러닝타임 90초 짜리에 담긴 홍상수 영화 세계의 본질

한국영상자료원

스틸컷'몇 밀리그램 짜리를 피우느냐' 하는 대화들로 시작하여 아내가 몹시 아프다는 이야기로 이어진다. 어쩌면 죽을 수도 있다는 말까지도. 확률은 50대50이라고. '50대50', 그러니까 영화의 제목이기도 한 이 말이 홍상수에겐 영화의 미래와 닿는다. '사모님에게 돌아가셔야죠'하는 여자의 밀쳐냄에 남자는 어떻게 응답했을까. 홍상수 특유의 고정된 카메라가 옆으로 도는 팬전환으로 내보이는 여자의 모습과 능글맞게 새 여자 곁에서 담배를 태우며 긴장된 대화를 이어가는 무능력하다는 남자, 또 그런 그가 싫지만은 않은 여자로부터 관객은 무얼 보게 되는가.숫자는 명징해 보이지만 언제나 그런 것은 아니다. 50대50이란 확률은 실제로 어떤 일이 일어날 가능성을 환산했다기보다는 일어날 수도 있고 아닐 수도 있다는 불확실성과 모호함을 상징한다. 될 수도 있고 아닐 수도 있다. 가만 보자면 모든 것이 그렇다. 아내는 외로울 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다. 아내는 병으로 죽을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 남자와 새 여자 사이 관계며 감정이 싹틀 수도 있고 아닐 수도 있다. 영화는 그저 남자가 모르던 여자에게 다가서 몇 마디 말을 붙이도록 하는 것만으로 모든 가능성들을 연다. 영화는 사건이 아닌 자리만을 보여줄 뿐이지만, 이 짧은 영화의 앞뒤로 있을 수 있는 여러 가능성들을 관객에게 내다볼 수 있도록 한다. 어쩌면 그 내다봄이 사실과 가까울 수도, 아닐 수도 있다. 50대50이다.영화는 화면, 그러니까 프레임 바깥에서 불청객처럼 침입하는 사람을 보여준다. 처음엔 여자가 부부에게 침범하더니, 다음엔 남자가 홀로 담배 피우던 여자에게 침입한다. 그 돌발적 넘어섬이 사건을 만든다. 아무것도 아닌 것처럼 보이던 개인의 존재가 돌연 관계로 확장된다. 어쩌면 불안할 수도, 불쾌할 수도 있지만, 그 반대일 수도 있는 일이다. 평온하거나 즐겁거나 아름다울 수도 있다. 행하지 않으면, 다가서지 않으면 일어나지 않을 일을 관찰해 담아내는 감독의 관심이 언제나 사람과 사람 사이에서 빚어지는 무언가를 비추고 있단 건 여러모로 의미심장하다. 바로 이 지점에서 홍상수는 사건과 결과에 매이는 여타 창작자들과 궤를 달리하고 있다.