 선수 이동이 활발해지는 시점이다. 트리플A, 멕시코리그, 독립리그 등에서 시장에 나오는 선수들이 생긴다. KIA 역시 이미 다양한 후보군을 검토하고 있을 가능성이 높다.특히 중요한 것은 타격 스타일의 균형이다. 장타력만 있는 타자도 위험하고, 컨택 능력만 좋은 타자도 한계가 있다. 결국 KIA가 원하는 이상적인 외국인 타자는 장타력과 출루 능력을 두루 갖춘 선수다.팬들의 불안도 결국 이 지점에서 시작된다. 아데를린은 매력적인 장타 카드지만 출루율 리스크가 존재한다. 카스트로는 이론적으론 안정적인 타자였지만 실제 경기에서는 기대만큼의 존재감을 보여주지 못했다.아데를린의 계약기간이 줄어들고 있는지라 KIA는 머지않아 선택을 해야한다. 아데를린이 장타력으로 우려를 잠재울 수도 있고, 카스트로가 복귀 후 반전에 성공할 수도 있다. 혹은 전혀 새로운 외국인 타자가 등장할 가능성도 배제할 수 없다.문제는 모두 '도박'에 가까운 선택이 필요하다는 사실이다. 성공하면 대박이지만 그렇지 않을 경우 돌이킬 수 없게 된다. 외국인 타자 문제를 둘러싼 KIA의 골머리가 아픈 이유다. 해럴드카스트로 아데를린로드리게스 외국인타자딜레마 KIA타이거즈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '제2의 양동근'을 꿈꾼다… 박무빈의 성장 드라마

아데를린 로드리게스의 가장 큰 무기는 배트 끝에 맞아도 담장을 넘겨버릴 수 있는 무시무시한 장타력이다.KIA 타이거즈의 외국인 타자 문제가 팬들 사이에서 뜨거운 화두로 떠오르고 있다. 햄스트링 부상으로 전열에서 이탈한 해럴드 카스트로(33, 우투좌타)를 대신해 긴급 영입된 아데를린 로드리게스(35, 우투우타)를 둘러싸고 평가가 극명하게 엇갈리고 있기 때문이다.단순히 "누가 더 낫다" 수준의 논쟁은 아니다. KIA는 현재 상위권 순위 경쟁을 이어가고 있는 팀이다. 결국 외국인 타자의 경쟁력이 시즌 전체 흐름은 물론, 우승 도전의 성패까지 좌우할 가능성이 크다.현재 팬들의 시선은 크게 두 갈래로 나뉜다. 하나는 "아데를린 로드리게스가 해럴드 카스트로보다 낫다"는 주장이고, 다른 하나는 "둘 다 우승을 노리는 팀의 외국인 타자로는 부족하다"는 냉정한 평가다.최근 KIA 팬 커뮤니티와 야구 팬들 사이에서는 아데를린의 타격 스타일을 두고 뜨거운 논쟁이 이어지고 있다. "볼이 빠져도 무조건 배트가 나간다", "상대 투수들이 이제 유인구만 던질 것이다"는 우려가 나오는 반면, "그래도 장타력은 확실하다", "카스트로보다 기여도가 높다"는 반론도 적지 않다.KIA가 이런 고민을 안게 된 배경은 현재 팀 상황과도 맞닿아 있다. 시즌 초반 다소 흔들렸던 KIA는 주축 선수들이 복귀하며 다시 상위권 경쟁에 뛰어들었다. 선발진은 다소 불안하지만 불펜진의 안정감과 타선의 파괴력은 여전히 리그 상위권 수준으로 평가받는다.특히 어떤 외국인 타자가 버티어주느냐에 따라 팀 타선 전체의 화력이 달라질 수 있는지라 이 문제에 대해 더욱 신중해지고 있는 상황이다.아데를린은 카스트로의 부상 공백을 메우기 위해 KIA가 선택한 대체 외국인 타자다. 미국 마이너리그 통산 215홈런을 기록했고 일본프로야구와 멕시코리그 경험도 보유한 베테랑이다. KIA 역시 무엇보다 장타 생산 능력을 높게 평가해 영입을 결정했다.실제로 아데를린은 타석에 들어서는 것만으로도 존재감을 느끼게 하는 유형의 타자다. 뛰어난 체격 조건과 파워풀한 스윙에서 나오는 압박감이 크다. 한번 타격감이 올라오면 연속 장타를 생산할 수 있는 능력도 갖췄다. 최근 KIA 타선이 필요로 했던 부분 역시 단순한 컨택 능력보다 경기 흐름을 단번에 바꿀 수 있는 장타력이었다.문제는 이러한 스타일은 동시에 위험 요소가 될 수도 있다는 점이다.팬들이 가장 우려하는 부분은 스트라이크존 관리 능력이다. 아데를린은 기본적으로 매우 공격적인 타격 성향을 지녔다. 초구부터 적극적으로 스윙하고, 유인구에도 과감하게 반응하는 편이다. 이런 유형은 투수 입장에서 공략 포인트가 비교적 명확하다.실제로 팬들 사이에서는 "상대 투수들이 굳이 스트라이크를 던질 필요가 없다"는 이야기가 나온다. "공 다섯 개가 빠져도 스윙한다"는 표현까지 등장할 정도다. 특히 상위권 팀들은 전력분석과 배터리 운영 능력이 뛰어나다. 시즌 초반에는 낯선 스타일에 당할 수 있지만 시간이 지날수록 약점을 집요하게 파고드는 경우가 많다.KBO리그는 메이저리그보다도 타자와 투수의 수 싸움이 치밀하다는 평가를 받는다. 변화구 유인 비율이 높고, 타자의 조급함을 유도하는 승부가 자주 나온다. 이런 환경에서 지나치게 공격적인 타자는 출루율 문제를 드러낼 가능성이 있다.일부 팬들이 "지금은 홈런을 칠 수 있어도 시즌 후반에는 고전할 수 있다"고 우려하는 이유도 여기에 있다. 상위권 경쟁이 치열해질수록 상대 팀들은 더욱 철저하게 약점을 공략한다. 볼넷 생산 능력이 떨어질 경우 장타력마저 제한될 가능성이 있다는 분석이다.그럼에도 로드리게스를 긍정적으로 평가하는 팬들도 적지 않다. 가장 큰 이유는 카스트로와 비교되는 '위압감'이다. 최소한 상대 투수들이 긴장할 수밖에 없는 유형의 타자라는 평가가 많다.실제로 하위 타선에서도 언제든 장타 한 방을 기대할 수 있는 카드가 존재한다는 사실만으로 타선의 구조는 달라진다. 일부 팬들은 "아데를린을 8번에 두고 한준수를 5~6번에 배치하는 것도 방법이다"는 의견을 내놓고 있다. 중심 타선 부담을 줄이고 하위 타선의 장타 생산력을 극대화하자는 구상이다.하위 타선에서 장타를 기대할 수 있게 되면 생각보다 큰 변수가 된다. 상대 팀 입장에서도 경기 후반까지 긴장을 늦출 수 없게 된다. 더욱이 아데를린은 팬들 사이에서 "25홈런 이상도 가능하다"는 기대가 나오는 타자다.결국 관건은 지속성이다. 장타력이라는 분명한 무기는 갖췄지만, 선구안과 출루율 문제가 장기적으로 어떤 결과를 가져올지는 아직 검증되지 않았다.