러닝타임 90초 짜리에 담긴 홍상수 영화 세계의 본질

때로 형식이 내용을 만든다. 전에 하지 않던 작업이 도리어 작가의 자유로운 사고를 자극해 인상적 작품을 빚어내기도 한다. 익숙한 형식의 반복이 불러오기 쉬운 매너리즘으로부터 벗어나 창의적으로, 때로는 본질에 가까운 작품을 발표하는 경우들이 왕왕 있는 것이다. 혹자는 영화 <50:50> 또한 그러하다고 말한다. 아주 틀린 말이라곤 하지 못하겠다.
한국영상자료원 시네마테크KOFA에서 홍상수 전작전이 개최된다(5월 2일~6월 13일). 데뷔작 발표 이후 30주년이 된 홍상수 감독의 필모그래피를 다시 한 번 차근히 둘러볼 수 있는 귀한 자리다. 극장이란 상영환경에서 만나기 쉽지 않은 영화들이 여럿인 만큼, 한국영상자료원을 찾아 작품을 보는 이들의 발길이 끊이지 않고 있다.
시네필들 사이에선 홍상수 전작전을 즐기는 여러 가지 방법이 있다. 혹자는 홍상수 감독과 친분이 있거나, 그 영화에 빠삭한 비평가들이 참여하는 GV가 함께 마련된 자리를 챙긴다. 그리고 또 누구는 오늘 다룰 이 영화 <50:50>이 삽입될 만한 작품 섹션을 예매한다고 말한다. <50:50>은 다시 극장에서 만날 수 없는 영화라며 말이다. 한국영상자료원 또한 그의 다른 작품들과 달리 이 영화만큼은 상영시간표에 따로 올려두고 있지 않다. 어느 영화를 골라 들어간 자리에서 엔딩크레딧이 모두 오른 뒤에 깜짝 상영되는 방식이다. 그러니 반드시 이 영화를 극장서 보려는 이들이 안달할 밖에.